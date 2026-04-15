Ο καιρός καιρόςσήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, δεν φέρνει ακραία φαινόμενα, φέρνει όμως αυτό το ενοχλητικό ανοιξιάτικο κοκτέιλ που κάνει την ατμόσφαιρα βαριά: αφρικανική σκόνη, κατά τόπους λασποβροχές, νοτιάδες και θολό ουρανό. Και ναι, για όποιον αναρωτιέται πρακτικά, η απάντηση είναι μάλλον απλή: δεν είναι καλή μέρα για να απλώσεις ρούχα έξω. Και προ παντός, προσοχή στο αναπνευστικό.

Σύμφωνα με τη σημερινή πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός παρουσιάζει παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι φτάνουν στα δυτικά έως και τα 6 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Ιόνιο τα 7 μποφόρ, στοιχείο που ενισχύει το «θολό» σκηνικό της ημέρας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το δελτίο του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο κάνει λόγο για αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ασθενείς λασποβροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και τοπικά ισχυρούς ανέμους στο Ιόνιο. Για την Αττική προβλέπονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη η σκόνη γίνεται πιο αισθητή από το απόγευμα, με πιθανότητα και πρόσκαιρης ασθενούς λασποβροχής.

Η ουσία, πάντως, βρίσκεται στη σκόνη. Το AtmoHub επισημαίνει ότι το νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, συνοδεύεται από νεφώσεις και κατά τόπους λασποβροχές και μπορεί να προκαλέσει προσωρινή υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα και μείωση της ορατότητας. Για σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, η επιβάρυνση μετατοπίζεται ανατολικότερα, επηρεάζοντας Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Αιγαίου, ενώ από την Πέμπτη το φαινόμενο αναμένεται να αγγίξει σχεδόν όλη τη χώρα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει κάτι πολύ απλό για την καθημερινότητα: ακόμη κι αν δεν βρέχει δυνατά, η ατμόσφαιρα δεν είναι «καθαρή». Η σκόνη κολλάει σε μπαλκόνια, αυτοκίνητα και φυσικά στα ρούχα που στεγνώνουν έξω. Και όπου συνδυαστεί με ασθενή βροχή, το αποτέλεσμα είναι οι γνωστές λασποσταγόνες που αφήνουν σημάδια σχεδόν παντού. Γι’ αυτό και η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται για απλώματα, ειδικά σε περιοχές όπου η μεταφορά σκόνης είναι πιο έντονη. Το συμπέρασμα δεν είναι υπερβολικό, αλλά απολύτως συμβατό με την εικόνα που δίνουν τα προγνωστικά στοιχεία.

Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επίσης περιγράψει την τάση των ημερών ως ένα ήπιο μεν, αλλά «σκονισμένο» διάστημα έως και την Πέμπτη, με λίγες τοπικές νεφώσεις, μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και θερμοκρασίες που φτάνουν έως περίπου τους 25 βαθμούς. Με άλλα λόγια, η άνοιξη επιμένει θερμοκρασιακά, αλλά η εικόνα του ουρανού και της ατμόσφαιρας μόνο καθαρή δεν είναι.

Την ίδια στιγμή, τα νεότερα στοιχεία του Meteo δείχνουν ότι η μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική θα συνεχίσει να ανεβάζει σταδιακά τη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση να αναμένεται προς το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι το σκηνικό των επόμενων ημερών θα έχει περισσότερο «ζεστή άνοιξη», αλλά όχι απαραίτητα καθαρότερη ατμόσφαιρα.

Το σημερινό μήνυμα, λοιπόν, δεν είναι ότι έρχεται κάποια σφοδρή κακοκαιρία. Είναι ότι περνάμε σε μια φάση με πιο θολό ουρανό, πιο βαριά αίσθηση στην ατμόσφαιρα και περισσότερη ενόχληση από τη σκόνη, ακόμη κι όταν τα φαινόμενα παραμένουν κατά βάση ασθενή. Για όσους θέλουν την πιο απλή μετάφραση της πρόγνωσης στην καθημερινότητα, αυτή είναι: παράθυρα με μέτρο, αυτοκίνητο όχι φρεσκοπλυμένο και ρούχα καλύτερα μέσα.

Και προσοχή όσοι έχουν προβλήματα με το αναπνευστικό.