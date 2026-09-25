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Το φθινόπωρο δείχνει πλέον τα δόντια του. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, αναβαθμίζοντας την εικόνα που υπήρχε το πρωί της Παρασκευής.

Η μεταβολή αρχίζει από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου από τα βορειοδυτικά και θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα ισχυρά φαινόμενα θα μετακινηθούν στη συνέχεια νοτιότερα και ανατολικότερα και θα επιμείνουν έως το πρωί της Κυριακής.

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Παρασκευή βράδυ: η επιδείνωση ξεκινά από τα βορειοδυτικά

Η πρώτη περιοχή που μπαίνει στο επίκεντρο είναι η βορειοδυτική Ελλάδα. Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής έως αργά τη νύχτα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Η αλλαγή έρχεται μετά από μια Παρασκευή με φθινοπωρινή δροσιά, νεφώσεις και τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά χωρίς γενικευμένα έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σάββατο: ισχυρές βροχές από το Ιόνιο έως την Πελοπόννησο

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το κύριο βάρος της κακοκαιρίας μετατοπίζεται. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Από το μεσημέρι και μέχρι τις βραδινές ώρες τα εντονότερα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα. Η ΕΜΥ ξεχωρίζει κυρίως τη Μεσσηνία, την περιοχή της Σπάρτης και την ανατολική Αρκαδία. Κατά τόπους οι καταιγίδες μπορεί να έχουν μεγάλη ένταση, ενώ υπάρχει και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

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Κυριακή: η Εύβοια στο επίκεντρο

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων μεταφέρεται στην Εύβοια. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες ώρες της Κυριακής έως το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, επομένως χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης του συστήματος.

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Αθήνα και Αττική

Στην Αττική η Παρασκευή κυλά χωρίς τα έντονα φαινόμενα που αναμένονται στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία κινείται σε σαφώς πιο φθινοπωρινά επίπεδα, με την Αθήνα περίπου έως τους 24-25 βαθμούς.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα βροχών, καθώς το σύστημα μετακινείται νοτιότερα και ανατολικότερα. Η Αττική δεν περιλαμβάνεται, με τα έως τώρα δεδομένα, στις περιοχές για τις οποίες προειδοποιεί η ΕΜΥ για κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα.

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Θεσσαλονίκη και κεντρική Μακεδονία

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις αυξάνονται από την Παρασκευή και το βράδυ είναι πιθανές τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία κινείται περίπου έως τους 24 βαθμούς. Και εδώ έχει σημασία η διάκριση: η Θεσσαλονίκη δεν βρίσκεται μεταξύ των περιοχών για τις οποίες προβλέπονται τα κατά τόπους ισχυρότερα φαινόμενα.

Άνεμοι και θάλασσες

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Οι καιρικές συνθήκες θα επιβαρυνθούν κυρίως στις περιοχές όπου θα εκδηλώνονται οι καταιγίδες. Τοπικά οι άνεμοι μπορεί να παρουσιάζουν απότομες ενισχύσεις κοντά στους πυρήνες των φαινομένων και η κατάσταση στη θάλασσα να αλλάζει γρήγορα.

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Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα στο Ιόνιο, είναι σκόπιμο να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Η θερμοκρασία παραμένει φθινοπωρινή

Παράλληλα με τις βροχές, η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις ζεστές ημέρες που προηγήθηκαν. Οι πρωινές και νυχτερινές ώρες είναι πλέον αρκετά δροσερές στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, ενώ ακόμη και στις μεγαλύτερες πόλεις οι μέγιστες θερμοκρασίες κινούνται σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για το τέλος Σεπτεμβρίου.

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Από Δευτέρα βελτίωση

Με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, μετά την απομάκρυνση του συστήματος αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπωρινά επίπεδα, με αισθητή δροσιά νωρίς το πρωί και τη νύχτα.

Πού χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή

Με βάση το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται την Παρασκευή το βράδυ σε Κέρκυρα, Ήπειρο και δυτική Στερεά, το Σάββατο πρωί έως το μεσημέρι στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, το Σάββατο από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Πελοπόννησο και τα Κύθηρα — κυρίως Μεσσηνία, περιοχή Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία — και την Κυριακή από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι στην Εύβοια.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου θα είναι, λοιπόν, σαφώς πιο φθινοπωρινό. Η ομπρέλα γίνεται απαραίτητη σε αρκετές περιοχές και το σημαντικότερο είναι η προσοχή όπου οι βροχές και οι καταιγίδες αποκτήσουν μεγάλη ένταση.

Πηγές: ΕΜΥ, HuffPost Greece