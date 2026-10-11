Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στην Αττική αναμένονται βροχές και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται κατά το διάστημα Τρίτης έως Πέμπτης.

Η Θεσσαλονίκη θα αντιμετωπίσει ψυχρότερες συνθήκες και ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ η ΕΜΥ έχει εκδώσει προειδοποίηση πορτοκαλί επιπέδου για την Κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στο Ηράκλειο προβλέπεται ηλιοφάνεια τη Δευτέρα με υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα υποχωρήσουν την Τετάρτη λόγω της εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Η γενική εικόνα της εβδομάδας χαρακτηρίζεται από αισθητή μεταβολή του καιρού και επανεμφάνιση βροχοπτώσεων, με τις προβλέψεις για το τέλος της εβδομάδας να παραμένουν ενδεχόμενες αλλαγών.

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Στην Αττική, το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου και τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα υποχωρήσει σταδιακά από τους 21 στους 16–17 βαθμούς μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Η Δευτέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα αναμένονται τοπικές μπόρες, κυρίως από τις 14:00 έως τις 16:00, και πιθανότητα νέων βροχών το βράδυ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Κυριακής σημειώνονται ασθενείς βροχές και κοντά στα μεσάνυχτα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα νέας βροχόπτωσης. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται σταδιακή βελτίωση και διαστήματα ηλιοφάνειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

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Αττική: Βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου η Αθήνα θα έχει πυκνές νεφώσεις και βροχές από το μεσημέρι, ιδιαίτερα το απόγευμα και το βράδυ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα περιοριστεί στους 21 βαθμούς και η ελάχιστη στους 14. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα σημειωθούν νέες βροχές κατά διαστήματα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 17 βαθμούς, επτά βαθμούς κάτω από τη μέγιστη της Δευτέρας.

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου αναμένονται λίγες βροχές κυρίως το πρωί και σταδιακή εξασθένηση, με 13–19 βαθμούς. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα επικρατήσουν νεφώσεις, με 13–20 βαθμούς, ενώ τη νύχτα προς το Σάββατο αυξάνεται η πιθανότητα βροχών. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, μετά τις πρώτες πρωινές βροχές, αναμένεται βελτίωση με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία 12–20 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Ψυχρότερη Τρίτη και νέα βελτίωση

Η Τρίτη 13 Οκτωβρίου θα είναι αισθητά ψυχρότερη στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία 13–16 βαθμούς και μπόρες κυρίως το απόγευμα και το βράδυ. Την Τετάρτη προβλέπονται σποραδικές βροχές, ψιλόβροχο και 13–18 βαθμοί. Την Πέμπτη ο καιρός θα βελτιωθεί με ηλιοφάνεια και 11–20 βαθμούς. Την Παρασκευή θα υπάρχουν νεφώσεις και βροχές το βράδυ, οι οποίες θα συνεχιστούν τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Η Κυριακή 18 Οκτωβρίου προβλέπεται ηλιόλουστη, με 12–21 βαθμούς.

Προειδοποίηση για την Κεντρική Μακεδονία

Σύμφωνα με την εμφανιζόμενη προειδοποίηση της ΕΜΥ, ισχύει πορτοκαλί επίπεδο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα μεσάνυχτα της Κυριακής έως τις 15:00 της Δευτέρας. Τοπικά προβλέπονται 30–60 χιλιοστά βροχής σε 12 ώρες, με ενδεχόμενο ισχυρών ανέμων, χαλαζιού και πλημμυρικών φαινομένων. Η προειδοποίηση αφορά την ευρύτερη περιφέρεια, όχι υποχρεωτικά κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κρήτη: Από τους 26 βαθμούς στις ισχυρές μπόρες

Στο Ηράκλειο η Δευτέρα θα είναι γενικά ηλιόλουστη, με θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Την Τρίτη αναμένονται τοπικές μπόρες κυρίως το απόγευμα και αργά το βράδυ, με τη μέγιστη να παραμένει στους 26 βαθμούς. Την Τετάρτη προβλέπονται ισχυρές μπόρες κατά διαστήματα, πιθανότητα βροχής 95% και πτώση της μέγιστης στους 20 βαθμούς. Οι βροχές θα συνεχιστούν την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή βελτίωση μετά το μεσημέρι. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλύτερος, με 22 βαθμούς. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την περιοχή Ηρακλείου, όχι το σύνολο της Κρήτης.

Η γενική εικόνα της εβδομάδας

Το βασικό χαρακτηριστικό της εβδομάδας θα είναι η αισθητή μεταβολή της θερμοκρασίας και η επανεμφάνιση των βροχών. Το διάστημα Τρίτης–Πέμπτης απαιτεί προσοχή, με διαφορετική ένταση και χρονισμό των φαινομένων στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Για την υπόλοιπη χώρα, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, καθώς και για την ένταση των ανέμων και τις συνθήκες στις θάλασσες, δεν υπάρχουν στην παρούσα ενημέρωση επαρκή επιβεβαιωμένα τοπικά στοιχεία για αξιόπιστες λεπτομέρειες.

Πρόγνωση με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026, ώρα 21:30. Οι προβλέψεις για το τέλος της εβδομάδας ενδέχεται να μεταβληθούν.