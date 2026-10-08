Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πέμπτη ολοκληρώνεται με υψηλές θερμοκρασίες και αίθριο καιρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διατηρώντας το σκηνικό της ζεστής φθινοπωρινής περιόδου έως και το Σάββατο.

Από την Κυριακή ο καιρός παρουσιάζει αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενισχύονται σημαντικά την Τρίτη προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας.

Η επικείμενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών ενδέχεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις, καθιστώντας απαραίτητη την παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων της ΕΜΥ και των λιμενικών αρχών.

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Με σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες ολοκληρώνεται η Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Ο υδράργυρος έφθασε τους 26 βαθμούς και το βράδυ επικρατεί ξαστεριά, χωρίς ουσιαστική πιθανότητα βροχής. Στις 19:00 η θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στους 22 βαθμούς, στις 21:00 στους 20 και προς τα μεσάνυχτα υποχωρεί στους 17 βαθμούς. Η νύχτα προς την Παρασκευή αναμένεται ήρεμη.

Πότε χαλάει ο καιρός

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Το πρώτο σημαντικό σημάδι αλλαγής για την Αττική εμφανίζεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η πιθανότητα βροχής αυξάνεται στο 68%, με τοπικές καταιγίδες. Η αστάθεια συνεχίζεται τη Δευτέρα και ενισχύεται την Τρίτη, όταν η πιθανότητα βροχής φθάνει το 90%. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να υποχωρήσει στους 19 βαθμούς.

Αθήνα: Η πρόγνωση των πέντε ημερών

Παρασκευή 9/10: Ηλιοφάνεια, 26°C / 16°C. Πιθανότητα βροχής 6%.

Σάββατο 10/10: Ήλιος και νεφώσεις, 26°C / 17°C. Πιθανότητα βροχής 25%.

Κυριακή 11/10: Τοπικές καταιγίδες, 24°C / 15°C. Πιθανότητα βροχής 68%.

Δευτέρα 12/10: Παροδικές μπόρες, 25°C / 16°C. Πιθανότητα βροχής 66%.

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Τρίτη 13/10: Βροχές και μπόρες, 22°C / 15°C. Πιθανότητα βροχής 90%.

Θεσσαλονίκη: Από τους 26 βαθμούς στις καταιγίδες

Στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Πέμπτης θα είναι αίθριο, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά από τους 23 στους 17 βαθμούς. Η Παρασκευή και το Σάββατο διατηρούν τα χαρακτηριστικά μιας ιδιαίτερα ζεστής φθινοπωρινής περιόδου. Την Κυριακή αναμένονται βροχές και καταιγίδες, αρχικά το πρωί και εκ νέου το βράδυ.

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Παρασκευή 9/10: Ήλιος και σύννεφα, 26°C / 15°C.

Σάββατο 10/10: Παροδικές νεφώσεις, 26°C / 16°C.

Κυριακή 11/10: Βροχές και καταιγίδες, 22°C / 16°C.

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Δευτέρα 12/10: Τοπικές μπόρες, 23°C / 15°C.

Τρίτη 13/10: Βροχές, πιο δροσερά, 19°C / 13°C.

Άνεμοι, θάλασσες και προειδοποιήσεις

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Η μεταβολή από την Κυριακή απαιτεί προσοχή κυρίως στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες, καθώς ενδέχεται να υπάρξει πρόσκαιρη επιδείνωση των συνθηκών στις μετακινήσεις και στη θάλασσα. Για το Αιγαίο, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν υπάρχουν στα διαθέσιμα δεδομένα επαρκείς πληροφορίες για ακριβή ένταση ανέμων, ύψη κυμάτων ή απαγορευτικά απόπλου. Οι ταξιδιώτες πρέπει να συμβουλεύονται τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΜΥ και των λιμενικών αρχών.

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Η Παρασκευή και το Σάββατο προσφέρονται για υπαίθριες δραστηριότητες. Από την Κυριακή χρειάζεται ομπρέλα, ενώ η Τρίτη αναμένεται σαφώς πιο φθινοπωρινή.