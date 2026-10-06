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Ο δημιουργός κατηγόρησε την τραγουδίστρια και την εταιρεία παραγωγής ότι τον απέκλεισαν από τις πρόβες της συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, ο Νίκος Καρβέλας άσκησε κριτική στην πρώην σύζυγό του για το πολυτελές lifestyle που προβάλλει το τελευταίο διάστημα.

Η πλευρά της Άννας Βίσση εξετάζει το περιεχόμενο της ανακοίνωσης προκειμένου να διαμορφώσει την επίσημη απάντησή της προς τον δημιουργό.

Η πιθανότητα προσφυγής των δύο πλευρών στη δικαιοσύνη παραμένει ανοιχτή, ανάλογα με τις επόμενες κινήσεις της Άννας Βίσση και της παραγωγής.

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Πριν από μια εβδομάδα ακριβώς γράφαμε στη HuffPost ότι η ρήξη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση ήταν αρκετά σοβαρή. Και αυτό γιατί γνωρίζαμε ότι η πλευρά του δημιουργού ήταν κυριολεκτικά εκτός εαυτού, έχοντας νιώσει την απόλυτη «ακύρωση» από την πλευρά της μοναδικής του καλλιτεχνικής του μούσας.

Στην αρχή της ανακοίνωσής του, ο Νίκος Καρβέλας σπεύδει να διευκρινίσει ότι η διαφορά του με την Άννα Βίσση δεν είναι βασικά οικονομική, αλλά καλλιτεχνική, αν και στη συνέχεια μεγάλο μέρος του κειμένου επικεντρώνεται ακριβώς στο πρώτο σκέλος. Πέρα από την επίσημη αμοιβή του, ο δημιουργός απαίτησε ουσιαστικά να λάβει ένα έξτρα -πολύ υψηλότερο, όπως ακούγεται- χρηματικό ποσό.

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Ταυτόχρονα κατηγορεί την Ελληνίδα σταρ ότι εκείνη δεν του επέτρεψε να λάβει μέρος στις πρόβες του ΟΑΚΑ που είχαν ξεκινήσει έξι μέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία- άλλη μια επιβεβαίωση της HuffPost που είχε αποκαλύψει ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν ήρθε ποτέ στο στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η πλευρά της Άννας Βίσση μελετάει αυτή τη στιγμή με προσοχή τον τρόπο που θα απαντήσει, καθώς ο Νίκος Καρβέλας στην μακροσκελή ανακοίνωσή στρέφεται εναντίον της όχι μόνο σε επαγγελματικό- αναφέρει ότι δεν συμφωνούσε εξαρχής με την πραγματοποίηση αυτής της συναυλίας- αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, ασκώντας κριτική στο πολυτελές lifestyle που προβάλλει τον τελευταίο καιρό η πρώην σύζυγός του και μητέρα του παιδιού του.

Από τον τρόπο που θα επιλέξει να αντιδράσει η Άννα Βίσση αλλά και η εταιρεία παραγωγής, την οποία ο Νίκος Καρβέλας κατηγορεί ότι του άλλαξε τις θέσεις την τελευταία στιγμή προκειμένου να τον αποτρέψουν να έρθει στο ΟΑΚΑ, θα φανεί αν οι δύο πλευρές οδηγηθούν τελικά στις δικαστικές αίθουσες.

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας το 2004- πριν από την πρώτη μεγάλη κρίση στη σχέση τους- στον γάμο του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κρίστη Τσολακάκη.

Βίσση- Καρβέλας: Η πρώτη τους κρίση το 2007

Σχεδόν 20 χρόνια πριν, το 2007, η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας είχαν περάσει την πρώτη μεγάλη κρίση στην επαγγελματική τους σχέση αφού, ακόμα και όταν είχαν αποφασίσει να χωρίσουν ως ζευγάρι στα 90’s, δεν είχαν σταματήσει να δουλεύουν μαζί και μάλιστα εκείνη ακριβώς την εποχή απογειωνόταν η καριέρα της.

Οι λόγοι τότε ήταν και πάλι οικονομικοί και η αφορμή ήταν η καταδικαστική απόφαση για την Άννα Βίσση μετά την πολύχρονη διαμάχη της με την εταιρεία Polyvideo για την εκπομπή «Με αγάπη Άννα» καθώς ο Νίκος Καρβέλας είχε φροντίσει τότε να διαχωρίσει τη θέση του και να πάρει αποστάσεις.«Μετά από πολυετείς δικαστικές διαμάχες που λόγω αμέλειάς της (όπως δηλώνει η ίδια) κατέληξαν 2 φορές σε καταδίκες και έφεραν τις οφειλές της σε δυσθεώρητα ύψη, η διαμάχη παίρνει φωτιά με μια αιφνιδιαστική κατάσχεση ρούχων και προσωπικών αντικειμένων της σταρ που καταπλήσσει τους πάντες» έγραφε τότε η επίσημη ιστοσελίδα του fan club της, Fannatics.

«Χαμός στα media, αναταραχή και η απορία: “Γιατί η Άννα δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη;”. Η απάντηση δεν αργεί. Η Άννα αποφασίζει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και μέχρι τους πρώτους μήνες του 2008, όλα τα αντικείμενα έχουν επιστραφεί, συμβιβασμός έχει επιτευχθεί και η εξέταση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο είναι το κερασάκι στην τούρτα!». Η ίδια μάλιστα δεν είχε διστάσει να σατιρίσει τον εαυτό της στο βίντεο της έναρξης του The Fabulous Show το 2009, ενώ ο Νίκος Καρβέλας δεν άργησε πολύ να επιστρέψει στη ζωή της.

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Ο Νίκος Καρβέλας σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπό της επανασύνδεσής του με την Άννα Βίσση το 2010 στο «Αθηνών Αρένα».

«Αισθανόμουν μια φαρισαϊκή συμπεριφορά απέναντί μου, γιατί κανείς δεν ψάχτηκε να δει τι είχε συμβεί. Λες και ήμουν ο εγκληματίας του εγκληματία. Ήμουν στο Λος Άντζελες, θυμάμαι, και έπαθα ένα σοκ, γιατί δεν μπήκαν σπίτι για να πάρουν ό,τι έλεγε ο νόμος, αλλά πήραν όλο μου το σπίτι μέσα σε εξήντα σακούλες σκουπιδιών. Χαιρόμουν πικρά να τους βλέπω να με ξεσκίζουν» είχε εξολογηθεί αρκετό καιρό μετά στο περιοδικό People για την κατάσχεση που είχε γίνει στο σπίτι της στην Εκάλη όταν εκείνη είχε μετακομίσει για ένα διάστημα στο Λος Άντζελες προετοιμάζοντας τον δίσκο «Απαγορευμένο» χωρίς τον Νίκο Καρβέλα.

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