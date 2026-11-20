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Ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής η πίστωση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων συνταξιούχων. Το μέτρο αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες, ενώ τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν σταδιακά στους λογαριασμούς τους.

Νωρίτερα, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, είχε ανακοινώσει, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ότι η διαδικασία καταβολής θα ξεκινούσε στις 18:00.

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Η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι και χορηγείται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, με βασική προϋπόθεση την πλήρωση των προβλεπόμενων ηλικιακών και λοιπών όρων.

Ποιοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, το ηλικιακό όριο είναι τα 60 έτη, με την ίδια ημερομηνία αναφοράς.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης:

Άτομα με αναπηρία, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Πολίτες που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αναπηρικές παροχές.

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Παράλληλα, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, δεν υπόκειται σε κρατήσεις και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός

Παρά τη διεύρυνση των κατηγοριών των δικαιούχων, το ηλικιακό κριτήριο εξακολουθεί να αφήνει εκτός αρκετούς συνταξιούχους.

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Συγκεκριμένα, δεν δικαιούνται την ενίσχυση όσοι λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και δεν είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ακόμη και αν το ποσό της σύνταξής τους είναι χαμηλό.

Αντίστοιχα, εκτός μένουν οι δικαιούχοι αποκλειστικά σύνταξης χηρείας που δεν είχαν συμπληρώσει τα 60 έτη έως την ίδια ημερομηνία.

Όσοι συμπληρώνουν τα αντίστοιχα ηλικιακά όρια μέσα στο 2026 θα μπορούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση τον Νοέμβριο του 2027, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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