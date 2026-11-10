Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένουν διπλή οικονομική ενίσχυση έως το τέλος του 2026, η οποία περιλαμβάνει ετήσιο επίδομα 400 ευρώ τον Νοέμβριο και αύξηση συντάξεων 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το επίδομα των 400 ευρώ αφορά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων συνταξιούχων άνω των 65 ετών, ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Η κυβέρνηση καταργεί τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με την ετήσια αύξηση, επιτρέποντας σε περισσότερους συνταξιούχους να λάβουν πραγματική αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Οι επερχόμενες παρεμβάσεις επηρεάζουν επίσης τα κατώτατα όρια συντάξεων, τις νέες απονομές, καθώς και τις συντάξεις χηρείας με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

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Διπλή οικονομική ενίσχυση αναμένουν εκατομμύρια συνταξιούχοι μέχρι το τέλος του 2026, καθώς δύο σημαντικές παρεμβάσεις αναμένεται να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Η πρώτη αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο. Η δεύτερη είναι η αύξηση των κύριων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία εκτιμάται στο 2,8%.

Οι αυξήσεις θα εμφανιστούν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου, όταν καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου.

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Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν τα 400 ευρώ

Η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ και, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, θα καταβληθεί σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται είναι:

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών.

Δικαιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Η διεύρυνση των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου 270.000 άτομα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πόσο αυξάνονται οι συντάξεις το 2027

Με βάση την εκτιμώμενη αναπροσαρμογή 2,8%, οι μηνιαίες αυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Σημερινή κύρια σύνταξη Αύξηση 2,8% Νέα σύνταξη 700 € 19,60 € 719,60 € 800 € 22,40 € 822,40 € 1.000 € 28,00 € 1.028,00 € 1.200 € 33,60 € 1.233,60 € 1.500 € 42,00 € 1.542,00 € 1.800 € 50,40 € 1.850,40 €

Τα ποσά είναι ενδεικτικά και αφορούν μεικτές κύριες συντάξεις, πριν από κρατήσεις και φόρους

Παράδειγμα: Συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ

Ένας συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ και δικαιούται την ετήσια ενίσχυση θα έχει, εφόσον επιβεβαιωθεί η αύξηση 2,8%:

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Πηγή ενίσχυσης Ετήσιο όφελος Ετήσια οικονομική ενίσχυση 400 € Αύξηση σύνταξης κατά 28 € τον μήνα 336 € Συνολικό ετήσιο όφελος 736 €

Το ποσό των 736 ευρώ αφορά το συνολικό ονομαστικό όφελος σε ορίζοντα 12 μηνών και όχι χρήματα που θα καταβληθούν όλα μαζί μέχρι τα Χριστούγεννα.

Συνταξιούχοι: Τι αλλάζει με την προσωπική διαφορά

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται για τους συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, καταργείται ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την ετήσια αύξηση, ώστε η αναπροσαρμογή να περνά ολόκληρη στις μηνιαίες αποδοχές. Με αυτόν τον τρόπο περισσότεροι συνταξιούχοι θα δουν πραγματική αύξηση στο ποσό που λαμβάνουν.Οι επτά κατηγορίες που επηρεάζονται

Η αναπροσαρμογή του 2027 δεν αφορά μόνο τις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις.

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Επηρεάζει επίσης:

Την εθνική σύνταξη στις νέες απονομές.

Τα ανώτατα όρια κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Τα κατώτατα όρια συντάξεων λόγω θανάτου, εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου.

Τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ.

Τις καταβαλλόμενες συντάξεις χηρείας.

Τις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις.

Οι δύο παρεμβάσεις έχουν συνολικό δημοσιονομικό κόστος που προσεγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ.

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