Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Οκτώβριο δείχνουν αύξηση του πληθωρισμού στο 5,7%, πλήττοντας σημαντικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στους τομείς της στέγασης, των μεταφορών και της ενέργειας, επιβαρύνοντας άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, η βενζίνη, το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο θέρμανσης ευθύνονται για το 43% της συνολικής αύξησης του πληθωρισμού.

Οι τιμές των βασικών αγαθών και υπηρεσιών παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, με ορισμένα είδη διατροφής να καταγράφουν άνοδο ενώ άλλα υποχωρούν.

Μια οικογένεια με μηνιαίες δαπάνες 2.000 ευρώ καλείται πλέον να καταβάλλει επιπλέον 114 ευρώ για να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο κατανάλωσης.

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Νέο ισχυρό πλήγμα στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Οκτώβριο, καθώς ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,7%, από 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για σημαντική επιτάχυνση της ακρίβειας, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται σε τρεις κατηγορίες που δύσκολα μπορούν να περιορίσουν οι καταναλωτές: στέγαση, μεταφορές και ενέργεια.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται και μέσα στον Οκτώβριο, κατά 0,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

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Πληθωρισμός: Οι αυξήσεις που καίνε το οικογενειακό εισόδημα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Αγαθό ή υπηρεσία Ετήσια αύξηση Φυσικό αέριο 80,0% Πετρέλαιο κίνησης 39,4% Πετρέλαιο θέρμανσης 37,5% Αεροπορικά εισιτήρια 32,9% Ξενοδοχεία 27,6% Βενζίνη 25,0% Ηλεκτρικό ρεύμα 17,9% Λαχανικά 8,4% Αρνί και κατσίκι 9,1% Ενοίκια κατοικιών 6,8% Μοσχάρι 6,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2026 σε σύγκριση με Οκτώβριο 2025.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική όταν εξετάσουμε τις μεγάλες κατηγορίες δαπανών. Η στέγαση εμφανίζει αύξηση 15,1%, ενώ οι μεταφορές ακολουθούν με 13,8%. Πρόκειται για δαπάνες που απορροφούν σημαντικό μέρος του μηνιαίου προϋπολογισμού, ιδιαίτερα για οικογένειες που νοικιάζουν κατοικία και χρησιμοποιούν καθημερινά αυτοκίνητο.

Πληθωρισμός 5,7%: Τι σημαίνει για μια οικογένεια

Ας υποθέσουμε ότι ένα νοικοκυριό χρειαζόταν τον Οκτώβριο του 2025 συνολικά 2.000 ευρώ τον μήνα για συγκεκριμένες αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Εάν οι δαπάνες του ακολουθούσαν ακριβώς τη μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών, ο λογαριασμός θα διαμορφωνόταν ως εξής:

Μηνιαίες δαπάνες το 2025 Αντίστοιχες δαπάνες το 2026 Επιπλέον κόστος 1.000 € 1.057 € +57 € 1.500 € 1.585,50 € +85,50 € 2.000 € 2.114 € +114 € 2.500 € 2.642,50 € +142,50 € 3.000 € 3.171 € +171 €

Για μια οικογένεια με μηνιαίες δαπάνες 2.000 ευρώ, η διατήρηση του ίδιου επιπέδου κατανάλωσης απαιτεί 114 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα, δηλαδή 1.368 ευρώ σε ετήσια βάση, εφόσον η ίδια διαφορά διατηρηθεί για 12 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια ονομαστική αύξηση μισθού μπορεί να μην επαρκεί για να καλύψει την άνοδο του κόστους ζωής.

Πληθωρισμός: Η ακρίβεια έχει δύο μεγάλους πρωταγωνιστές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ για το πόσο συμβάλλει κάθε αγαθό στη διαμόρφωση του πληθωρισμού. Η βενζίνη, με ετήσια αύξηση 25%, προσθέτει περίπου 1,18 ποσοστιαίες μονάδες στον γενικό δείκτη. Το ηλεκτρικό ρεύμα προσθέτει άλλες 0,71 μονάδες, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου 0,56 μονάδες. Μόνο αυτά τα τρία αγαθά εξηγούν περίπου 2,45 από τις 5,7 ποσοστιαίες μονάδες του ετήσιου πληθωρισμού. Δηλαδή, σχεδόν το 43% της συνολικής αύξησης του δείκτη συνδέεται με τη βενζίνη, το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό πριν υπολογιστεί η επίδραση του φυσικού αερίου, των ενοικίων και των υπόλοιπων δαπανών.

Πληθωρισμός: Ακριβότερα ακόμη και τα βασικά τρόφιμα

Παρότι ο συνολικός δείκτης τροφίμων αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση, οι επιμέρους μεταβολές παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Τα λαχανικά ανατιμήθηκαν κατά 8,4%, το αρνί και το κατσίκι κατά 9,1%, το μοσχάρι κατά 6,5% και τα αυγά κατά 4,9%. Αντίθετα, το ελαιόλαδο υποχώρησε κατά 8,4%, το ρύζι κατά 5,9% και τα ζυμαρικά κατά 4,2%.