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Η χώρα κατέγραψε αύξηση του σχετικού δείκτη κατά 22,5%, ποσοστό που είναι 3,3 φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ταχεία άνοδος των τιμών των ακινήτων σε σύγκριση με τα εισοδήματα δυσχεραίνει την απόκτηση κατοικίας, καθώς απαιτούνται μεγαλύτερα κεφάλαια για προκαταβολές.

Η αύξηση της αξίας των ακινήτων οδηγεί παράλληλα σε μεγαλύτερα στεγαστικά δάνεια και υψηλότερες μηνιαίες δόσεις για τα νοικοκυριά.

Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην έκτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη δυσμενή αυτή μεταβολή.

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Μια οικογένεια αποφασίζει να περιορίσει τα έξοδά της και να αποταμιεύει κάθε μήνα, με στόχο να αγοράσει το δικό της σπίτι. Δέκα χρόνια αργότερα, μπορεί να έχει συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα, αλλά το ακίνητο που επιθυμεί να βρίσκεται ακόμη πιο μακριά από τις οικονομικές της δυνατότητες… Αυτή είναι η πραγματικότητα που αποτυπώνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat για την ελληνική αγορά κατοικίας.

Την περίοδο 2015–2025, η σχέση τιμών κατοικιών προς εισόδημα επιδεινώθηκε κατά 22,5% στην Ελλάδα, όταν ο αντίστοιχος δείκτης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε μόλις 6,8%. Με απλά λόγια, οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα από τα εισοδήματα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την αγορά τους.

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Η χώρα μας βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ως προς την αύξηση του δείκτη τιμών κατοικιών προς εισόδημα.

Χώρα Μεταβολή 2015–2025 Πορτογαλία +60,8% Κάτω Χώρες +34,3% Ουγγαρία +26,5% Τσεχία +25,8% Ισπανία +24,5% Ελλάδα +22,5% Μέσος όρος ΕΕ +6,8% Γερμανία +1,6% Ιταλία −11,9% Ρουμανία −42,8%

Πηγή: Eurostat. Μεταβολή του δείκτη τιμών κατοικιών προς κατά κεφαλήν εισόδημα νοικοκυριών. Τα ποσοστά δεν αποτυπώνουν την απόλυτη τιμή των ακινήτων.

Η Ελλάδα εμφανίζει επιδείνωση 3,3 φορές μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες η σχέση τιμών και εισοδημάτων βελτιώθηκε, με τη μεγαλύτερη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία.

Για ένα νέο ζευγάρι που επιθυμεί να αποκτήσει κατοικία, η δυσκολία είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, χρειάζεται μεγαλύτερο κεφάλαιο για την προκαταβολή του στεγαστικού δανείου. Από την άλλη, η αύξηση της αξίας του ακινήτου μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο δάνειο και υψηλότερη μηνιαία δόση.

Μια κατοικία αξίας 200.000 ευρώ απαιτεί ίδια συμμετοχή 40.000 ευρώ, εφόσον η τράπεζα χρηματοδοτεί το 80% της αγοράς. Εάν η τιμή του ίδιου ακινήτου αυξηθεί στις 250.000 ευρώ, η απαιτούμενη ίδια συμμετοχή ανεβαίνει στις 50.000 ευρώ. Η οικογένεια χρειάζεται επιπλέον 10.000 ευρώ μόνο για την προκαταβολή, χωρίς να υπολογίζονται φόροι, συμβολαιογραφικά έξοδα και άλλες δαπάνες αγοράς. Και το στεγαστικό δάνειο αυξάνεται από 160.000 σε 200.000 ευρώ, εφόσον διατηρηθεί το ίδιο ποσοστό χρηματοδότησης. Το κόστος ανεβαίνει και το όνειρο απομακρύνεται…