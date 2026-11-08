Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά προκαλεί σημαντικές πιέσεις στην ηλεκτροπαραγωγή και αυξάνει τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η μεταβολή αυτή επηρεάζει άμεσα τις χρεώσεις των νοικοκυριών, καθιστώντας την επιλογή του κατάλληλου τιμολογίου κρίσιμη για τον περιορισμό του μηνιαίου κόστους ενέργειας.

Τα πράσινα, μπλε και κίτρινα τιμολόγια προσφέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σταθερότητας και κινδύνου, με τις τελικές χρεώσεις να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την κατανάλωση.

Οι καταναλωτές οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά την ετήσια κατανάλωση, τις προϋποθέσεις εκπτώσεων και τους όρους πρόωρης αποχώρησης πριν επιλέξουν το κατάλληλο ενεργειακό πρόγραμμα.

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Ο χειμώνας είναι ήδη εδώ και μαζί του επιστρέφει και ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους των νοικοκυριών, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος! Μόνο που φέτος το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά πόσο ρεύμα καταναλώνει μια οικογένεια. Είναι και ποιο τιμολόγιο έχει επιλέξει. Πράσινο, μπλε ή κίτρινο; Σταθερή τιμή για έναν ή περισσότερους χειμώνες ή κυμαινόμενη χρέωση με την ελπίδα ότι η ενεργειακή κρίση θα αποκλιμακωθεί; Η απάντηση μπορεί να σημαίνει διαφορά δεκάδων ευρώ κάθε μήνα.

Το φυσικό αέριο ξαναβάζει φωτιά στους λογαριασμούς

Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα στην ευρωπαϊκή αγορά έχει προκαλέσει νέες πιέσεις στην ηλεκτροπαραγωγή. Το φυσικό αέριο εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα και, όταν οι μονάδες αερίου καθορίζουν την οριακή τιμή της αγοράς, η ανατίμησή του επηρεάζει ευρύτερα τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

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Τον Οκτώβριο, η μέση χονδρεμπορική τιμή αυξήθηκε στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση, περίπου 26% μέσα σε έναν μήνα, αποτυπώνεται ήδη στις χρεώσεις του Νοεμβρίου. Σε ορισμένα πράσινα τιμολόγια οι αυξήσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες, ενώ οι πάροχοι προωθούν σταθερά μπλε προγράμματα, επιχειρώντας να εξασφαλίσουν πελάτες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πράσινο, μπλε ή κίτρινο: Ποια είναι η διαφορά;

Πράσινο τιμολόγιο: Η τιμή ανακοινώνεται στην αρχή κάθε μήνα. Ο καταναλωτής γνωρίζει πόσο θα πληρώσει ανά κιλοβατώρα για τον συγκεκριμένο μήνα, αλλά δεν ξέρει τι θα συμβεί τον επόμενο.

Μπλε τιμολόγιο: Η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει σταθερή για τη συμβατική διάρκεια, συνήθως 12 μήνες ή περισσότερο. Προσφέρει προβλεψιμότητα, αλλά μπορεί να προβλέπει χρέωση πρόωρης αποχώρησης.

Κίτρινο τιμολόγιο: Η χρέωση μεταβάλλεται βάσει συγκεκριμένου μηχανισμού που συνδέεται με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να αποδειχθεί οικονομικότερο όταν υποχωρούν οι τιμές, αλλά ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο ανατιμήσεων.

Το κρίσιμο είναι ότι κανένα χρώμα δεν είναι πάντοτε το φθηνότερο…

Παράδειγμα: Οικογένεια σε διαμέρισμα 100 τ.μ. στην Αθήνα

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Ας υποθέσουμε ότι μια τετραμελής οικογένεια κατοικεί σε διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Τους χειμερινούς μήνες καταναλώνει 600 κιλοβατώρες, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικές συσκευές, θερμοσίφωνα και κλιματιστικά για συμπληρωματική θέρμανση. Πόσο θα πληρώσει για την ίδια κατανάλωση;

Πόσο κοστίζουν 600 κιλοβατώρες

Τιμολόγιο Τιμή ανά kWh Κόστος ενέργειας Μπλε – σταθερό 0,130 € 78,00 € Πράσινο – χαμηλή χρέωση αγοράς 0,169 € 101,40 € Πράσινο – ακριβότερη προσφορά 0,264 € 158,40 € Πράσινο – πολύ υψηλή χρέωση 0,334 € 200,40 € Κίτρινο – ενδεικτικό σενάριο 0,180 € 108,00 €

Σημείωση: Οι τιμές των μπλε και πράσινων προγραμμάτων βασίζονται σε δημοσιευμένες χρεώσεις Νοεμβρίου 2026. Η τιμή του κίτρινου αποτελεί υποθετικό σενάριο, όχι συγκεκριμένη εμπορική προσφορά. Ο πίνακας δείχνει μόνο τη χρέωση ενέργειας, χωρίς πάγια, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις. Οι χρεώσεις προϋποθέτουν την τήρηση τυχόν όρων εκπτώσεων.

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Για την ίδια κατανάλωση, η οικογένεια μπορεί να πληρώσει 78 ευρώ ή περισσότερα από 200 ευρώ μόνο για την ενέργεια, ανάλογα με το πρόγραμμα. Πρόκειται για διαφορά άνω των 120 ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Εάν διατηρούνταν αντίστοιχη διαφορά επί τέσσερις χειμερινούς μήνες, η πρόσθετη επιβάρυνση θα ξεπερνούσε τα 480 ευρώ. Βεβαίως, οι τιμές των κυμαινόμενων προγραμμάτων αλλάζουν, επομένως η σύγκριση δεν αποτελεί πρόβλεψη για ολόκληρο τον χειμώνα.

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Ρεύμα: Η παγίδα των 200 κιλοβατωρών

Υπάρχει, ωστόσο, και μια λεπτομέρεια που μπορεί να ανατρέψει τους υπολογισμούς. Στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, η χρέωση Νοεμβρίου των 0,169 ευρώ αφορά το πρώτο επίπεδο κατανάλωσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για μεγαλύτερες καταναλώσεις εφαρμόζεται διαφορετική τιμολόγηση. Συνεπώς, μια οικογένεια που καταναλώνει 600 κιλοβατώρες δεν πρέπει να θεωρεί αυτομάτως ότι θα χρεωθεί όλες τις κιλοβατώρες με 16,9 λεπτά. Η πραγματική χρέωση εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής των κλιμακίων και των εκπτώσεων.

Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η σύγκριση μόνο της διαφημιζόμενης τιμής μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη επιλογή.

Τα μπλε τιμολόγια είναι η λύση;

Τα σταθερά τιμολόγια εμφανίζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά στην παρούσα συγκυρία. Ωστόσο, πριν υπογράψει ένα νοικοκυριό, πρέπει να εξετάσει τη διάρκεια της σύμβασης, το μηνιαίο πάγιο, τις προϋποθέσεις εκπτώσεων και την πιθανή επιβάρυνση σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης. Ένα συμβόλαιο που εξασφαλίζει χαμηλή τιμή σήμερα μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο συμφέρον εάν οι τιμές της ενέργειας μειωθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες. Αντίστοιχα, ένα κυμαινόμενο πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει όφελος όταν η αγορά υποχωρεί, αλλά εκθέτει το νοικοκυριό σε νέες ανατιμήσεις.

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Ρεύμα: Τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής πριν αποφασίσει

Το πρώτο βήμα είναι να εξετάσει την πραγματική κατανάλωση των τελευταίων 12 μηνών και όχι μόνο τον πιο πρόσφατο λογαριασμό. Το δεύτερο είναι να συγκρίνει το συνολικό κόστος προμήθειας, δηλαδή την τιμή της κιλοβατώρας μαζί με το πάγιο και τις προϋποθέσεις εκπτώσεων. Το τρίτο είναι να ελέγξει τη διάρκεια της δέσμευσης και το κόστος αποχώρησης.

Με απλά λόγια, ο καταναλωτής δεν πρέπει να επιλέγει χρώμα τιμολογίου. Πρέπει να επιλέγει το πρόγραμμα που ταιριάζει στην πραγματική κατανάλωση και στις οικονομικές δυνατότητες του νοικοκυριού του.

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