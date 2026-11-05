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Μια σημαντική ευκαιρία να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στο Ε9, χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με αναδρομικές φορολογικές επιβαρύνσεις, αποκτούν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διορθώσουν στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους για τα έτη 2014 έως 2026, χωρίς να καταβάλουν τον πρόσθετο ΕΝΦΙΑ προηγούμενων ετών, τόκους και πρόστιμα, υπό τις προϋποθέσεις της σχετικής διάταξης. Πρόκειται για μια ευκαιρία ιδιαίτερα σημαντική για όσους έχουν δηλώσει λιγότερα τετραγωνικά, λανθασμένα εμπράγματα δικαιώματα ή έχουν παραλείψει ακίνητα από το Ε9.

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ΕΝΦΙΑ: Ποια λάθη μπορούν να διορθωθούν

Η ρύθμιση αφορά περιπτώσεις στις οποίες η δηλωμένη ακίνητη περιουσία είναι μικρότερη από την πραγματική. Ενδεικτικά, μπορούν να διορθωθούν:

Λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Παραλείψεις στη δήλωση ακινήτων.

Λάθη στα ποσοστά συνιδιοκτησίας.

Εσφαλμένα εμπράγματα δικαιώματα, όπως πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα και επικαρπία.

Ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Το σημαντικότερο είναι ότι οι διορθώσεις που αυξάνουν τη φορολογητέα αξία δεν θα συνοδεύονται από αναδρομική επιβολή του πρόσθετου φόρου για τα συγκεκριμένα έτη.

ΕΝΦΙΑ: Μέχρι πότε θα γίνονται οι διορθώσεις

Η δυνατότητα αυτή συνδέεται με την ενεργοποίηση του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), που προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2026. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν προθεσμία έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. Εφόσον το ΜΙΔΑ ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο, η προθεσμία αναμένεται να λήξει στις 30 Απριλίου 2027.

Η “παγίδα”: Δεν επιστρέφεται αυτομάτως ο ΕΝΦΙΑ που πληρώθηκε

Υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Η ευνοϊκή ρύθμιση αφορά τις διορθώσεις από τις οποίες προκύπτει πρόσθετος φόρος. Εάν κάποιος έχει δηλώσει περισσότερα τετραγωνικά και έχει πληρώσει μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ, δεν αποκτά αυτομάτως δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων για όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί κανόνες παραγραφής και επιστροφής φόρων.