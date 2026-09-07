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Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε τους νέους οικισμούς με πληθυσμό περίπου στο όριο των 2.000 κατοίκων, ανά την Ελλάδα που προστίθενται στον χάρτη εκείνων όπου μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ.

Στην λίστα περιλαμβάνονται οικισμοί από την ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι τα νησιά, μεταξύ των οποίων τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος, αλλά και περιοχές με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά και το Εμπορείο της Σαντορίνης, το Φαληράκι της Ρόδου και ο Πλαταμώνας.

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Η λίστα