Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε τους νέους οικισμούς με πληθυσμό περίπου στο όριο των 2.000 κατοίκων, ανά την Ελλάδα που προστίθενται στον χάρτη εκείνων όπου μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ.
Στην λίστα περιλαμβάνονται οικισμοί από την ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι τα νησιά, μεταξύ των οποίων τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος, αλλά και περιοχές με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά και το Εμπορείο της Σαντορίνης, το Φαληράκι της Ρόδου και ο Πλαταμώνας.
Η λίστα