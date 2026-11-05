Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ενισχύει τις προσδοκίες για διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν και περιορισμό του κινδύνου στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αυξημένη πολιτική πίεση θα μειώσει τις διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, οδηγώντας σε υποχώρηση του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι το οικονομικό κόστος των καυσίμων επηρέασε αρνητικά το εκλογικό αποτέλεσμα των Ρεπουμπλικανών.

Παρά την αισιοδοξία των αγορών, η επίτευξη μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει αβέβαιη και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά συνεχίζουν να υφίστανται.

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Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο φαίνεται να αλλάζει τις προσδοκίες για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πολιτική πίεση για διπλωματική λύση, περιορίζοντας τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης και διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Αυτή η προσδοκία οδηγεί σε υποχώρηση του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές. Ωστόσο, η αγορά δεν θεωρεί βέβαιη μια ειρηνευτική συμφωνία και οι κίνδυνοι παραμένουν.

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Τιμές, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, Ωρα: 5:45

ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν και η ακρίβεια στα καύσιμα συνέβαλαν στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών. Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί δεν αποδοκίμασαν απαραίτητα τη στρατιωτική επιχείρηση, αλλά το οικονομικό κόστος της. Συγκεκριμένα, αναγνώρισε ότι οι ψηφοφόροι δεν ήταν διατεθειμένοι να συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερη βενζίνη εξαιτίας του πολέμου. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν, δηλώνοντας ότι θα το έκανε ξανά.

Στον πόλεμο του Ιράν απέδωσε την ήττα των Ρεμπουπλικανών και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Οι αγορές δεν τιμολογούν μόνο όσα συμβαίνουν σήμερα. Τιμολογούν κυρίως όσα εκτιμούν ότι θα συμβούν αύριο. Η τιμή του πετρελαίου περιλαμβάνει ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου: ένα πρόσθετο κόστος που αντανακλά τον φόβο ότι ο πόλεμος μπορεί να περιορίσει την προσφορά πετρελαίου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι αυτό το ασφάλιστρο.

Τι αλλάζει μετά τις αμερικανικές εκλογές;

Οι επενδυτές βλέπουν ότι:

Ο Τραμπ αναγνωρίζει το πολιτικό κόστος της ακρίβειας.

Οι Δημοκρατικοί αποκτούν μεγαλύτερη δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Αυξάνεται η πολιτική πίεση για διπλωματική διέξοδο.

Μια συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει τις διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου.

Γι’ αυτό αρχίζουν να αποτιμούν μικρότερο κίνδυνο μελλοντικής έλλειψης πετρελαίου και οι τιμές υποχωρούν πριν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, στέλνοντας τα πρώτα αξιόπιστα μηνύματα αισιοδοξίας για ειρήνη μετά από πολλούς μήνες…