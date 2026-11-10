Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ άνοιξε για την υποβολή αιτήσεων, με τους δικαιούχους να έχουν προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου.

Οι παλαιότεροι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή 60% επί του επιδόματος, ενώ οι νέοι θα εισπράξουν το 50% έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για την ορθή καταβολή της ενίσχυσης, οι αιτούντες πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την ορθότητα του IBAN, τα στοιχεία κατοικίας και το ΑΦΜ στις αγορές.

Η επόμενη πληρωμή για την εκκαθάριση του επιδόματος έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 28 Μαΐου 2027 για τους δικαιούχους.

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Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, όμως το μεγάλο ερώτημα για τα νοικοκυριά δεν είναι μόνο πόσο επίδομα δικαιούνται. Είναι πόσα χρήματα θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό πριν από τα Χριστούγεννα.

Άλλο το επίδομα, άλλο η προκαταβολή

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού για παλαιούς και νέους δικαιούχους. Οι περσινοί δικαιούχοι λαμβάνουν προκαταβολή που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη ενίσχυση και ισούται με το 60%, ενώ όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά λαμβάνουν το 50% του ποσού που προκύπτει από τον σχετικό υπολογισμό. Για παράδειγμα, εάν ένας νέος δικαιούχος έχει υπολογιζόμενο επίδομα 400 ευρώ, η προκαταβολή του θα είναι 200 ευρώ.

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Συνολικό επίδομα Παλαιός δικαιούχος (60%) Νέος δικαιούχος (50%) 130 € 78 € 65 € 200 € 120 € 100 € 300 € 180 € 150 € 400 € 240 € 200 € 500 € 300 € 250 € 600 € 360 € 300 € 800 € 480 € 400 € 1.040 € 624 € 520 € 1.560 € 936 € 780 €

Τα λάθη που μπορεί να κοστίσουν την πληρωμή

Τρία σημεία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της αίτησης:

Πρώτον, το IBAN. Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός και ο αιτών να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Δεύτερον, τα στοιχεία κατοικίας. Ο αριθμός παροχής ρεύματος και η δηλωμένη κύρια κατοικία πρέπει να είναι σωστά.

Τρίτον, το ΑΦΜ στις αγορές πετρελαίου. Πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία της αίτησης, ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις πολυκατοικίες με κοινόχρηστη θέρμανση, όπου χρειάζεται σωστή καταχώριση των χιλιοστών.

Οι ημερομηνίες που μετρούν

Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου. Η επόμενη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 28 Μαΐου 2027, με δυνατότητα συμπληρωματικής καταβολής για ορισμένες μορφές θέρμανσης έως τις 30 Ιουλίου.

Ημερομηνία Τι προβλέπεται Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι 10 Νοεμβρίου 2026 Άνοιγμα πλατφόρμας Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο myΘέρμανση με κωδικούς TAXISnet. 4 Δεκεμβρίου 2026 Λήξη αιτήσεων Τελευταία ημέρα για την υποβολή αίτησης. Έως 23 Δεκεμβρίου 2026 Πρώτη πληρωμή Καταβολή της προκαταβολής στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα. Έως 28 Μαΐου 2027 Δεύτερη πληρωμή Εκκαθάριση και καταβολή επιδόματος βάσει των επιλέξιμων αγορών και καταναλώσεων. Έως 30 Ιουλίου 2027 Συμπληρωματική πληρωμή Αφορά κυρίως δικαιούχους που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Η σημαντικότερη ημερομηνία για τα νοικοκυριά είναι η 4η Δεκεμβρίου. Όσοι δεν υποβάλουν εγκαίρως αίτηση κινδυνεύουν να χάσουν την ενίσχυση, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.