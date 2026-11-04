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Η αποδελτίωση των μηνιαίων στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ» (ΗΔΙΚΑ / e-ΕΦΚΑ / Υπουργείο Εργασίας) αποτελεί την τεχνοκρατική πιστοποίηση μιας συστημικής αποτυχίας.Αποτελεί τη θεσμοθετημένη φτωχοποίηση των απομάχων της εργασίας. Ως θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των συνταξιούχων της χώρας, οφείλουμε να αναδείξουμε τους ψυχρούς αριθμούς που αποδομούν το κυβερνητικό αφήγημα περί «κοινωνικής προστασίας».

1. Η αποσύνδεση σύνταξης και κόστους διαβίωσης

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Τα πρωτογενή δεδομένα αποτυπώνουν μια βαθιά εισοδηματική συμπίεση.Πάνω από 1,36 εκατομμύρια συνταξιούχοι (53,6% έως 58% του συνολικού πληθυσμού δικαιούχων) λαμβάνουν κύρια σύνταξη κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ μεικτά. Με τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά (από 1/4/2026), η μέση κύρια σύνταξη (869,17 ευρώ μεικτά) υπολείπεται του βασικού εισαγωγικού μισθού κατά 50,83 ευρώ. Για πρώτη φορά στα μεταπολεμικά χρονικά, η σύνταξη απώλεσε τον ανταποδοτικό της χαρακτήρα ως «ώριμο» εισόδημα, μετατρεπόμενη σε προνοιακό βοήθημα υποδεέστερο του κατώτατου μισθού.

2. Ιδιωτικός και Δημόσιος τομέας

Η ενοποίηση των ταμείων κάτω από την ομπρέλα του e-ΕΦΚΑ συγκαλύπτει μια εσωτερική ανισότητα, την οποία η πολιτεία αρνείται να αντιμετωπίσει.

-Ιδιωτικός Τομέας, Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αγρότες Οι νέες συντάξεις κινούνται καθηλωμένες μεταξύ 763€ και 774€ μικτά. Πρόκειται για το άμεσο αποτέλεσμα της 15ετούς απορρύθμισης της αγοράς εργασίας (μερική απασχόληση, υποδηλωμένη εργασία, παρατεταμένη ανεργία της κρίσης), η οποία κεφαλαιοποιήθηκε σε χαμηλές συντάξιμες αποδοχές.

-Δημόσιος Τομέας. Οι μέσες συντάξεις διατηρούνται στα 1.200€ – 1.308€ μεικτά, αναδεικνύοντας ένα διαιρετικό χάσμα εις βάρος των ατόμων που παρήγαγαν στον ιδιωτικό τομέα.

3. Οι Προτάσεις μας για την αποκατάσταση της ισορροπίας

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Η αντιμετώπιση του πληθωριστικού σοκ και της διάβρωσης του συνταξιοδοτικού εισοδήματος δεν απαιτεί προεκλογικά «φιλοδωρήματα», αλλά δομική αναμορφωση

Τιμαριθμοποίηση της κατώτατης σύνταξης. Άμεση σύνδεση της κατώτατης και της μέσης σύνταξης με τον πραγματικό πληθωρισμό και τον κατώτατο μισθό, ώστε η σύνταξη να μην υπολείπεται ποτέ της βασικής αμοιβής εργασίας.

Αναθεώρηση των συντελεστών αναπλήρωσης. Ενίσχυση της ανταποδοτικότητας για τα έτη ασφάλισης που διανύθηκαν σε καθεστώς χαμηλών αμοιβών λόγω της μνημονιακής κρίσης.

Κατάργηση κρατήσεων. Πλήρης αναδιάρθρωση και κατάργηση των ληστρικών παρακρατήσεων (όπως η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων), οι οποίες λειτουργούν ως διπλή φορολόγηση.

Δεν διεκδικούμε χάρες· απαιτούμε την εφαρμογή μιας βιώσιμης, επιστημονικά θεμελιωμένης ασφαλιστικής πολιτικής που θα αποδίδει στους συνταξιούχους το εισόδημα που πραγματικά κατέβαλαν και δικαιούνται.

Γιάννης Παπαγεωργίου Πρόεδρος και Ιδρυτής του Κόμματος των Συνταξιούχων

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