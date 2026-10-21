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Το κόμμα δεσμεύεται για τη σταδιακή επαναφορά της δέκατης τρίτης σύνταξης και την καθιέρωση νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, καθώς και την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τη βελτίωση του εισοδήματος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την κυβερνητική πολιτική για την παροχή αποσπασματικών επιδομάτων, αντιπαραβάλλοντας την ανάγκη για μόνιμες θεσμικές παρεμβάσεις υπέρ των συνταξιούχων.

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Στην εκδήλωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας απηύθυνε χαιρετισμό το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης όπου εξήγησε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, την άρση ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας και την αύξηση στις αναπηρικές συντάξεις ως κεντρικές προτεραιότητες για την επόμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.

«Θέλω να ξεκινήσω με μια βαθιά πεποίθηση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ιστορικά πρεσβεύει ότι η σύνταξη δεν είναι επίδομα. Δεν είναι χάρη. Δεν είναι κυβερνητική γενναιοδωρία.

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Είναι δικαίωμα. Είναι η ανταπόδοση των κόπων μιας ολόκληρης ζωής δουλειάς, εισφορών και προσφοράς στην κοινωνία», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως «η αξιοπρεπής ζωή του συνταξιούχου δεν μπορεί να εξαρτάται κάθε χρόνο από το τι θα ανακοινώσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να εξαρτάται από ένα έκτακτο βοήθημα τον Νοέμβριο.

Δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν περισσεύει κάτι από τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την ακρίβεια και τους έμμεσους φόρους, τους οποίους πληρώνει καθημερινά ο ελληνικός λαός».

Επέκρινε τη κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου που κατάργησε το ΕΚΑΣ και τη Νέα Δημοκρατία που επί επτά χρόνια περνά κάτω από τον πήχη των αναγκών της κοινωνίας.

«Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Πώς, λοιπόν, είναι δυνατόν σήμερα να λέει ο αγαπητός κ. Κωστής Χατζηδάκης ότι «εμείς λέμε λιγότερα για να κάνουμε περισσότερα»;

Μα, δεσμεύτηκαν να κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα: να καταργήσουν το νόμο Κατρούγκαλου. Και δεν το έκαναν. ‘Αρα, μάλλον το αντίθετο ισχύει. Σας έταξαν πολλά και έκαναν πολύ λίγα»,

Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις της κυβερνητικής πολιτικής «μπαλώματα» και αποσπασματικά επιδόματα και δεσμεύτηκε για μόνιμες θεσμικές παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν το εισόδημα των συνταξιούχων.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέλυσε τέσσερις εξ αυτών:

Πρώτον: Επαναφορά της 13ης σύνταξης.

«Επαναφέρουμε σταδιακά τη 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους.

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Σε πρώτη φάση από το 2027, με πρόσθετο κόστος 420 εκατομμυρίων ευρώ. Και στον τρίτο χρόνο της θητείας μας, με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, με επιπλέον κόστος 840 εκατομμυρίων ευρώ. Λέμε λοιπόν τι θα κάνουμε, πότε θα το κάνουμε και πόσο κοστίζει. Αυτό σημαίνει σοβαρές και αξιόπιστες δεσμεύσεις», σημείωσε ενώ κατέκρινε έντονα την κυβέρνηση που άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για «λαϊκισμό» και πως έλεγε «δεν μπορεί δημοσιονομικά να δοθεί 13η σύνταξη αλλά μετά τις δημοσκοπήσεις, δεσμεύεται και λένε πιθανόν θα δώσουν τη 13η σύνταξη».

Για το νέο ΕΚΑΣ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε πως μπορεί να δοθεί σε περίπου 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους, με ατομική σύνταξη έως 550 ευρώ ή έως 800 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων και η ενίσχυση θα ανέρχεται από 50 έως 180 ευρώ κάθε μήνα.

Για την εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ανέφερε μια σταδιακή αναμόρφωση της με μείωση της επιβάρυνσης την πρώτη χρονιά της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κατά 20% και ο στόχος είναι η περαιτέρω μείωσή της τα επόμενα χρόνια .

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Τέλος για την προσωπική διαφορά το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη πλήρη κατάργησή της και των συνεπειών της.

«Η δέσμευσή μας είναι να ξανακάνουμε το κοινωνικό κράτος δύναμη ασφάλειας για κάθε πολίτη, όπου και αν κατοικεί, σε κάθε γωνιά της χώρας, να κάνουμε τη σύνταξη ξανά εγγύηση αξιοπρέπειας και όχι άσκηση επιβίωσης και να οικοδομήσουμε μια πολιτεία που δεν θα θυμάται τις ανάγκες των πολιτών μόνο προεκλογικά, αλλά θα στέκεται δίπλα σας με μόνιμους θεσμούς που διασφαλίζουν ένα βιοτικό επίπεδο αντάξιο των προσδοκιών όλων των Ελλήνων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής .

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