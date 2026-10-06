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Η δυνατότητα να παραχωρηθούν στην Ελλάδα από την Ιταλία δύο μεταχειρισμένα ιταλικά ναρκοθηρευτικά για την περαιτέρω ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION) στη Βενετία τη Δευτέρα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε σε διμερές επίπεδο με το Ιταλό ομόλογό του, Γκουΐντο Κροζέτο. Επίσης, ως προς την υπουργική συνάντηση, τονίστηκε η ανάγκη δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

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Στην κοινή δήλωση των υπουργών των χωρών της ADRION (Ελλάδα, Ιταλία, Αλβανία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία) υπογραμμίστηκε πως εξετάστηκε το ενδεχόμενο διερεύνησης νέων μορφών συνεργασίας, «μεταξύ των οποίων και μέσω μιας Αμυντικής Ασπίδας, η οποία εκλαμβάνεται ως μια ηπειρωτική υποδομή ασφαλείας και άμυνας: Ένα ενσωματωμένο, πολυεπίπεδο δίκτυο που θα συνδέει δυνατότητες σε διάστημα, ξηρά και θάλασσα εντός μιας ενιαίας επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής ανθεκτικής στις κυβερνοαπειλές».

Today, I participated in the meeting of Defence Ministers of the Adriatic-Ionian Initiative (ADRION) in Venice, hosted by my Italian counterpart @GuidoCrosetto. At a bilateral level, I discussed with my Italian counterpart the possibility of granting two used Italian minehunters to Greece. Regarding the ministerial meeting, Greece is strengthening cooperation with Adriatic and Ionian countries, aiming to enhance security, stability and operational cooperation in the wider region, including the Mediterranean. Among other things, we discussed modern security challenges and the need for a strong, collective European defence approach to address them. We emphasised the need to create a common European defence shield, modeled on the "Shield of Achilles", which Greece is already planning in accordance with the Agenda 2030 timeline. With consistency, strategic vision and an active presence, our country contributes to shaping a stronger regional security framework, with International Law and the International Law of the Sea as a firm point of reference. #ADRION #Venice October 5, 2026

Στο πλαίσιο της ADRION, αναφέρθηκε, η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί επίσης και σε άλλους στρατηγικούς τομείς, όπως η προστασία υποδομών, η υποθαλάσσια ασφάλεια, η στρατιωτική κινητικότητα και η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. «Στη διερεύνηση τέτοιων δυνατοτήτων θα έπρεπε να γίνει πλήρης χρήση των πλαισίων συνεργασίας που υπάρχουν ήδη εντός ΕΕ και ΝΑΤΟ. Με αυτό τον στόχο, υπογραμμίζουμε την ανάγκη για ενίσχυση της συλλογικής μας ανθεκτικότητας απέναντι σε υβριδικές και κυβερνοαπειλές, την παραπληροφόρηση και άλλες μορφές εχθρικών παρεμβάσεων με στόχο την υπονόμευση της ασφάλειας, των δημοκρατικών θεσμών και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας» συμπληρώνεται στην κοινή δήλωση.

Πλοία από την Ιταλία

Η συμφωνία για τις δύο μεταχειρισμένες φρεγάτες Bergamini (FREMM) έχει αναδείξει την Ιταλία ως δυνητική «πηγή» μεταχειρισμένων πλοίων για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού. Πιο μακροπρόθεσμα επιδιώκεται η προμήθεια άλλων δύο σκαφών του τύπου, και ίσως και επιπλέον, αν ακολουθηθεί ένα μοντέλο σαν αυτό των ολλανδικών φρεγατών τύπου S.

Ως προς τα ναρκοθηρευτικά, η σύγκρουση ΗΠΑ- Ιράν έχει δείξει πως ανάγκη για αυξημένες δυνατότητες στον χώρο του ναρκοπολέμου εξακολουθεί να υφίσταται και στον σύγχρονο ναυτικό πόλεμο- κάτι που γίνεται αντιληπτό από πολεμικά ναυτικά ανά τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει δύο ναρκοθηρευτικά σκάφη, τα «Ευνίκη» και «Ευρώπη». Το πρώτο ήταν μεταχειρισμένο από τις ΗΠΑ (USS Pelican- καθελκύστηκε το 1993) και παρελήφθη από το ΠΝ το 2007 και το δεύτερο ήταν το βρετανικό HMS Bicester (αποδόθηκε στην ενεργό δράση το 1986) που παραδόθηκε στο ΠΝ το 2000.

Όσον αφορά στα ιταλικά ναρκοθηρευτικά, δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες, ωστόσο το ιταλικό ναυτικό διαθέτει 8 σκάφη της κλάσης Gaeta (παράγωγο της κλάσης Lerici). Πρόκειται να προμηθευτεί πέντε ναρκοθηρευτικά νέας γενιάς, ανοίγοντας τον δρόμο για απόσυρση παλαιότερων σκαφών. Τα Gaeta είναι σκάφη που τέθηκαν σε υπηρεσία τη δεκαετία του 1990 και έχουν περάσει εκσυγχρονισμό. Έχουν εκτόπισμα γύρω στους 700 τόνους και πλήρωμα 47 άτομα, ενώ διαθέτουν και από δύο τηλεχειριζόμενα οχήματα εξουδετέρωσης ναρκών.