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Στις 30 Νοεμβρίου θα καταφθάσει στην Ελλάδα ο «Νέαρχος», η δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός είναι τον «Νέαρχο» να υποδεχτούν στον Σαρωνικό η πρώτη ελληνική FDI, «Κίμων», και πιθανότατα άλλα πλοία του στόλου. Ο «Νέαρχος» έχει παραλάβει τον οπλισμό του στη Βρέστη, όπου κατέφθασε μετά την επίσημη τελετή παραλαβής του από το ΠΝ στο Λοριάν της Γαλλίας.

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H τελετή παραλαβής της τρίτης φρεγάτας, του «Φορμίωνα», αναμένεται τον Δεκέμβριο, ενώ η τέταρτη και τελευταία, ο «Θεμιστοκλής» αναμένεται το 2028.

Η επιδίωξη είναι στο τέλος αυτής της δεκαετίας το Πολεμικό Ναυτικό να διαθέτει 10 σύγχρονες/ εκσυγχρονισμένες φρεγάτες (4 FDI, 4 εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ και 2 μεταχειρισμένες Bergamini) με πιθανότητα να αποκτηθούν άλλες 2 (Bergamini).

ΦΓ ΝΕΑΡΧΟΣ F – 602 ⚓🌊🇬🇷 #hellenicnavy #hellenic #navy https://t.co/GJ79srJrw0 — Πολεμικό Ναυτικό (@NavyGR) November 13, 2026

Νέαρχος: Η 2η από τις FDI

Οι φρεγάτες FDI χαρακτηρίζονται ως «πολλαπλών ρόλων» και διαθέτουν αντιαεροπορικές/ αντιπυραυλικές, ανθυποβρυχιακές και αντιπλοϊκές δυνατότητες, συν δυνατότητες συμμετοχής σε ειδικές επιχειρήσεις, καθώς και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών.

Διαθέτουν ψηφιακή αρχιτεκτονική για ταχεία και συνεχή προσαρμογή σε νέα τεχνολογικά και επιχειρησιακά δεδομένα μέσω σταδιακών αναβαθμίσεων- κάτι που, σύμφωνα με τους κατασκευαστές της, είναι πιο οικονομικό σε σχέση με τους καθιερωμένους εκσυγχρονισμούς μέσης ζωής. Ακόμη έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 B3c, πυραύλους επιφανείας- αέρος Aster, σύστημα εγγύς αεράμυνας RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες και πυροβόλο των 76 χιλιοστών- καθώς και ελικόπτερο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όσον αφορά στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, η κάθε FDI έχει εκτόπισμα 4.600 τόνων, μήκος 122 μέτρων και μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων, με δυνατότητα ενδιαιτήσεως 149 ατόμων.

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Today, Naval Group delivered HS Nearchos, the second FDI frigate for the Hellenic Navy, in presence of @NikosDendias , Minister of National Defence of the Hellenic Republic, and @CaVautrin, Minister of the Armed Forces. https://t.co/ZdfQ1E4rlD — Naval Group (@navalgroup) October 30, 2026

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