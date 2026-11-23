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Ας φανταστούμε μια σύσκεψη σε ένα πολιτικό επιτελείο. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτές που θα ήθελαν, η απήχηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δείχνει σημάδια κόπωσης και οι συνεργάτες αναζητούν την επόμενη κίνηση.

Κάποιος προτείνει ένα νέο βίντεο. Κάποιος άλλος μια διαφορετική δημόσια εμφάνιση. Ένας τρίτος εισηγείται αλλαγή στο πολιτικό αφήγημα.

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Και κάπου εκεί εμφανίζεται το πραγματικό πρόβλημα: συζητάμε για το πώς θα παρουσιάσουμε μια πολιτική ή για το ποια πολιτική θέλουμε πραγματικά να ακολουθήσουμε;

Η επικοινωνιακή τακτική αφορά τον τρόπο, τον χρόνο και το μέσο με το οποίο μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Η πολιτική στρατηγική αφορά τον προορισμό: ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, τι επιδιώκουμε να αλλάξουμε και πώς σκοπεύουμε να το πετύχουμε.

Όταν μια τακτική κίνηση αποτυγχάνει, μπορούμε να την αντικαταστήσουμε. Όταν όμως αλλάζει διαρκώς η στρατηγική, το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Διότι τότε δεν αλλάζει απλώς ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε στους πολίτες. Αλλάζει αυτό που τους ζητάμε να πιστέψουν.

Η επιστροφή Τσίπρα και το πρόβλημα της κατεύθυνσης

Η πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διάκρισης.

Η επανατοποθέτησή του στη δημόσια ζωή οργανώθηκε με επαγγελματισμό. Η αποστασιοποίηση από το προηγούμενο πολιτικό του περιβάλλον, η διαμόρφωση διαφορετικού προφίλ και η επανασύσταση σε ένα ευρύτερο ακροατήριο είναι αναγνωρίσιμες πρακτικές πολιτικής επικοινωνίας. Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό σε αυτές. Το πρόβλημα αρχίζει όταν το rebranding κινδυνεύει να εξελιχθεί από εργαλείο σε πολιτική ταυτότητα.

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Η πρόσφατη παρουσία του στο Παρίσι, η συμμετοχή του στις κινητοποιήσεις εκεί και οι συναντήσεις του με ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις εκπέμπουν ένα διαφορετικό στίγμα, πιο κοντά στην παραδοσιακή αριστερή του διαδρομή. Είναι ασφαλώς κινήσεις με πολιτικό περιεχόμενο. Το ερώτημα είναι αν αποτυπώνουν μια σταθερή κατεύθυνση ή μια προσπάθεια να επανακερδίσει ένα ακροατήριο που απομακρύνθηκε.

Αν η αρχική επιλογή ήταν μια κίνηση προς το Κέντρο και η επόμενη μια επιστροφή προς τα Αριστερά, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: ποια είναι τελικά η στρατηγική; Η προσαρμογή στις πολιτικές συνθήκες είναι αναγκαία. Η συνεχής μεταβολή της ταυτότητας, όμως, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, ιδιαίτερα για έναν πρώην πρωθυπουργό, του οποίου το πολιτικό παρελθόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν να μην υπήρξε.

Ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει αναγνωρισιμότητα, πολιτική εμπειρία και αναμφισβήτητες επικοινωνιακές ικανότητες. Διαθέτει όμως και ένα ιστορικό διακυβέρνησης που οι πολίτες έχουν ήδη αξιολογήσει. Αυτό δεν αναιρεί το δικαίωμά του να διεκδικήσει μια νέα ευκαιρία. Σημαίνει όμως ότι η επιστροφή του χρειάζεται πολλά περισσότερα από μια διαφορετική εικόνα: χρειάζεται να εξηγήσει τι άλλαξε στις πολιτικές του αντιλήψεις και γιατί η νέα του πρόταση δεν θα οδηγήσει στα ίδια αποτελέσματα.

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Υπάρχει και μια δεύτερη παγίδα, που αφορά εξίσου το ΠΑΣΟΚ. Όταν ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στο ποιος θα καταλάβει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η συζήτηση για την πρώτη θέση. Και η πολιτική δεν είναι διαγωνισμός κατάταξης των κομμάτων. Είναι πρωτίστως η διεκδίκηση της δυνατότητας διακυβέρνησης.

Το ΠΑΣΟΚ και το δίλημμα της εικόνας

Στην άλλη πλευρά αυτής της αναμέτρησης βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν διαθέτει την επικοινωνιακή ευχέρεια άλλων πολιτικών αρχηγών. Δεν είναι ο πολιτικός που θα πρωταγωνιστεί καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα με μια έξυπνη ατάκα. Το παράδοξο είναι ότι ο ίδιος συχνά μοιάζει να το βιώνει ως αδυναμία και να κυνηγά με άγχος την εικόνα, την ατάκα και το καλό στιγμιότυπο.

Είναι όμως αυτό υποχρεωτικά μειονέκτημα; Όχι απαραίτητα. Σε μια περίοδο όπου σχεδόν όλοι παλεύουν για την προσοχή, η σοβαρότητα, η συνέπεια και η καθαρότητα των θέσεων μπορούν να αποκτήσουν διαφορετική αξία. Το ΠΑΣΟΚ έχει την ευκαιρία να επενδύσει σε αυτά τα χαρακτηριστικά και να εμφανιστεί όχι απλώς ως κόμμα διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Αυτό προϋποθέτει κάτι δύσκολο: να μη μετατρέψει την πίεση των δημοσκοπήσεων σε διαρκές άγχος επικοινωνιακής αναπροσαρμογής, δηλαδή να μην κάνει το ίδιο λάθος που επισημαίνει στους άλλους. Η ψυχραιμία στην πολιτική δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Μπορεί να είναι ένδειξη αυτοπεποίθησης.

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Φυσικά, η σοβαρότητα από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζονται πολιτικό περιεχόμενο, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και η ικανότητα να πείσεις ότι μπορείς να αναλάβεις ευθύνες. Ο πολίτης δεν ψηφίζει μόνο εκείνον με τον οποίο συμφωνεί. Ψηφίζει και εκείνον στον οποίο είναι διατεθειμένος να εμπιστευθεί τη διακυβέρνηση της χώρας.

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Η κυβέρνηση και το βάρος της τρίτης τετραετίας

Η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει ένα διαφορετικό πρόβλημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το πλεονέκτημα μιας πιο αναγνωρίσιμης πολιτικής κατεύθυνσης. Η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει συγκεκριμένο σχεδιασμό, να επικαλείται αποτελέσματα και να ζητά την αξιολόγηση του έργου της. Αυτό ακριβώς, όμως, είναι και το βάρος της: έχει πολύ μεγαλύτερη υποχρέωση από οποιονδήποτε διεκδικεί για πρώτη φορά την εξουσία να αποδείξει ότι οι εξαγγελίες γίνονται πράξη.

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Μια κυβέρνηση που επιδιώκει τρίτη τετραετία δεν μπορεί να στηριχθεί στις υποσχέσεις της επόμενης ημέρας. Οφείλει να λογοδοτήσει για τα προηγούμενα χρόνια, για όσα υλοποιήθηκαν, αλλά και για όσα έμειναν στη μέση. Και εδώ ο κίνδυνος είναι συμμετρικός με αυτόν της αντιπολίτευσης: η μακρά παραμονή στην εξουσία μπορεί να μετατρέψει την επικοινωνία του έργου σε υποκατάστατο του έργου. Όταν κάθε δυσκολία αντιμετωπίζεται πρώτα ως επικοινωνιακό πρόβλημα, η τακτική έχει ήδη αρχίσει να παίρνει τη θέση της στρατηγικής.

Τι Ελλάδα θέλουμε το 2030;

Εδώ αναδεικνύεται ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Μιλάμε διαρκώς για το 2030. Αλλά τι ακριβώς θέλουμε να είναι η Ελλάδα το 2030;

Μια χώρα με υψηλότερους μισθούς, καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες, περισσότερες επενδύσεις και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο; Προφανώς. Όμως αυτά είναι επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Δεν συγκροτούν από μόνα τους ένα εθνικό σχέδιο.

Το πραγματικό ερώτημα είναι τι είδους οικονομία, κοινωνία και κράτος θέλουμε να έχουμε χτίσει. Ποια θα είναι η παραγωγική ταυτότητα της χώρας; Ποια θέση επιδιώκουμε στην τεχνολογική εξέλιξη; Πώς θα αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας; Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες χωρίς να περιορίσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης;

Ένα απλό κριτήριο θα βοηθούσε τους πολίτες να ξεχωρίσουν το σχέδιο από το σύνθημα: κάθε κόμμα να πει καθαρά ποιες δύσκολες επιλογές είναι διατεθειμένο να κάνει σήμερα, επιλογές που θα του κοστίσουν πολιτικά, για να φτάσει εκεί. Όποιος υπόσχεται το 2030 χωρίς να κατονομάζει το κόστος του, δεν παρουσιάζει στρατηγική. Παρουσιάζει επικοινωνία.

Γιατί το 2030 δεν είναι μια μακρινή ημερομηνία. Οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την Ελλάδα εκείνης της χρονιάς λαμβάνονται τώρα.

Η επικοινωνία έχει όρια. Η πολιτική έχει ευθύνες.

Η διαρκής δημόσια παρουσία δεν ισοδυναμεί με παραγωγή πολιτικού έργου. Ένας υπουργός μπορεί σε μία ημέρα να κάνει τέσσερις τηλεοπτικές εμφανίσεις, να ταξιδέψει σε διαφορετικές πόλεις και να δημοσιεύσει δεκάδες αναρτήσεις. Όλα αυτά μπορεί να είναι μέρος της δουλειάς του. Δεν είναι όμως ολόκληρη η δουλειά του. Ο πολίτης δικαιούται να γνωρίζει ποιες αποφάσεις πήρε, ποια προβλήματα αντιμετώπισε και ποια αποτελέσματα παρήγαγε.

Η τεχνολογία δίνει στους πολιτικούς δυνατότητες που πριν από λίγα χρόνια ήταν αδιανόητες. Ωστόσο η φυσική επαφή με τον πολίτη, στην πλατεία ή στον χώρο εργασίας, παραμένει αναντικατάστατη. Το ζητούμενο δεν είναι να διαλέξουμε ανάμεσα στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη επικοινωνία. Είναι να υπηρετούν και οι δύο έναν σαφή πολιτικό σκοπό.

Τα πολιτικά επιτελεία θα συνεχίσουν να αναζητούν έξυπνες ιδέες. Θα φτιάχνουν βίντεο, θα οργανώνουν εκδηλώσεις, θα δοκιμάζουν νέα μηνύματα και θα μετρούν την απήχησή τους. Καλά θα κάνουν, αρκεί να μη θεωρήσουν ότι αυτές οι κινήσεις μπορούν να υποκαταστήσουν την ίδια την πολιτική.

Μπορείς να αλλάξεις το σκηνικό μιας εμφάνισης. Μπορείς να αλλάξεις το ύφος μιας καμπάνιας. Μπορείς ακόμη να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο σε αντιλαμβάνεται ένα μέρος της κοινωνίας. Αυτό που δεν μπορείς να αλλάζεις κάθε φορά που δυσκολεύουν τα πράγματα είναι ο προορισμός σου.

Στην πολιτική, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι να μη γνωρίζεις ποια θα είναι η επόμενη επικοινωνιακή σου κίνηση. Είναι να μη γνωρίζεις πού ακριβώς θέλεις να οδηγήσεις τη χώρα.