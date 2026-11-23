Η σημαία στην πορεία για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η αντιπαράθεση για τη σημαία του Πολυτεχνείου επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο κομματικής ιδιοκτησίας.

Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου δεν είναι ένα απλό ιστορικό κειμήλιο. Είναι ένα σύμβολο αντίστασης, ελευθερίας και δημοκρατίας.

Advertisement

Advertisement

Κουβαλά τη μνήμη μιας εποχής κατά την οποία άνθρωποι, κυρίως νέοι, τόλμησαν να υψώσουν τη φωνή τους απέναντι στη δικτατορία, πληρώνοντας το τίμημα της αντίστασής τους.

Και ακριβώς γι’ αυτό, η σημερινή αντιπαράθεση γύρω από το ποιος δικαιούται να τη διατηρεί, να την εκπροσωπεί ή να την παραδίδει προκαλεί εύλογο προβληματισμό.

Δεν είναι δυνατόν ένα σύμβολο που ξεπερνά κόμματα, παρατάξεις και πολιτικές γενιές να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η ιστορική του αξία δεν εξαρτάται από εκείνον που το κρατά, ούτε η δημοκρατική του σημασία μπορεί να περιορίζεται σε μια κομματική αφήγηση.

Η ΠΑΣΠ έχει τη δική της ιστορική διαδρομή στη φύλαξη της σημαίας. Αυτό αποτελεί ένα δεδομένο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ωστόσο, η ιστορική ευθύνη δεν πρέπει να συγχέεται με την αποκλειστική ιδιοκτησία.

Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές παρεμβάσεις και οι προτάσεις για τη μεταφορά ή την παράδοσή της δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλές διαδικαστικές κινήσεις, όταν αγγίζουν ένα τόσο φορτισμένο σύμβολο.

Advertisement

Το Πολυτεχνείο δεν χρειάζεται κομματικούς προστάτες. Χρειάζεται σεβασμό.

Και ίσως το πιο ανησυχητικό σε αυτή την ιστορία να μην είναι η διαφωνία καθαυτή, αλλά η ευκολία με την οποία η ιστορική μνήμη μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, θα περίμενε κανείς περισσότερη σοβαρότητα και λιγότερη διάθεση πολιτικής εκμετάλλευσης.

Advertisement

Η λύση θα έπρεπε να αναζητηθεί μέσα από μια θεσμική, διαφανή και κοινά αποδεκτή διαδικασία, με τη συμμετοχή των ιστορικά αρμόδιων φορέων και με βασικό κριτήριο τη διαφύλαξη του ίδιου του κειμηλίου.

Γιατί η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε εκείνους που διεκδικούν να την κρατούν.

Ανήκει στην ιστορία αυτού του τόπου και στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων του.

Advertisement

Και η ιστορία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Πολύ περισσότερο, δεν είναι λάφυρο πολιτικής αντιπαράθεσης.