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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13,6 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος της δημοσκόπησης της Interview.
- Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,3%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 13,7% και το ΠΑΣΟΚ με 11,9%.
- Το 45% των ερωτηθέντων θεωρεί ως σημαντικότερη επιτυχία για τη χώρα τη δημιουργία μιας σταθερής αυτοδύναμης κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές.
- Η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν αναμένεται να αλλάξουν την άποψή τους για τη Νέα Δημοκρατία.
- Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκφράζουν ποικίλες στοχεύσεις για την ψήφο τους, με το 28% να επιθυμεί τη διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά.
Προβάδισμα 13,6 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,1%, ενώ η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, ενώ έπεται η Ελληνική Λύση με 9,4%.
Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7%, η Ελπίδα με 4,8%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1% και το ΜέΡΑ25 με 3%.
Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 2,8%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7% και η Νέα Αριστερά 0,5%. Η επιλογή «άλλο» καταγράφει ποσοστό 5,2%.
Στο ερώτημα «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η Νέα Δημοκρατία διατηρεί επίσης πρωτιά με ποσοστό 26,3%, και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,5%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, άλλο απαντά το 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 11%.
Παράλληλα στο ερώτημα «τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές;», το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12% άλλο και το 2% ΔΞ/ΔΑ.
Η δημοσκόπηση που διεξήχθη από τις 29 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου, καταγράφει και τις απαντήσεις στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», με το 5% να απαντά πολύ, το 7% αρκετά, το 9% λίγο, το 78% καθόλου και το 1% Δεν ξέρω/δεν απαντώ.
Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;», το 80% απαντά «λίγο/καθόλου», το 15% «πολύ/αρκετά» και το 5% ΔΞ/ΔΑ ενώ οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν τι θα είχε στόχο η ψήφος τους αν γίνονταν σήμερα εκλογές, με το 28% απαντά να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά, το 27% να ενισχύσει την αντιπολίτευση, το 24% να επιβραβεύσει την κυβέρνηση, το 18% να περιορίσει τη δύναμη της κυβέρνησης και το 3% ΔΞ/ΔΑ.