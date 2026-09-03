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Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,3%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 13,7% και το ΠΑΣΟΚ με 11,9%.

Το 45% των ερωτηθέντων θεωρεί ως σημαντικότερη επιτυχία για τη χώρα τη δημιουργία μιας σταθερής αυτοδύναμης κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές.

Η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν αναμένεται να αλλάξουν την άποψή τους για τη Νέα Δημοκρατία.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκφράζουν ποικίλες στοχεύσεις για την ψήφο τους, με το 28% να επιθυμεί τη διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά.

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Προβάδισμα 13,6 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,1%, ενώ η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, ενώ έπεται η Ελληνική Λύση με 9,4%.

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Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7%, η Ελπίδα με 4,8%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1% και το ΜέΡΑ25 με 3%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 2,8%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7% και η Νέα Αριστερά 0,5%. Η επιλογή «άλλο» καταγράφει ποσοστό 5,2%.

Στο ερώτημα «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η Νέα Δημοκρατία διατηρεί επίσης πρωτιά με ποσοστό 26,3%, και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,5%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, άλλο απαντά το 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 11%.

Παράλληλα στο ερώτημα «τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές;», το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12% άλλο και το 2% ΔΞ/ΔΑ.

Η δημοσκόπηση που διεξήχθη από τις 29 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου, καταγράφει και τις απαντήσεις στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», με το 5% να απαντά πολύ, το 7% αρκετά, το 9% λίγο, το 78% καθόλου και το 1% Δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;», το 80% απαντά «λίγο/καθόλου», το 15% «πολύ/αρκετά» και το 5% ΔΞ/ΔΑ ενώ οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν τι θα είχε στόχο η ψήφος τους αν γίνονταν σήμερα εκλογές, με το 28% απαντά να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά, το 27% να ενισχύσει την αντιπολίτευση, το 24% να επιβραβεύσει την κυβέρνηση, το 18% να περιορίσει τη δύναμη της κυβέρνησης και το 3% ΔΞ/ΔΑ.