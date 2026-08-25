Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων με 26,5%, διευρύνοντας τη διαφορά της από την ΕΛ.Α.Σ. στις δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με ποσοστό 10%, ενώ η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ συγκεντρώνουν 9% και 6,1% αντίστοιχα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29,3% στις σχετικές μετρήσεις.

Ποσοστό 51% των ερωτηθέντων ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες, εκφράζοντας παράλληλα την προτίμηση για τον σχηματισμό κυβέρνησης από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

Η πολιτική ρευστότητα παραμένει υψηλή, καθώς οι αναποφάσιστοι και όσοι επιλέγουν άλλα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά το 16,6% των προτιμήσεων των ψηφοφόρων.

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Σταθερά στην πρώτη θέση παραμένει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύεται σήμερα Τρίτη (25.8.26) στο politic.gr, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί τη δεύτερη θέση, παρά την υποχώρησή της. Η μέτρηση, η πρώτη μετά τη θερινή ανάπαυλα, καταγράφει τη ΝΔ στο 26,5% και την ΕΛ.Α.Σ. στο 14,5%, με την ψαλίδα μεταξύ των δύο κομμάτων να διευρύνεται στις 12 μονάδες, από 11 τον Ιούλιο. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 9% και το ΚΚΕ στο 6,1%.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

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ΝΔ: 26,5%

26,5% ΕΛ.Α.Σ.: 14,5%

14,5% ΠΑΣΟΚ: 10%

10% Ελληνική Λύση: 9%

9% ΚΚΕ: 6,1%

6,1% Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,6%

3,6% Φωνή Λογικής: 3,1%

3,1% Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%

2,9% ΜέΡΑ25: 2,8%

2,8% Δημοκράτες: 2,1%

2,1% ΣΥΡΙΖΑ: 2%

2% Νέα Αριστερά: 0,5%

0,5% Νίκη: 0,3%

0,3% Άλλο κόμμα: 6%

6% Αναποφάσιστοι: 10,6%

Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, η ΝΔ υποχωρεί οριακά από το 26,8% στο 26,5%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. καταγράφει μεγαλύτερη πτώση, από 15,8% σε 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ κινείται επίσης χαμηλότερα, από 10,1% σε 10%.

Την ίδια στιγμή, οι αναποφάσιστοι αυξάνονται στο 10,6% από 9% και το «άλλο κόμμα» στο 6% από 5%, ανεβάζοντας στο 16,6% το τμήμα των ψηφοφόρων που δεν κατευθύνεται σε κάποιο από τα κόμματα που καταγράφονται ονομαστικά, μια ακόμη ένδειξη ότι η πολιτική ρευστότητα παραμένει υψηλή μετά τον Αύγουστο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο «κανένας» με 19,2%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%.

Οριακό προβάδισμα στο αίτημα για εκλογές τώρα

Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Το 3% δεν παίρνει θέση.

Σαφής είναι η προτίμηση των πολιτών να προκύψει κυβέρνηση χωρίς παρατεταμένη εκλογική διαδικασία, καθώς το 60% θέλει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, έναντι 32% που θα προτιμούσε να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με το 51% που ζητά εκλογές τώρα: η διάθεση για προσφυγή στις κάλπες δεν φαίνεται να συνοδεύεται από αντίστοιχη όρεξη για μια μακρά περίοδο εκλογικής εκκρεμότητας. Οι πολίτες δείχνουν να προτιμούν μια γρήγορη και καθαρή πολιτική λύση.

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Πού τοποθετούνται πολιτικά οι ψηφοφόροι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολιτικές αναφορές των ψηφοφόρων των δύο κομμάτων. Στη Νέα Δημοκρατία, η πλειονότητα, 54,6%, αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροδεξιά, ενώ το 24% δηλώνει κεντρώο και το 20,4% δεξιό.

Στο ΠΑΣΟΚ, το 51% τοποθετεί τον εαυτό του στην κεντροαριστερά, το 40% στο Κέντρο και το 9% στην Αριστερά.

Η συγκεκριμένη εικόνα αποτυπώνει και τα διαφορετικά πεδία στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν μετακινήσεις ψηφοφόρων. Η ΝΔ φαίνεται να αντιμετωπίζει μεγαλύτερη πίεση στα δεξιά της, ενώ το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα σημαντικό κεντρώο ακροατήριο, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα χώρο διεκδίκησης και πιθανών απωλειών.

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Δεν πείθει η εκτίμηση Τσίπρα για πρωτιά της ΕΛΑΣ σε δεύτερες εκλογές

Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι πολίτες την εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές. Το 18% θεωρεί το σενάριο πολύ ή μάλλον ρεαλιστικό, ενώ το 79% το κρίνει μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό.

Διατηρεί διψήφια βάση μια ενδεχόμενη κίνηση Σαμαρά

Υπολογίσιμη παραμένει η δυνητική εκλογική δεξαμενή για ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 12% δηλώνει ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει. Μαζί με το 8% που απαντά «λίγο», το ποσοστό όσων δεν αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο φτάνει το 20%. Στον αντίποδα, το 79% απαντά «καθόλου».

Αρνητικό το κλίμα μετά το καλοκαίρι: Δυσαρέσκεια για τη χώρα, απαισιοδοξία για το αύριο

Αρνητικό είναι το κλίμα που καταγράφεται τόσο για την πορεία της χώρας όσο και για τις προσδοκίες των πολιτών. Το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 32% που βλέπει θετική πορεία.

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Την ίδια ώρα, το 68% δηλώνει λίγο ή καθόλου αισιόδοξο για τη δική του ζωή στους επόμενους έξι μήνες, ενώ μόλις το 30% εμφανίζεται πολύ ή αρκετά αισιόδοξο. Η δυσαρέσκεια, επομένως, δεν περιορίζεται στην αξιολόγηση της πολιτικής κατάστασης, αλλά αγγίζει πλέον και τις προσωπικές προσδοκίες των πολιτών.