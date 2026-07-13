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Η αντιπολίτευση δεν καταφέρνει να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά της κυβέρνησης, καθώς το ΠΑΣΟΚ καταγράφει πτώση και η πλειοψηφία των πολιτών εκφράζει αρνητική γνώμη για το έργο του.

Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυριότερο κριτήριο για την εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων, ακολουθούμενη από ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,3%, ενώ η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 16,6% και το ΠΑΣΟΚ έπεται με 10,8%.

Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

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Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida.gr τον Ιούλιο, με την ΕΛΑΣ να παραμένει στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει πτώση, ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να δέχεται έντονη κριτική για τους χειρισμούς της και η αντιπολίτευση δεν φαίνεται να αξιοποιεί τη φθορά της.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας αποτυπώνεται η στάση των πολιτών απέναντι στην πολιτική επικαιρότητα, τις κυβερνητικές επιδόσεις και την εικόνα των κομμάτων, ενώ τα συμπεράσματα παρουσιάζει ο διευθυντής Ερευνών της GPO, Αντώνης Παπαργύρης.

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Έντονη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση

Η έρευνα καταγράφει υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση, καθώς το 68,6% αξιολογεί αρνητικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Παράλληλα, η αντιπολίτευση δεν πείθει ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, με το 79,6% να έχει αρνητική άποψη για το έργο του ΠΑΣΟΚ.

Ως βασικά κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφο στις επόμενες εθνικές εκλογές αναδεικνύονται η ακρίβεια (68,5%), τα ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου (49,9%) και τα κοινωνικά ζητήματα, όπως υγεία, παιδεία, στέγαση και εργασία (41,8%).

Η σύγκριση ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ

Στην αξιολόγηση της τελευταίας επταετίας διακυβέρνησης της ΝΔ σε σύγκριση με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, το 41,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση παραμένει ίδια. Το 28,9% εκτιμά ότι τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα, ενώ το 26,7% θεωρεί ότι ήταν καλύτερα κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το εύρημα δείχνει ότι κυριαρχεί η αίσθηση στασιμότητας και όχι η ξεκάθαρη επιβράβευση ή απόρριψη κάποιας κυβερνητικής περιόδου, ενώ η σημερινή κυβέρνηση φαίνεται να αξιολογείται με αυστηρότερα κριτήρια από ό,τι προκύπτει μέσα από μια απλή σύγκριση με το παρελθόν.

Η αρνητική αξιολόγηση της κυβέρνησης εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με μεγαλύτερη ένταση στις παραγωγικές ηλικίες, γεγονός που αποδίδεται στις πιέσεις που δέχονται εργαζόμενοι και οικογένειες από το αυξημένο κόστος ζωής.

Η φθορά της κυβέρνησης δεν ωφελεί το ΠΑΣΟΚ

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι η κυβερνητική φθορά δεν μεταφράζεται σε ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το έργο του ΠΑΣΟΚ αξιολογείται θετικά μόλις από το 5,1% των πολιτών και μάλλον θετικά από το 13,5%, ενώ το 24,9% το κρίνει μάλλον αρνητικά και το 54,7% αρνητικά.

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Συνολικά, το 79,6% έχει αρνητική εικόνα για το κόμμα, ποσοστό υψηλότερο ακόμη και από εκείνο της κυβέρνησης, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία της αντιπολίτευσης να εμφανιστεί ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

Η ακρίβεια καθορίζει την ψήφο

Η οικονομία και ειδικότερα η ακρίβεια αποτελούν με διαφορά το σημαντικότερο κριτήριο ψήφου, καθώς σχεδόν επτά στους δέκα πολίτες (68,5%) δηλώνουν ότι θα επηρεάσει την εκλογική τους επιλογή.

Ακολουθούν τα ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου (49,9%) και τα κοινωνικά θέματα (41,8%), στοιχείο που δείχνει ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί κυρίως από την αξιοπιστία των προγραμμάτων για το εισόδημα, τους θεσμούς και την καθημερινότητα και όχι από τα πρόσωπα.

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Πού υπερέχει κάθε κόμμα

Στους επιμέρους τομείς διακυβέρνησης, η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα στην οικονομία με 32,3%, έναντι 21,2% της ΕΛΑΣ και 13,3% του ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, στην εξωτερική πολιτική συγκεντρώνει 39,2%, με την ΕΛΑΣ στο 18,1% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,3%.

Η ΕΛΑΣ εμφανίζει σχετικό προβάδισμα στα ζητήματα κοινωνικής προστασίας, χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται σε ισχυρή πολιτική υπεροχή.

Στο πεδίο της διαφθοράς, η ΕΛΑΣ προηγείται οριακά με 24,2%, ακολουθεί η ΝΔ με 21,7% και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών (38,7%) δεν εμπιστεύεται κανένα από τα τρία κόμματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, γεγονός που καταδεικνύει γενικευμένη απαξίωση του πολιτικού συστήματος.

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Αυξάνεται το ενδιαφέρον για πιθανό κόμμα Σαμαρά

Η πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με τον Ιούνιο. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν ανέρχεται πλέον στο 12,3%, από 9,2% στην προηγούμενη μέτρηση, ενώ όσοι δηλώνουν «πολύ πιθανό» φτάνουν το 4,6%.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει μικρή υποχώρηση, από το 26% στο 25,7%, ενώ η ΕΛΑΣ παραμένει σταθερή στο 14,5%.

Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 9,5% από 10,2%, ενώ πτώση καταγράφει και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία διαμορφώνεται στο 6,1% από 9,2% στις αρχές Ιουνίου.

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Μικρή άνοδο εμφανίζουν η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής, η οποία διεκδικεί την είσοδό της στην επόμενη Βουλή, ενώ σταθερά κινούνται η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, αμφότερα στο 8%.

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Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 29,3%, σημειώνοντας οριακή πτώση κατά 0,1 μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Η ΕΛΑΣ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 16,6%, ενισχυμένη κατά 0,3 μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτο με 10,8%, καταγράφοντας απώλειες 0,7 μονάδων.

Στη συνέχεια βρίσκονται η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 9,1%, η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 7%, άλλο κόμμα με 5,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Νίκη και το ΜέΡΑ25 με 1,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,6%.

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