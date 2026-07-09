Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 26% στην πρόθεση ψήφου, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 15%.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, δεχόμενο πιέσεις από διάφορους πολιτικούς σχηματισμούς που διεκδικούν τον ρόλο του αντίπαλου πόλου.

Στον δείκτη καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30% έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα.

Οι πολίτες ιεραρχούν την ακρίβεια και το κόστος ζωής ως το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ το 46% επιθυμεί τη διεξαγωγή εκλογών εντός του 2026.

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Η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη με 26%, έχοντας προβάδισμα 11 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, που καταγράφεται στο 15%. Το ΠΑΣΟΚ μένει τρίτο με 10%, σε μια εικόνα που δείχνει ότι η πολιτική κούρσα αρχίζει να αποκτά δύο βασικούς πόλους, χωρίς όμως να εξαφανίζει τις ενδιάμεσες δυνάμεις.

Η πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Pulse, η ΝΔ ανεβαίνει στο 26% από 25,5% στην προηγούμενη μέτρηση, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. εμφανίζεται ενισχυμένη στο 15% από 13,5%. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στο 10%, ενώ η «Ελπίδα για Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 7,5% από 9,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, οι Δημοκράτες με 1% και η Νίκη επίσης με 1%.

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Η εικόνα αυτή δείχνει τρία πράγματα: πρώτον, ότι η ΝΔ εξακολουθεί να έχει καθαρό προβάδισμα. Δεύτερον, ότι το νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση. Και τρίτον, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρνει, τουλάχιστον με βάση αυτή τη μέτρηση, να εμφανιστεί ως ο κεντρικός αντίπαλος της κυβέρνησης.

Το ΠΑΣΟΚ και η πίεση από τα νέα σχήματα

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια δύσκολη πολιτική ζώνη. Δεν καταρρέει, αλλά ούτε και δείχνει δυναμική ανατροπής. Το 10% στην πρόθεση ψήφου το κρατά μεν στην τρίτη θέση, αλλά πλέον βλέπει την ΕΛ.Α.Σ. να απομακρύνεται μπροστά του και ταυτόχρονα την «Ελπίδα για Δημοκρατία», την Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας να διαμορφώνουν ένα πολυκομματικό πεδίο που πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η πτώση της «Ελπίδας για Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, που παραμένει πάντως σε υπολογίσιμο ποσοστό. Η Ελληνική Λύση εμφανίζει άνοδο, ενώ το ΚΚΕ παραμένει σταθερό και η Πλεύση Ελευθερίας κρατά ποσοστό σαφώς πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στον δείκτη καταλληλότητας για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 17%. Η διαφορά αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς δείχνει ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να έχει προσωπικό προβάδισμα, αλλά και ότι ο πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται ως ο βασικός αντίπαλος στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας.

Το μεγάλο θέμα των συνεργασιών

Η δημοσκόπηση έχει πολύ ενδιαφέρον και στο ερώτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Το 45% των πολιτών δηλώνει ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 38% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία δεν έχει κλείσει την πόρτα στις συνεργασίες, αλλά εξακολουθεί να αναζητά σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική λύση.

Στους ψηφοφόρους της ΝΔ, περίπου ένας στους δύο θα ήθελε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, παρότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με το κυβερνών κόμμα. Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 32% δεν θέλει συνεργασία με κανέναν, το 20% θα ήθελε συνεργασία με τη ΝΔ και το 18% με την ΕΛ.Α.Σ. Αντίστοιχα, στους ψηφοφόρους της ΕΛ.Α.Σ., το 45% προτιμά συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

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Εκλογές μέσα στο 2026 θέλει το 46%

Στο ερώτημα για τον χρόνο των εκλογών, το 46% των πολιτών δηλώνει ότι θα ήθελε κάλπες μέσα στο 2026, ενώ το 33% προτιμά οι εκλογές να γίνουν το 2027. Το εύρημα αυτό αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Η ακρίβεια πάνω από όλα

Πέρα όμως από τους κομματικούς συσχετισμούς, το πιο δυνατό κοινωνικό μήνυμα της δημοσκόπησης είναι η ακρίβεια. Το 89% των πολιτών δηλώνει ότι το κόστος ζωής είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ακολουθεί η ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά, με 56% των ερωτηθέντων να δηλώνουν σοβαρά προβληματισμένοι για τις εξελίξεις.

Με άλλα λόγια, πίσω από τα ποσοστά, τις μετακινήσεις και τα σενάρια συνεργασιών, η κοινωνία εξακολουθεί να στέλνει το ίδιο μήνυμα: πρώτα η καθημερινότητα, πρώτα το εισόδημα, πρώτα η ασφάλεια. Και σε αυτό το πεδίο θα κριθούν τελικά όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις, αλλά και οι κάλπες.

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