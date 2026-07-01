Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής δεύτερων εκλογών σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας, ενώ οι απόψεις διίστανται σχετικά με τον χρόνο των επόμενων εθνικών εκλογών.

Στο ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων προτιμά τη σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έναντι άλλων πολιτικών σχημάτων.

Η δημοσκόπηση καταγράφει ότι η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να αποσπάσει έως και 1,5 ποσοστιαία μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία.

Οι ψηφοφόροι που απείχαν από την εκλογική αναμέτρηση του 2023 δηλώνουν πρόθεση στήριξης σε διάφορα κόμματα, με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να προηγούνται.

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Υπέρ της διεξαγωγής δεύτερων εκλογών τάσσεται η πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1.

Παράλληλα στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Marc (δείτε εδώ το πρώτο μέρος) και στο ερώτημα για πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η συνεργασία των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει τι θα ψηφίσουν όσοι δεν πήγαν στις κάλπες το 2023 καθώς και από που αντλούν ψηφοφόρους τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Νέο κόμμα Σαμαρά ζητά το 29% των πολιτών ενώ στο τέλος της τετραετίας ζητούν να γίνουν εκλογές το 49,6%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός από τους ψηφοφόρους της δεξιάς, της κεντροδεξιάς και του κέντρου ενώ ο Αλέξης Τσίπρας από την κεντροαριστερά και την αριστερά.

Ειδικότερα σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, το 49,6% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Marc δηλώνει ότι προτιμά οι κάλπες να στηθούν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027. Αντίθετα, το 44,7% τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία, το 56,7% των πολιτών προτιμά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, ενώ το 39% επιλέγει τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Ανάμεσα στα σενάρια συνεργασιών, το 28,7% τάσσεται υπέρ μιας συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

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Ακολουθούν το σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας–ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 11,2%, ενώ το 10,1% επιλέγει συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με μικρότερα δεξιά κόμματα. Το 12,3% των ερωτηθέντων απαντά «άλλο».

Τι ψηφίζουν όσοι δεν πήγαν στις κάλπες το 2023

Η δημοσκόπηση της Marc κατέγραψε και τις προθέσεις ψήφου των πολιτών που δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2023, αλλά δηλώνουν ότι σκοπεύουν να ψηφίσουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Μεταξύ αυτών, το 17,9% δηλώνει ότι θα επιλέξει την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ το 15,8% την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

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Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1% και η Φωνή Λογικής με 6,4%. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 5,6% και το ΠΑΣΟΚ 5,5%, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφει 3,4%. Το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά συγκεντρώνουν από 2,5% η κάθε μία.

Ποιοι ψηφίζουν ΕΛΑΣ και ποιοι Ελπίδα για τη Δημοκρατία

Η δημοσκόπηση κατέγραψε και τις κομματικές προελεύσεις των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι θα στηρίξουν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, με 57,5%.

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Ακολουθούν οι ψηφοφόροι του ΜέΡΑ25 με ποσοστό 10,5%, της Πλεύσης Ελευθερίας με 9,1%, του ΠΑΣΟΚ με 8,3% και του ΚΚΕ με 8,1%.

«Κόβει» 1,5% ο Σαμαράς από τη ΝΔ

Την επίδραση που θα μπορούσε να έχει ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της Marc.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Θωμάς Γεράκης, ανέφερε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να κοστίσει, σύμφωνα με την εκτίμησή του, στη ΝΔ έως και 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 29% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ το 60,2% διαφωνεί με αυτή την επιλογή.

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Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, το 12,4% δηλώνει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Από αυτούς, το 2,9% απαντά «σίγουρα ναι» και το 9,5% «αρκετά πιθανό».

Αντίθετα, το 86,3% δηλώνει ότι δεν είναι πιθανό να στηρίξει ένα κόμμα Σαμαρά, με το 66,4% να απαντά «σίγουρα όχι» και το 19,9% «μάλλον όχι».

Οι διαρροές ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – Που στρέφονται οι ψηφοφόροι

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Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αλλά και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού «τσιμπάνε» ψηφοφόρους από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά όσοι ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ «μετακομίζουν» στον πρώην πρόεδρο του κόμματος σε ποσοστό 57,5%.

Οι διαρροές από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και ποια κόμματα «καρπώνονται» τους ψηφοφόρους.