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Προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Alco που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Συντακτών, καταγράφοντας μάλιστα μικρή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας στα τέλη Ιουνίου.

Ειδικότερα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 24,6%, έναντι 24% που είχε καταγραφεί στη δημοσκόπηση της 30ής Ιουνίου.

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Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), η οποία επίσης εμφανίζει ανοδική τάση, καθώς συγκεντρώνει 15,3%, από 14,7% στην προηγούμενη μέτρηση.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες και παραμένει στην τρίτη θέση με ποσοστό 9,7%, έναντι 10,4% που είχε συγκεντρώσει στα τέλη Ιουνίου.

Στην τέταρτη θέση ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,9% (από 6,7%), ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 6,4% από 7,8%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,2% έναντι 6,4% στην προηγούμενη δημοσκόπηση.

Άνοδο παρουσιάζουν επίσης η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία καταγράφεται στο 3,6% από 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,7% από 2,3% και η Φωνή Λογικής με 2,5% από 2,3%.

Σταθερή παραμένει η Νίκη με 1,4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί οριακά στο 1,2% από 1,3%. Πτώση σημειώνουν και οι Δημοκράτες, οι οποίοι συγκεντρώνουν 0,5%, έναντι 1% στην προηγούμενη μέτρηση.

Στο πλαίσιο της ίδιας δημοσκόπησης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν και στο ενδεχόμενο να ψηφίσουν ένα νέο πολιτικό κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Το 83% δήλωσε ότι θεωρεί «καθόλου» ή «λίγο» πιθανό να το στηρίξει, ενώ μόλις το 12% απάντησε ότι είναι «αρκετά» ή «πολύ» πιθανό να το ψηφίσει.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, η ακρίβεια εξακολουθεί να κυριαρχεί στις απαντήσεις των πολιτών με ποσοστό 51%. Ακολουθούν η διαφθορά με 22%, η λειτουργία των θεσμών με 9%, η εγκληματικότητα με 6%, το μεταναστευτικό με 4%, ενώ η παιδεία και το στεγαστικό συγκεντρώνουν από 2% το καθένα.