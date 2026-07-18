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Ο ίδιος καλεί τους πολίτες να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ με θετική ψήφο προοπτικής, επιδιώκοντας την ανάδειξη του κόμματος σε κύρια πολιτική δύναμη.

Κατρίνης αμφισβητεί τα κυβερνητικά στοιχεία για τον πληθωρισμό και προτείνει μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό για την απουσία δημόσιας τοποθέτησης σχετικά με το casus belli κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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Λιγότερο από έναν χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές, νέα κόμματα ανακοινώνονται ή αναμένεται να ανακοινωθούν, στον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφονται παραιτήσεις και αποχωρήσεις βουλευτών, ενώ στη Νέα Δημοκρατία συζητείται επίμονα το ενδεχόμενο καθόδου του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με δικό του κόμμα. Σε αυτό το τοπίο, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης συνομιλεί με τον διευθυντή σύνταξης της HuffPost Greece, Αντώνη Φουρλή, για το πώς διαμορφώνεται η προεκλογική μάχη, για τη θέση του κόμματός του απέναντι σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για δύο ζητήματα που ίσως διαμορφώσουν την ψήφο των πολιτών: την ακρίβεια και την εξωτερική πολιτική της χώρας μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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Μιχάλης Κατρίνης: «Υπάρχει ένας βουβός θυμός για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο οποίος δεν συγκεντρώνεται σε μια εναλλακτική επιλογή. Αυτό για μας είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό θα παλέψουμε τους επόμενους λίγους μήνες και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος – και είμαι αισιόδοξος γι’ αυτό – θα δώσει την προτίμηση και την επιλογή στο ΠΑΣΟΚ για να έχει και την πρώτη ευθύνη για την επόμενη μέρα της χώρας»

«Όχι» σε ψήφο διαμαρτυρίας

Ο Μιχάλης Κατρίνης εκτιμά ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά ποσοστά αποδοχής, κυρίως λόγω της ακρίβειας, ζητημάτων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, ενώ καλεί τους ψηφοφόρους να μην περιοριστούν σε μία ψήφο διαμαρτυρίας για την 7ετή διακυβέρνηση της ΝΔ, αλλά να δώσουν θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ αξιολογώντας τις προγραμματικές θέσεις του.

Τοποθετείται στο ερώτημα ποιος εκφράζει σήμερα πραγματικά τον ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζει την πιθανή είσοδο του Αντώνη Σαμαρά στο πολιτικό προσκήνιο και εξηγεί γιατί, κατά την άποψή του, η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι «χαμένη» αλλά ψήφος προοπτικής για μια αξιωματική αντιπολίτευση που διεκδικεί την πρώτη θέση, αν και ο ίδιος παραδέχεται ότι «τα δημοσκοπικά δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν πρωτιά του ΠΑΣΟΚ».

«Βουβός θυμός για την κυβέρνηση Μητσοτάκη» – Ακρίβεια, μισθοί, χρέη και…«πλαφόν» στα σούπερ μάρκετ

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον πληθωρισμό και την πραγματική αύξηση μισθών, ενώ «δείχνει» τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τα «κόκκινα» δάνεια, επιχειρηματολογώντας ότι το κράτος έχει υποχωρήσει από τον ρόλο του να προστατεύει τους καταναλωτές — μεταξύ άλλων μέσω της κατάργησης του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ.

Ταυτόχρονα, επικαλείται παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου μέτρα όπως η μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής ή προγράμματα κοινωνικής κατοικίας συνέβαλαν σε αποκλιμάκωση τιμών, θέτοντάς τα ως πρόταση πολιτικής για το ΠΑΣΟΚ.

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Μιχάλης Κατρίνης: «Εμένα μου προκάλεσε και ιδιαίτερη εντύπωση, αρνητική, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν τοποθετήθηκε μέσα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ώστε να θέσει και το θέμα του casus belli»

Η «σιωπή» του πρωθυπουργού στην Άγκυρα

Ο κ. Κατρίνης σχολιάζει τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και ασκεί κριτική στην απουσία δημόσιας τοποθέτησης του πρωθυπουργού εκεί όπου, όπως λέει, λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εκτιμά ότι από τη σύνοδο βγαίνει κερδισμένη η Τουρκία, αναφερόμενος στα ζητήματα των μαχητικών F-35, της αμυντικής βιομηχανίας και της συμμετοχής της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα συμπαραγωγής εξοπλισμών, ενώ κρίνει ότι η Ελλάδα παραμένει, όπως λέει χαρακτηριστικά, «κράτος-πελάτης» χωρίς επαρκή εγχώρια αμυντική αξία.

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https://youtu.be/1oRpbr5PVNI