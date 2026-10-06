Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες με την υποχώρηση των έντονων φαινομένων και την επικράτηση ηλιοφάνειας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο έως το Σάββατο, φτάνοντας τοπικά στα ηπειρωτικά ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι βόρειοι άνεμοι θα επιμείνουν στο Αιγαίο με ένταση έως έξι μποφόρ, ωστόσο δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Παρά τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι νύχτες και τα πρωινά θα παραμείνουν αισθητά πιο δροσερά.

Μετά τις 10 Οκτωβρίου υπάρχουν ενδείξεις για σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και επιστροφή σε περισσότερο φθινοπωρινές συνθήκες σε ολόκληρη την επικράτεια.

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Με αισθητά βελτιωμένο καιρό ξεκινά η Τρίτη 6 Οκτωβρίου, καθώς τα έντονα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών υποχωρούν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας επιστρέφει η ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φθάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να είναι αισθητοί στο Αιγαίο.

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Η βελτίωση δεν φαίνεται προσωρινή. Η γενική τάση έως και το Σάββατο είναι για ήπιες καιρικές συνθήκες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, πριν εμφανιστούν ενδείξεις νέας μεταβολής.

Τρίτη: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις μπορεί να εμφανιστούν κατά διαστήματα, χωρίς όμως να αναμένονται εκτεταμένα έντονα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 26–27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και κατά τόπους της βόρειας χώρας.

Αντίθετα, νωρίς το πρωί στη Δυτική Μακεδονία οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλότερες, αποτυπώνοντας τη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας που χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο.

Αθήνα: Ήλιος και έως 26 βαθμούς

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Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κινηθεί περίπου από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, γενικά 2–4 και πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ.

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Θεσσαλονίκη: Καλοκαιρία και 24 βαθμοί

Καλές καιρικές συνθήκες προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς.

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Άνεμοι και θάλασσες

Στο Αιγαίο θα επιμείνουν οι βοριάδες, με ένταση περίπου 4 έως 6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι και στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, γενικά έως 4 μποφόρ.

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Με τα σημερινά δεδομένα δεν διαφαίνεται γενικευμένο πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ταξιδιώτες, πάντως, καλό είναι να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους, ιδιαίτερα για δρομολόγια στο Αιγαίο.

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Κρήτη και Δωδεκάνησα

Μετά τα έντονα φαινόμενα που απασχόλησαν ιδιαίτερα τη νότια και νοτιοανατολική Ελλάδα, η εικόνα βελτιώνεται αισθητά.

Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φθάσει περίπου τους 24 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες τιμές θα βρίσκονται γύρω στους 23–24 βαθμούς.

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Τα ισχυρά φαινόμενα υποχωρούν και η ημέρα θα κυλήσει με σαφώς καλύτερες συνθήκες.

Τετάρτη: Συνεχίζεται η βελτίωση

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός στις περισσότερες περιοχές.

Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Στην Αθήνα ο υδράργυρος αναμένεται να πλησιάσει τους 27 βαθμούς, ενώ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα καταγραφούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν στο Αιγαίο, χωρίς όμως να αναμένεται γενικευμένη σημαντική επιδείνωση των θαλάσσιων συνθηκών.

Πέμπτη: Ο Οκτώβριος θυμίζει ακόμη καλοκαίρι

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου διατηρείται η καλοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή και στην Αθήνα αναμένεται να κινηθεί γύρω στους 27 βαθμούς.

Σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας το μεσημέρι θα θυμίζει περισσότερο Σεπτέμβριο παρά Οκτώβριο.

Οι νύχτες και τα πρωινά, ωστόσο, θα είναι αισθητά πιο δροσερά, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα και στα ορεινά.

Παρασκευή: Κοντά στην κορύφωση της θερμοκρασίας

Η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένεται να είναι μία από τις θερμότερες ημέρες αυτού του διαστήματος.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα βρίσκεται περίπου στους 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στην ηπειρωτική Ελλάδα μπορεί να καταγραφούν λίγο υψηλότερες μέγιστες τιμές.

Ηλιοφάνεια θα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι στιγμής κάποια οργανωμένη κακοκαιρία.

Σάββατο: Ακόμη και 28 βαθμοί πριν από την αλλαγή

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί το θερμότερο τμήμα αυτής της περιόδου.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει περίπου τους 28 βαθμούς, ενώ υψηλές για τα μέσα του φθινοπώρου τιμές αναμένονται και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Ο καιρός θα παραμείνει σε γενικές γραμμές καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια.

Πότε φαίνεται η επόμενη αλλαγή

Τα προγνωστικά δεδομένα αρχίζουν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον μετά τις 10–11 Οκτωβρίου.

Υπάρχουν ενδείξεις για σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και πιθανή επιστροφή σε περισσότερο φθινοπωρινές συνθήκες.

Επειδή όμως πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών, η ακριβής ένταση και έκταση της μεταβολής θα πρέπει να επανεκτιμηθούν με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Μέχρι τότε, η γενική εικόνα από Τρίτη έως Σάββατο είναι αρκετά καθαρή: περισσότερος ήλιος, λιγότερα φαινόμενα και θερμοκρασίες που σταδιακά ανεβαίνουν, με την Αθήνα να περνά από τους περίπου 26 βαθμούς της Τρίτης στους 27 και πιθανώς στους 28 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας