Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός την Τετάρτη και την Πέμπτη θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ασθενείς ανέμους στις περισσότερες περιοχές.

Από την Παρασκευή αναμένεται αύξηση των νεφώσεων με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Στην Αθήνα ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση ήπιος κατά τη διάρκεια του πενθημέρου, με μικρή πιθανότητα για παροδικές βροχές το Σαββατοκύριακο.

Το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσει αστάθεια σε αρκετές περιοχές, ωστόσο τα τρέχοντα δεδομένα δεν δείχνουν την εκδήλωση γενικευμένης και ισχυρής κακοκαιρίας στη χώρα.

Οι θαλάσσιες συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές χωρίς ενδείξεις για επικίνδυνα φαινόμενα, ενώ συνιστάται ο τακτικός έλεγχος των νεότερων προγνωστικών στοιχείων για τις επόμενες ημέρες.

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Με βελτιωμένο καιρό ξεκινά η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr δίνει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό, με τους ανέμους στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή δεν φαίνεται πριν από την Παρασκευή. Τότε αυξάνονται οι νεφώσεις και ενισχύεται η πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανότητα παροδικών καταιγίδων την Παρασκευή. Για την Αθήνα, αντίθετα, η Παρασκευή παραμένει κατά βάση ήπια, με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα βροχής.

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Για το Σαββατοκύριακο η εικόνα δεν παραπέμπει, με τα σημερινά δεδομένα, σε γενικευμένη ισχυρή κακοκαιρία. Υπάρχει όμως μεγαλύτερη αστάθεια και πιθανότητα τοπικών βροχών σε τμήματα της χώρας, γι’ αυτό η πρόγνωση του Σαββάτου και ιδιαίτερα της Κυριακής χρειάζεται επανέλεγχο με τα νεότερα μοντέλα.

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τοπικά τους 26 με 27 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενέστεροι.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι. Θερμοκρασία περίπου 16 έως 26 βαθμούς στο κέντρο, με βόρειους ανέμους 2 έως 4 μποφόρ που αργότερα εξασθενούν.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Περιορισμένη ορατότητα κατά τόπους νωρίς το πρωί. Θερμοκρασία περίπου 16 έως 23 βαθμούς στο κέντρο και ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

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Η Πέμπτη διατηρεί το ήπιο σκηνικό. Στην Αθήνα αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός, περίπου 17 έως 24 βαθμούς, με ασθενείς νότιους ανέμους. Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα ξεκινά πιο δροσερή, με πιθανότητα τοπικής ομίχλης τις πολύ πρωινές ώρες, και στη συνέχεια επικρατεί ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία υπολογίζεται περίπου στους 13 έως 25 βαθμούς και οι νότιοι άνεμοι γύρω στα 3 μποφόρ.

Δεν διαφαίνεται σοβαρό πρόβλημα στις θάλασσες. Οι άνεμοι παραμένουν γενικά σε επίπεδα που δεν παραπέμπουν σε απαγορευτικές συνθήκες, με την επιφύλαξη των νεότερων ναυτικών δελτίων της ΕΜΥ.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου – εδώ αρχίζει η αλλαγή

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Από την Παρασκευή αυξάνονται οι νεφώσεις και η αστάθεια, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει νεφελώδη καιρό με πιθανότητα παροδικών καταιγίδων, θερμοκρασία περίπου 14 έως 27 βαθμούς και νότιους ανέμους γύρω στα 3 μποφόρ.

Στην Αθήνα η εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη: μερική συννεφιά, θερμοκρασία περίπου 18 έως 27 βαθμούς και νοτιοδυτικοί άνεμοι γύρω στα 2 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής στην πρωτεύουσα παραμένει μικρή με τα σημερινά δεδομένα.

Άρα, αν αναζητούμε το πρώτο σημείο όπου «χαλάει» ο καιρός, αυτό εντοπίζεται από την Παρασκευή κυρίως στα βόρεια και όχι στην Αττική.

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Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Η αστάθεια παραμένει το στοιχείο που πρέπει να παρακολουθούμε. Στην Αθήνα οι ενδείξεις δίνουν θερμοκρασία περίπου 16 έως 27 βαθμούς, ασθενείς ανέμους και αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Δεν φαίνεται, πάντως, οργανωμένη κακοκαιρία στην πρωτεύουσα.

Στη βόρεια Ελλάδα οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχές μπορούν να εμφανιστούν πιο εύκολα, ιδιαίτερα μετά τη μεταβολή της Παρασκευής. Η ακριβής γεωγραφική κατανομή των φαινομένων θα ξεκαθαρίσει περισσότερο στα επόμενα προγνωστικά τρεξίματα.

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Κυριακή 11 Οκτωβρίου

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Για την Κυριακή η Αθήνα παραμένει, με τα σημερινά στοιχεία, σε ήπια επίπεδα, περίπου 16 έως 26 βαθμούς, με ασθενείς ανέμους και πιθανότητα τοπικών νεφώσεων ή πρόσκαιρης βροχής. Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή ένδειξη για έντονα φαινόμενα στην Αττική.

Σε βόρεια και ηπειρωτικά τμήματα η πιθανότητα αστάθειας παραμένει και απαιτείται νέα επικαιροποίηση, επειδή βρισκόμαστε ακόμη αρκετές ημέρες πριν και μικρές μετατοπίσεις των συστημάτων μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την εικόνα.

Προειδοποιήσεις – θάλασσες

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Με βάση τα διαθέσιμα πρωινά στοιχεία, δεν υπάρχει ένδειξη για νέο γενικευμένο επεισόδιο επικίνδυνων φαινομένων αντίστοιχο με την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Η σημερινή θαλάσσια εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη: στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν έως 5 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται μόνο στην πρωινή περιορισμένη ορατότητα σε τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας και στην πιθανή ομίχλη στη Θεσσαλονίκη νωρίς την Πέμπτη. Για θαλάσσιες μετακινήσεις, το τελευταίο 24ωρο δελτίο ναυτιλίας της ΕΜΥ πρέπει πάντοτε να ελέγχεται πριν από τον απόπλου.

Το συμπέρασμα του πενθημέρου

Τετάρτη και Πέμπτη είναι οι καλύτερες ημέρες του πενθημέρου, με ηλιοφάνεια και ήπιες συνθήκες. Η πρώτη μεταβολή εμφανίζεται την Παρασκευή και αφορά περισσότερο τη βόρεια Ελλάδα, όπου αυξάνεται η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων. Αθήνα και νότια χώρα παραμένουν γενικά πιο προστατευμένες. Το Σαββατοκύριακο δεν δείχνει προς το παρόν γενικευμένη κακοκαιρία, αλλά η αστάθεια είναι μεγαλύτερη και χρειάζεται νέα επικαιροποίηση, κυρίως για τη βόρεια και κεντρική χώρα.

Πηγές

ΕΜΥ – επίσημη πρόγνωση και προειδοποιήσεις: https://www.emy.gr/

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr: https://www.meteo.gr/deltio.cfm