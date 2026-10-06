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Οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν έναν «Astronaut Pikachu» σε επιλεγμένα μουσεία επιστήμης και διαστήματος σε όλη την Ευρώπη.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ειδικές επιδρομές ενός αστέρα και αποστολές χρονικά περιορισμένης έρευνας για τους εκπαιδευτές.

Οι συμμετέχοντες ενδέχεται να συναντήσουν και σπάνιες «Shiny» εκδόσεις του συγκεκριμένου Pokémon με διαστημικό θέμα έως τις 10 Οκτωβρίου 2026.

Επιπλέον ευκαιρίες για έρευνες και δραστηριότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας θα παραμείνουν διαθέσιμες για τους παίκτες έως τις 30 Απριλίου 2027.

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Οι εκπαιδευτές του «Pokémon GO» έχουν μια σπάνια ευκαιρία να πιάσουν μία από τις πιο ασυνήθιστες versions του Pikachu στο παιχνίδι. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της The Pokémon Company International, πραγματοποιείται μια εκδήλωση με πρωταγωνιστή τη δημοφιλή μασκότ των βιντεοπαιχνιδιών σε ρόλο… αστροναύτη σε επιλεγμένα μουσεία επιστήμης και διαστήματος σε όλη την Ευρώπη.

Η συνεργασία ανακοινώθηκε εν όψει της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος 2026. Μετά από 67 ημέρες σε τροχιά, o Pikachu επέστρεψε στη Γη και εμφανίζεται πλέον σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, όπου οι παίκτες μπορούν να συμμετάσχουν σε ειδικές επιδρομές ενός αστέρα και σε «Timed Research».

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Η εκδήλωση συνδυάζει το gameplay επαυξημένης πραγματικότητας του «Pokémon GO» με την εκπαίδευση στον τομέα της επιστήμης και του διαστήματος στον πραγματικό κόσμο. Επίσης, δίνει στους εκπαιδευτές την ευκαιρία να συναντήσουν ένα αποκλειστικό «Astronaut Pikachu», εμπνευσμένο από τη συνεργασία της ESA και της Pokémon.

Σύμφωνα με το space.com, oι παρακάτω τοποθεσίες θα προσφέρουν τη μοναδική εμπειρία παιχνιδιού Pokémon GO.

Μουσείο Επιστημών – Λονδίνο, Αγγλία

Cité de l’espace – Τουλούζη, Γαλλία

Deutsches Museum – Νυρεμβέργη, Γερμανία

Museu de les Ciències – Βαλένθια, Ισπανία

Space Expo – Noordwijk, Ολλανδία

Euro Space Center – Transinne, Βέλγιο

Καθένα από αυτά τα μουσεία έχει σχέση με την επιστήμη, την τεχνολογία ή την εξερεύνηση του διαστήματος, προσδίδοντας στην εκδήλωση του «Pokémon GO» ένα πραγματικό περιβάλλον πέρα από τα συνηθισμένα γυμναστήρια και τα PokéStops.

Η τρέχουσα εκδήλωση «Astronaut Pikachu» θα διαρκέσει έως σήμερα, Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2026. Οσοι ενδιαφέρονται για αυτή τη συνάντηση περιορισμένης διάρκειας πρέπει να επισκεφθούν μία από τις συμμετέχουσες τοποθεσίες πριν από τη λήξη της εκδήλωσης.

It’s time to blast off with Astronaut Pikachu! If you’re lucky, you may encounter a Shiny one. ✨ The World Space Week event in Pokémon GO is live! 🚀 https://t.co/ygVdjOY9wo Advertisement October 4, 2026

Η συνεργασία ωστόσο, δεν τελειώνει εντελώς μετά από αυτή την ημερομηνία. Έχουν προγραμματιστεί περισσότερες εκδηλώσεις και ευκαιρίες για «Timed Research» από τώρα έως τις 30 Απριλίου 2027, προσφέροντας στους παίκτες επιπλέον ευκαιρίες να συμμετάσχουν στη συνεργασία μεταξύ της ESA και της Pokémon.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να εμφανιστούν «Shiny» εκδόσεις του Pikachu με διαστημικό θέμα. Αυτό καθιστά την εκδήλωση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους συλλέκτες, αν και η συνάντηση με ένα «Shiny» δεν είναι εγγυημένη.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει επίσης να προσέξουν την προθεσμία εξαργύρωσης των ανταμοιβών. Οι ανταμοιβές που κερδίζονται από επισκέψεις σε συμμετέχοντα μουσεία πρέπει να εξαργυρωθούν πριν από τις 12 Οκτωβρίου 2026, στις 11:59 μ.μ. τοπική ώρα.

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It’s time to blast off with Astronaut Pikachu! If you’re lucky, you may encounter a Shiny one. ✨ The World Space Week event in Pokémon GO is live! 🚀 https://t.co/dZHFBhBO3z — Pokémon GO (@PokemonGoApp) October 4, 2026

Τι μπορούν να κάνουν οι προπονητές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης;

Οι παίκτες που επισκέπτονται ένα από τα συμμετέχοντα μουσεία μπορούν να λάβουν μέρος σε επιδρομές ενός αστέρα και σε αποστολές «Χρονικής Έρευνας».

Οι επιδρομές ενός αστέρα ακολουθούν την τυπική μορφή των επιδρομών του «Pokémon GO», απαιτώντας από τους παίκτες να πολεμήσουν ένα αφεντικό Pokémon σε ένα καθορισμένο γυμναστήριο. Αυτές οι αναμετρήσεις είναι γενικά σχεδιασμένες ώστε να είναι πιο προσιτές από τις επιδρομές υψηλότερου επιπέδου, αν και η ακριβής εμπειρία μπορεί να εξαρτάται από τα διαθέσιμα Pokémon του παίκτη και την προετοιμασία του.

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Οι «Χρονικά Περιορισμένες Ερευνές» λειτουργούν διαφορετικά. Αντί να πολεμήσουν έναν αφεντικό επιδρομής, οι εκπαιδευτές ολοκληρώνουν μια σειρά από ανατεθείσες αποστολές. Η ολοκλήρωση των απαιτούμενων στόχων μπορεί να ξεκλειδώσει ανταμοιβές που σχετίζονται με την εκδήλωση και συναντήσεις με Pokémon.

Και οι δύο δραστηριότητες δίνουν στους επισκέπτες έναν λόγο να εξερευνήσουν την εκδήλωση ενώ βρίσκονται στο συμμετέχον μουσείο.

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