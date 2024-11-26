Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι παίκτες του «Pokémon Go» – ενός παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για κινητά που έγινε viral στον κόσμο μετά την κυκλοφορία του το 2016 – εκπαιδεύουν εν αγνοία τους ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να χαρτογραφήσει τον πλανήτη σε επίπεδο δρόμου.

Η Niantic, η εταιρεία πίσω από το δημοφιλές παιχνίδι, αποκάλυψε ότι θα χρησιμοποιήσει δεδομένα από τις εφαρμογές AR της για να κατασκευάσει ένα «μεγάλο γεωχωρικό μοντέλο» (LGM) που θα επιτρέπει στα ρομπότ και σε άλλες συσκευές να περιηγούνται καλύτερα στον φυσικό κόσμο — ακόμα και αν έχουν περιορισμένες πληροφορίες.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση, που έγινε στις 12 Νοεμβρίου σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο της Niantic, αποκαλύπτει ότι η εταιρεία έχει αντλήσει δεδομένα από περισσότερες από 10 εκατομμύρια σαρωμένες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, με τους χρήστες να προσθέτουν περίπου 1 εκατομμύριο νέες σαρώσεις κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δεδομένα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση 50 εκατομμυρίων τοπικών νευρικών δικτύων (συλλογές αλγορίθμων μηχανικής μάθησης δομημένων όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος) ώστε να λειτουργούν σε περισσότερες από ένα εκατομμύριο τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, είπε η εταιρεία.

«Στο όραμά μας για ένα Μεγάλο Γεωχωρικό Μοντέλο (LGM), κάθε ένα από αυτά τα τοπικά δίκτυα θα συνεισφέρει σε ένα παγκόσμιο μεγάλο μοντέλο, εφαρμόζοντας μια κοινή κατανόηση των γεωγραφικών τοποθεσιών και κατανοώντας μέρη που δεν έχουν ακόμη πλήρως σαρωθεί», δήλωσε ο επιστήμονας της Niantic, Eric Brachmann και ο επικεφαλής επιστήμονας Victor Adrian Prisacariu έγραψε στην ανάρτηση: «Το LGM θα επιτρέψει στους υπολογιστές όχι μόνο να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τους φυσικούς χώρους, αλλά και να αλληλεπιδρούν μαζί τους με νέους τρόπους, διαμορφώνοντας ένα στοιχείο αποφασιστικής σημασίας των γυαλιών AR και πεδίων πέρα, συμπεριλαμβανομένης της ρομποτικής, της δημιουργίας περιεχομένου και των αυτόνομων συστημάτων».

Related… Επιστήμονες κατασκεύασαν μια «ηλεκτρονική γλώσσα» με τεχνητή νοημοσύνη Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ανιχνεύσουν ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων Πυρηνικοί αντιδραστήρες για data centers Τεχνητής Νοημοσύνης της Google

Advertisement

Ακριβώς όπως τα μοντέλα μεγάλων γλωσσών (LLM) όπως το ChatGPT καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες κειμένου για να μαντέψουν με ακρίβεια τις πιο πιθανές λέξεις ώστε να ολοκληρώσουν μια πρόταση, τα LGM καταναλώνουν γεωδεδομένα για να συμπεράνουν πώς θα πρέπει να μοιάζουν τα κτίρια στο φυσικό χώρο.

«Αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο ως έργο, γιατί για τους ανθρώπους, η ύπαρξή μας στον φυσικό κόσμο μας έχει ήδη εκθέσει σε αναρίθμητα παραδείγματα που μας βοήθησαν να οικοδομήσουμε μια ισχυρή χωρική κατανόηση. Αλλά για τις μηχανές, αυτή η εργασία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ακόμη και τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σήμερα δυσκολεύονται να απεικονίσουν και να συμπεράνουν μέρη μιας σκηνής που λείπουν ή να φανταστούν ένα μέρος από μια νέα οπτική γωνία», έγραψαν εκπρόσωποι της Niantic στην ανάρτηση.

Το LGM της Niantic βασίζεται στο Visual Positioning System, το οποίο χρησιμοποιεί μια ενιαία εικόνα κάμερας smartphone για να εντοπίσει τη θέση και τον προσανατολισμό ενός αντικειμένου μέχρι το εκατοστό (0,4 ίντσες).

Advertisement

https://www.huffingtonpost.gr/entry/pos-mia-ekdelose-toe-pokemon-go-apefere-esoda-14-1-ekatommerion-eero-sten-pole-toe-liverpoel_gr_62332909e4b0c727d47a1cba

Advertisement

Όσον αφορά τους θαυμαστές του «Pokémon Go», πολλοί φαίνονται σε μεγάλο βαθμό αδιάφοροι και δεν εκπλήσσονται που τα δεδομένα τους έχουν αφαιρεθεί, χωρίς να ενημερωθούν για αυτό, με σκοπό τη χρήση τους από ένα σύστημα AI. Ωστόσο, οι ειδικοί στο ζήτημα φοβούνται ότι ορισμένες από τις πιθανές εφαρμογές της τεχνολογίας της Niantic θα μπορούσαν να είναι κάθε άλλο παρά αβλαβείς.

«Είναι τόσο απίστευτα κωδικοποιημένη η δεκαετία του 2020 που το Pokémon Go χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που σχεδόν αναπόφευκτα θα καταλήξει να χρησιμοποιείται από αυτοματοποιημένα οπλικά συστήματα για να σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε η Elise Thomas, ανώτερη αναλύτρια πληροφοριών στο Institute for Strategic Dialogue, πολιτική οργάνωση υπεράσπισης, έγραψε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Advertisement

It's so incredibly 2020s coded that Pokemon Go is being used to build an AI system which will almost inevitably end up being used by automated weapons systems to kill people. https://t.co/Nkh3JMkhck Advertisement November 17, 2024