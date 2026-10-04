Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος αναδεικνύει τη σημασία της διαστημικής επιστήμης, θεσμοθετημένη από τον ΟΗΕ με αφορμή την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου και τη διεθνή συνθήκη για το Δίκαιο του Διαστήματος.

Σήμερα, η διαστημική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο σε κρατικούς φορείς, καθώς ιδιωτικές εταιρείες συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή σκαφών και την ανάπτυξη νέων διαστημικών σταθμών.

Περισσότεροι από 15.000 δορυφόροι βρίσκονται σε λειτουργία, προσφέροντας κρίσιμες υπηρεσίες για τις τηλεπικοινωνίες, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την ασφάλεια της καθημερινής ζωής στη Γη.

Παράλληλα, η εξερεύνηση του Ηλιακού Συστήματος συνεχίζεται με ρομποτικές αποστολές σε όλους τους πλανήτες, ενώ η επιστημονική έρευνα εστιάζει στην αναζήτηση ζωής και την κατανόηση της δημιουργίας του σύμπαντος.

Η Ελλάδα συμμετέχει πλέον ενεργά στον τομέα μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, αναπτύσσοντας εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων και προγραμματίζοντας την πρώτη ελληνική συμμετοχή σε επανδρωμένη αποστολή.

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Η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος, από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου, καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδεικνύει τη συμβολή της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου. Οι ημερομηνίες δεν είναι τυχαίες: στις 4 Οκτωβρίου 1957 εκτοξεύθηκε ο σοβιετικός Sputnik 1, ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος, ενώ στις 10 Οκτωβρίου 1967 τέθηκε σε ισχύ η μεγάλη διεθνής συνθήκη που αποτελεί τη βάση του Δικαίου του Διαστήματος.

Σχεδόν επτά δεκαετίες αργότερα, το Διάστημα δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό πεδίο ανταγωνισμού ΗΠΑ και Ρωσίας. Δεκάδες κράτη διαθέτουν διαστημικούς οργανισμούς ή εθνικά διαστημικά γραφεία, χιλιάδες εταιρείες δραστηριοποιούνται στη λεγόμενη «διαστημική οικονομία» και ιδιώτες κατασκευάζουν πλέον πυραύλους, επανδρωμένα σκάφη και τους αυριανούς διαστημικούς σταθμούς.

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Οι μεγάλες διαστημικές δυνάμεις

Δεν υπάρχει ένας απολύτως ενιαίος διεθνής αριθμός για τις «διαστημικές υπηρεσίες», επειδή άλλες χώρες διαθέτουν αυτόνομη υπηρεσία και άλλες υπουργεία, ερευνητικούς οργανισμούς ή εθνικά γραφεία. Παγκοσμίως λειτουργούν δεκάδες εθνικοί φορείς διαστήματος.

Κορυφαία παραμένει η αμερικανική NASA. Δίπλα της βρίσκονται η ευρωπαϊκή ESA, η ρωσική Roscosmos, η κινεζική CNSA, η ινδική ISRO, η ιαπωνική JAXA, η καναδική CSA και πλέον μια μεγάλη ομάδα αναδυόμενων διαστημικών δυνάμεων, από τη Νότια Κορέα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι την Αυστραλία και την Τουρκία.

Η ESA έχει σήμερα 23 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Σχεδόν 19.000 δορυφόροι βρίσκονται ακόμη εκεί πάνω

Οι αριθμοί δείχνουν πόσο δραματικά έχει αλλάξει το τοπίο. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ESA, με ενημέρωση στις 31 Ιουλίου 2026, από την αρχή της διαστημικής εποχής έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 7.320 επιτυχείς εκτοξεύσεις πυραύλων.

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Έχουν τοποθετήσει σε γήινη τροχιά περίπου 27.490 δορυφόρους. Από αυτούς περίπου 18.840 παραμένουν στο Διάστημα και περίπου 15.900 εξακολουθούν να λειτουργούν. Παράλληλα, τα δίκτυα παρακολούθησης καταγράφουν περίπου 47.080 αντικείμενα σε τροχιά — δορυφόρους αλλά και τμήματα πυραύλων και διαστημικά σκουπίδια.

Οι δορυφόροι είναι πλέον απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας: τηλεπικοινωνίες, Internet, GPS και πλοήγηση, τηλεόραση, μετεωρολογία, γεωργία, παρακολούθηση πυρκαγιών και πλημμυρών, ναυσιπλοΐα, έρευνα του κλίματος αλλά και άμυνα.

Περισσότερες από 400 επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις

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Από την ιστορική πτήση του Γιούρι Γκαγκάριν το 1961 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις. Η ακριβής καταμέτρηση διαφοροποιείται ελαφρά ανάλογα με το εάν περιλαμβάνονται ορισμένες υποτροχιακές πτήσεις και ποιος ορισμός χρησιμοποιείται για το πού αρχίζει το Διάστημα.

Μέχρι τα μέσα του 2026 η καταγραφή είχε ήδη ξεπεράσει τις 415 ανθρώπινες διαστημικές πτήσεις, ενώ περισσότεροι από 600 διαφορετικοί άνθρωποι έχουν ταξιδέψει στο Διάστημα.

Στη Σελήνη πήγαμε έξι φορές – και περπάτησαν 12 άνθρωποι

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Εδώ χρειάζεται μια βασική διάκριση. Πολλά διαστημόπλοια έχουν ταξιδέψει προς ή γύρω από τη Σελήνη, αλλά άνθρωποι προσεληνώθηκαν έξι φορές.

Ήταν οι αποστολές Apollo 11, 12, 14, 15, 16 και 17, από το 1969 έως το 1972. Συνολικά 12 άνθρωποι περπάτησαν στη Σελήνη. Άλλοι αστροναύτες ταξίδεψαν μέχρι τη Σελήνη χωρίς να κατέβουν στην επιφάνειά της. Συνολικά 24 Αμερικανοί αστροναύτες ταξίδεψαν μέχρι το φεγγάρι.

Η τελευταία ανθρώπινη προσελήνωση ήταν το Apollo 17 τον Δεκέμβριο του 1972.

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Έχουμε φτάσει με μηχανές και στους οκτώ πλανήτες

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Το ανθρώπινο είδος δεν έχει ταξιδέψει αυτοπροσώπως πέρα από τη Σελήνη. Τα ρομποτικά μας μηχανήματα όμως έχουν φτάσει πολύ μακρύτερα.

Διαστημόπλοια έχουν πραγματοποιήσει προσεγγίσεις ή εξερεύνηση και των οκτώ πλανητών του Ηλιακού Συστήματος: Ερμή, Αφροδίτη, Γη, Άρη, Δία, Κρόνο, Ουρανό και Ποσειδώνα. Έχουμε επίσης εξερευνήσει νάνους πλανήτες, κομήτες, αστεροειδείς και δεκάδες δορυφόρους άλλων πλανητών. Περισσότερα από 300 ρομποτικά διαστημόπλοια έχουν εγκαταλείψει τη γήινη τροχιά.

Το Voyager 2 παραμένει το μοναδικό διαστημόπλοιο που έχει επισκεφθεί από κοντά τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα. Τα Voyager 1 και 2 έχουν πλέον περάσει στην περιοχή του διαστρικού χώρου.

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Τι ακριβώς ψάχνουμε εκεί έξω;

Το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά: υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη;

Η επιστημονική έρευνα αναζητεί νερό, οργανικά μόρια και περιβάλλοντα που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Άρη αλλά και για παγωμένους δορυφόρους όπως η Ευρώπη του Δία και ο Εγκέλαδος του Κρόνου.

Παράλληλα προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκε το Ηλιακό Σύστημα, πώς σχηματίστηκαν οι πλανήτες, πώς γεννιούνται και πεθαίνουν τα άστρα, τι είναι η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια και εάν υπάρχουν πλανήτες παρόμοιοι με τη Γη γύρω από άλλα άστρα. Μέχρι σήμερα πάντως η Γη παραμένει το μοναδικό μέρος στο οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή.

Οι ιδιώτες μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι

Η μεγάλη αλλαγή του 21ου αιώνα είναι ότι το Διάστημα δεν αποτελεί πλέον αποκλειστική υπόθεση κυβερνήσεων.

Η SpaceX του Έλον Μασκ πραγματοποιεί επανδρωμένες και εμπορικές αποστολές, μεταφέρει πληρώματα στον ISS και αναπτύσσει το Starship. Η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος πραγματοποιεί ιδιωτικές υποτροχιακές πτήσεις και συμμετέχει στα σχέδια για επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη.

Στο νέο οικοσύστημα βρίσκονται ακόμη η Axiom Space, η Vast, η Sierra Space, η Boeing και άλλες εταιρείες. Η NASA συνεργάζεται ήδη με ιδιώτες για επανδρωμένες μεταφορές, σεληνακάτους και την ανάπτυξη των διαστημικών σταθμών που θα διαδεχθούν τον ISS.

Δύο επανδρωμένοι διαστημικοί σταθμοί σήμερα

Σήμερα λειτουργούν δύο μεγάλοι επανδρωμένοι σταθμοί σε γήινη τροχιά.

Ο ένας είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός – ISS, προϊόν συνεργασίας ΗΠΑ, Ρωσίας, Ευρώπης, Ιαπωνίας και Καναδά, ο οποίος φιλοξενεί συνεχώς ανθρώπους από τον Νοέμβριο του 2000.

Ο δεύτερος είναι ο κινεζικός Tiangong, ο οποίος διαθέτει δικά του κινεζικά πληρώματα.

Η επόμενη εποχή όμως θα είναι διαφορετική. Axiom Space, Blue Origin, Starlab, Vast και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν εμπορικούς σταθμούς για την περίοδο μετά τον ISS.

Και η Ελλάδα πλέον στο Διάστημα

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πια απλώς στη θέση του θεατή. Είναι μέλος της ESA εδώ και περίπου δύο δεκαετίες και αναπτύσσει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οπτικούς, θερμικούς και δορυφόρους ραντάρ SAR. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, δύο δορυφόροι SAR βρίσκονται σε τροχιά από τον Οκτώβριο του 2025, τέσσερις θερμικοί από τον Μάιο του 2026, ενώ ο οπτικός Hyperion GR-1 βρίσκεται σε τροχιά από τον Ιούλιο του 2026. Τα δεδομένα προορίζονται μεταξύ άλλων για πολιτική προστασία, περιβάλλον, χαρτογράφηση και κρατικές ανάγκες.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 η ESA ανακοίνωσε συμφωνία με τη Vast για αποστολή αστροναύτη στον ISS για λογαριασμό της Ελλάδας. Εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, ο Αδριανός Γολέμης προγραμματίζεται να συμμετάσχει ως mission specialist σε αποστολή το 2027 και να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.

Από τον Σπούτνικ στον Άρη

Μέσα σε λιγότερο από 70 χρόνια περάσαμε από μια μεταλλική σφαίρα που εξέπεμπε απλώς ένα ραδιοφωνικό «μπιπ» γύρω από τη Γη, σε χιλιάδες ενεργούς δορυφόρους, μόνιμη ανθρώπινη παρουσία σε τροχιά και μηχανές που κινούνται στον Άρη ή ταξιδεύουν στον διαστρικό χώρο.

Και ίσως βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η μακροχρόνια ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη και, αργότερα, το ταξίδι προς τον Άρη. Το μεγαλύτερο ερώτημα όμως παραμένει εκείνο που συνοδεύει τον άνθρωπο από τότε που κοίταξε για πρώτη φορά τον νυχτερινό ουρανό:

Είμαστε μόνοι μας στο Σύμπαν;