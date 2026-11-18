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Το σκάφος, το οποίο εκτοξεύτηκε το 1977, συνεχίζει να συλλέγει και να αποστέλλει πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα από τον διαστρικό χώρο.

Οι επιστήμονες της NASA εκτιμούν ότι τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας θα επιτρέψουν τη διατήρηση της επικοινωνίας με το σκάφος για τρία έως τέσσερα επιπλέον χρόνια.

Το Voyager 1 συνεχίζει το ταξίδι του παρέχοντας κρίσιμες μετρήσεις για τα μαγνητικά πεδία και τις κοσμικές ακτίνες στο μακρινό σύμπαν.

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Ιστορικό ορόσημο εκτιμάται ότι πραγματοποίησε το διαστημικό σκάφος Voyager 1 της NASA, όσο συνεχίζει το ταξίδι του στο σχεδόν απόλυτο κενό του διαστήματος, σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική εταιρεία.

Τι είναι η ημέρα φωτός (light-day)

Το σκάφος, που εκτοξεύτηκε το 1977, υπολογίζεται ότι βρέθηκε σε απόσταση μίας «ημέρας φωτός» από τη Γη —δηλαδή την απόσταση που διανύει το φως μέσα σε 24 ώρες, περίπου 26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα (16 δισ. μίλια)— την Τετάρτη στις 12:16 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος (10:16 GMT).

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Οι επιστήμονες στο Εργαστήριο Αεριώθησης (Jet Propulsion Laboratory – JPL) της NASA στην Καλιφόρνια θα χρειαστεί να περιμένουν περίπου μία ημέρα για να λάβουν σήμα από το σκάφος, το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι έφτασε σε αυτή την απόσταση.

Nov. 18, 2026, 5:16am EST The Voyager 1 spacecraft has reached a distance of one light-day from Earth. November 18, 2026

«Πρόκειται για ένα εκπληκτικό κατόρθωμα, κάτι που ποτέ δεν περίμενα να δω», δήλωσε η επικεφαλής του προγράμματος Voyager, Σούζαν Ντοντ.

Η πορεία των Voyager 1 και 2

Το Voyager 1, το πιο απομακρυσμένο αντικείμενο που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος, ταξιδεύει με ταχύτητα σχεδόν 61.000 χιλιομέτρων την ώρα. Το 2012 πέρασε το εξωτερικό όριο της ηλιόσφαιρας, της προστατευτικής «φούσκας» σωματιδίων και μαγνητικών πεδίων που παράγει ο Ήλιος και εισήλθε στον διαστρικό χώρο. Το δίδυμο σκάφος του, το Voyager 2, εκτοξεύτηκε επίσης το 1977 και μπήκε στον διαστρικό χώρο το 2018.

Tα πρόσφατα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που προτείνε η NASA μπορούν να δώσουν στα δύο διαστημικά σκάφη αρκετή ενέργεια ώστε να διατηρήσουν την επικοινωνία τους με τη Γη για τρία έως τέσσερα ακόμη χρόνια. Ωστόσο, επειδή βρίσκονται στο διάστημα, η διαστημική εταιρεία λαμβάνει υπόψιν ότι απρόβλεπτοι παράγοντες μπορούν να αλλάξουν τους υπολογισμούς των ειδικών.

Το Voyager 1 έχει περάσει από τον Δία και τον Κρόνο, τους δύο μεγαλύτερους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, και συνεχίζει μέχρι σήμερα να συλλέγει πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα.

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«Το Voyager στέλνει πίσω συνεχείς μετρήσεις μαγνητικών πεδίων, κοσμικών ακτίνων και κυμάτων πλάσματος, τις οποίες λαμβάνουμε στη Γη όποτε το Deep Space Network (το διεθνές δίκτυο γιγαντιαίων ραδιοκεραιών της NASA) στρέφει την κεραία του προς το σκάφος», εξήγησε η Σούζαν Ντοντ.

VOYAGER 1 is officially a light day away from this moment on🐐 When NASA launched it in September 1977, its primary mission was only supposed to take it past Jupiter and Saturn before going quiet. Instead, it kept flying. On November 18th at 10:16 UTC (5:16 am EST/ 2:16 am PST/ 3:46 pm IST), NASA’s Voyager 1 becomes the first human-made object to reach one light-day away from Earth, a distance so vast in interstellar space that even a signal traveling at the speed of light takes a full 24 hours to catch up. Carrying humanity’s Golden Record, the spacecraft continues drifting deeper into the cosmos decades after leaving our solar system behind. Nearly five decades later, it is still refusing to go silent. #Voyager1 #NASA #Space — Ashish N (@axey401) November 18, 2026

Όπως πρόσθεσε η ίδια, μετά τη διέλευση από την ηλιόπαυση (το εξωτερικό όριο της ηλιόσφαιρας), η κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου διατήρησε την κατεύθυνση που είχε όταν τα δύο Voyager πέρασαν το όριο, η οποία καθορίζεται από τον Ήλιο μας. «Παρακολουθούμε για να δούμε πότε μπορεί να συμβεί αυτή η περιστροφή», ανέφερε.

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«Εξακολουθούμε να βλέπουμε επιδράσεις από τον Ήλιο μας, όπως ισχυρές ηλιακές καταιγίδες που στέλνουν ωστικά κύματα μέχρι το Voyager 1 και ακόμα πιο μακριά», κατέληξε η Ντοντ. «Πού τελειώνει η επιρροή του Ήλιου και πού αρχίζει ο καθαρός διαστρικός χώρος; Ίσως το Voyager αντέξει αρκετά ώστε να μας δώσει την απάντηση».