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Και ίσως αυτή να είναι η πιο συναρπαστική προοπτική της αποστολής LISA: ότι θα μας επιτρέψει όχι μόνο να παρατηρούμε το Σύμπαν, αλλά να ανακαλύπτουμε τους κρυμμένους κόσμους του μέσα από τα ίδια τα κύματα του χωροχρόνου.

Αλλά η επιστήμη έχει πλέον περιγράψει έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει.

Η ανακάλυψή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη.

Πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από νεκρά άστρα, σε αποστάσεις που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη φαντασία.

Όμως οι νέες μελέτες της NASA δείχνουν ότι η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να προσφέρει κάτι ακόμη.

Αρχικός τους στόχος θα είναι η μελέτη των βαρυτικών κυμάτων και των ακραίων αστροφυσικών φαινομένων.

Τρία διαστημόπλοια, σε αποστάσεις εκατομμυρίων χιλιομέτρων μεταξύ τους, θα μετρούν ανεπαίσθητες μεταβολές στον χωροχρόνο.

Η αποστολή LISA θα επιχειρήσει κάτι που μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες θα φαινόταν σχεδόν αδιανόητο.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η ανθρωπότητα θα αποκτήσει έναν ακόμη τρόπο να εξερευνά το Σύμπαν.

Το επόμενο βήμα θα είναι η λειτουργία του LISA.

Το 2026 οι επιστήμονες παρουσιάζουν μια νέα δυνατότητα: τη χρήση αυτών των κυμάτων για τον εντοπισμό πλανητών που δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε εύκολα με το φως.

Το 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη άμεση ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων.

Το 1995 ανακαλύφθηκε ο πρώτος επιβεβαιωμένος εξωπλανήτης γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο.

Το 1916 ο Αϊνστάιν προέβλεψε τα βαρυτικά κύματα.

Η εξέλιξη της αστρονομίας κατά τον τελευταίο αιώνα είναι εντυπωσιακή.

Από τη θεωρία του Αϊνστάιν στη νέα αστρονομία

Σημαίνει όμως ότι η ανάπτυξη της αστρονομίας βαρυτικών κυμάτων δημιουργεί ένα σημαντικό πεδίο επιστημονικών ευκαιριών για την ευρωπαϊκή και την ελληνική ερευνητική κοινότητα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί συγκεκριμένη ελληνική συμμετοχή στις δύο νέες μελέτες της NASA ή σε συγκεκριμένο υποσύστημα του LISA.

Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, διαθέτουν επιστημονική δραστηριότητα σε συναφείς τομείς.

Η Ελλάδα διαθέτει ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην αστροφυσική, στη βαρυτική φυσική, στη μελέτη συμπαγών αστρικών αντικειμένων και στην ανάλυση αστρονομικών δεδομένων.

Η συμμετοχή στον ESA δίνει στην ελληνική επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα πρόσβαση σε ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα, ερευνητικές συνεργασίες και τεχνολογικές δραστηριότητες.

Η χώρα μας είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από το 2005.

Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα.

Το LISA αποτελεί πρωτίστως ευρωπαϊκή διαστημική αποστολή, με επικεφαλής τον ESA και σημαντική συνεργασία της NASA.

Η ευρωπαϊκή αποστολή και το ενδιαφέρον για την Ελλάδα

Η σημασία της αποστολής βρίσκεται στην κατανόηση της δημιουργίας, της επιβίωσης και της εξέλιξης των πλανητικών συστημάτων.

Επομένως, δεν υπάρχει σήμερα επιστημονική βάση για να θεωρήσουμε ότι οι πλανήτες που θα ανακαλύψει ενδεχομένως το LISA είναι κατοικήσιμοι.

Οι λευκοί νάνοι προέρχονται από άστρα που έχασαν τα εξωτερικά τους στρώματα κατά τα τελικά στάδια της ζωής τους.

Οι νέες μελέτες αφορούν κυρίως μεγάλους πλανήτες γύρω από εξαιρετικά συμπαγή αστρικά ζεύγη.

Στην περίπτωση του LISA, όμως, ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι η αναζήτηση κατοικήσιμων πλανητών.

Η αναζήτηση εξωπλανητών συνδέεται σχεδόν αυτόματα με το μεγάλο ερώτημα: υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη;

Υπάρχει πιθανότητα ζωής σε τέτοιους κόσμους;

Οι ανακαλύψεις αυτές θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν ουσιαστικά τη γνώση μας για την εξέλιξη των πλανητών.

Θα αναζητήσουν επίσης στοιχεία για το πώς διαμορφώνονται ή μεταβάλλονται τα πλανητικά συστήματα γύρω από αστρικά υπολείμματα.

Θα μπορέσουν να εξετάσουν εάν οι πλανήτες επιβιώνουν από τις δραματικές αλλαγές που συμβαίνουν όταν τα άστρα τους γερνούν.

Εάν το LISA εντοπίσει τέτοιους κόσμους, οι επιστήμονες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν νέο πληθυσμό πλανητών.

Αυτό κάνει την προοπτική ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη NASA, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εξωπλανήτης που να περιφέρεται γύρω από ένα στενό ζεύγος δύο λευκών νάνων.

Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί εξωπλανήτες γύρω από μεμονωμένους λευκούς νάνους.

Ένας νέος πληθυσμός πλανητών που δεν γνωρίζουμε

Η συνδυασμένη παρατήρηση θα αποτελούσε ισχυρή επιβεβαίωση ότι το βαρυτικό σήμα οφείλεται πράγματι στην παρουσία πλανήτη.

Το LISA, υπό ιδανικές συνθήκες, θα μπορούσε να ανιχνεύσει ακόμη και μικρότερης μάζας πλανήτη.

Σε ένα συγκεκριμένο υποθετικό σύστημα, σε αυτή την απόσταση, το James Webb θα μπορούσε να εντοπίσει πλανήτη περίπου πέντε φορές μεγαλύτερης μάζας από τον Δία.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι το James Webb θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα τέτοιο υπέρυθρο πλεόνασμα σε αποστάσεις τουλάχιστον 500 ετών φωτός.

Ένας μεγάλος πλανήτης γύρω από δύο λευκούς νάνους μπορεί να εκπέμπει αρκετή υπέρυθρη ακτινοβολία ώστε να δημιουργεί ένα μετρήσιμο πλεόνασμα σε σχέση με την ακτινοβολία των ίδιων των άστρων.

Το James Webb παρατηρεί το Σύμπαν κυρίως στο υπέρυθρο φως.

Οι επιστήμονες εξετάζουν πώς το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb θα μπορούσε να επιβεβαιώσει ορισμένους πλανήτες που ενδεχομένως θα εντοπίσει το LISA.

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της έρευνας είναι η συνεργασία διαφορετικών διαστημικών παρατηρητηρίων.

Το James Webb θα επιβεβαιώνει τις ανακαλύψεις

Οι επιστήμονες εξετάζουν περιπτώσεις στις οποίες τέτοιοι πλανήτες θα μπορούσαν να εντοπιστούν ακόμη και σε αποστάσεις χιλιάδων ετών φωτός.

Μεταξύ αυτών είναι η μάζα του πλανήτη, η περίοδος περιφοράς του, η απόσταση του συστήματος και η ισχύς του βαρυτικού σήματος.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου θα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Σε κατάλληλες συνθήκες, το LISA θα μπορούσε να ανιχνεύσει ακόμη και πλανήτες με μάζα μικρότερη από εκείνη του Δία.

Έχει μάζα περίπου 318 φορές μεγαλύτερη από τη Γη.

Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού μας Συστήματος.

Οι νέες μελέτες δείχνουν ότι το LISA θα μπορούσε να εντοπίσει πλανήτες με μάζες συγκρίσιμες με εκείνη του Δία.

Το πόσα από αυτά διαθέτουν πλανήτες παραμένει άγνωστο.

Αφορούν τα αστρικά συστήματα που θα μπορεί να μελετήσει το παρατηρητήριο.

Οι αριθμοί αυτοί δεν σημαίνουν ότι θα ανακαλυφθούν 10.000 πλανήτες.

Παράλληλα, ενδέχεται να ανιχνεύσει περίπου 100 επιπλέον εξαιρετικά συμπαγή μικτά ζεύγη, που περιλαμβάνουν λευκούς νάνους, αστέρες νετρονίων ή μαύρες τρύπες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το διαστημικό παρατηρητήριο θα μπορούσε να ξεχωρίσει περίπου 10.000 τέτοια ζεύγη ως ανεξάρτητες πηγές βαρυτικών κυμάτων.

Αυτά τα συστήματα εκπέμπουν βαρυτικά κύματα στις συχνότητες που θα μπορεί να μελετήσει το LISA.

Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι στον Γαλαξία μας υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια συστήματα δύο λευκών νάνων, με περιόδους περιφοράς μικρότερες από μία ώρα.

Οι αριθμοί που παρουσιάζει η NASA είναι εντυπωσιακοί.

Δέκα εκατομμύρια αστρικά ζεύγη στον Γαλαξία μας

Είναι σαν να αναγνωρίζουμε την παρουσία ενός αόρατου μουσικού οργάνου από την αλλαγή που προκαλεί στον ήχο μιας ορχήστρας.

Αναλύοντας αυτές τις μεταβολές, οι αστρονόμοι θα μπορούσαν να υπολογίσουν χαρακτηριστικά του πλανήτη, όπως η μάζα και η περίοδος περιφοράς του.

Ένας πλανήτης που περιστρέφεται γύρω τους προκαλεί μικρές πρόσθετες μεταβολές στη συχνότητά του.

Το ζεύγος λευκών νάνων παράγει το βασικό σήμα.

Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβεί με τα βαρυτικά κύματα.

Όταν προστίθεται πληροφορία, δημιουργούνται επιπλέον συχνότητες γύρω από την κεντρική.

Στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις υπάρχει μια βασική συχνότητα που μεταφέρει το σήμα.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερα παραστατική αναλογία.

Το Διάστημα σαν μια τεράστια ραδιοφωνική εκπομπή

Η βαρύτητά του θα έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο σήμα των δύο άστρων.

Με άλλα λόγια, ο πλανήτης δεν χρειάζεται να είναι ορατός.

Το LISA θα μπορούσε να ανιχνεύσει τη μεταβολή και να αποκαλύψει την ύπαρξη του πλανήτη.

Αυτή η κίνηση μεταβάλλει ανεπαίσθητα το βαρυτικό σήμα που φτάνει στον παρατηρητή.

Η βαρύτητα του πλανήτη προκαλεί μια μικρή περιοδική κίνηση στο ζεύγος των άστρων.

Τι συμβαίνει όμως εάν γύρω από αυτό το ζεύγος περιστρέφεται και ένας μεγάλος πλανήτης;

Το σήμα τους έχει σχετικά σταθερή συχνότητα.

Όταν δύο λευκοί νάνοι περιστρέφονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, παράγουν βαρυτικά κύματα.

Έχουν περίπου το μέγεθος της Γης, αλλά μπορούν να περιέχουν μάζα συγκρίσιμη με εκείνη του Ήλιου.

Οι λευκοί νάνοι είναι τα εξαιρετικά πυκνά υπολείμματα άστρων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους.

Οι επιστήμονες εξετάζουν αστρικά συστήματα που αποτελούνται από δύο λευκούς νάνους.

Εδώ βρίσκεται η πραγματική καινοτομία των νέων μελετών.

Πώς ένας αόρατος πλανήτης μπορεί να προδώσει την παρουσία του

Αυτό θα επιτρέψει στους επιστήμονες να μελετήσουν αστροφυσικά φαινόμενα που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απρόσιτα.

Το LISA θα μεταφέρει αυτή την τεχνολογία στο Διάστημα, όπου θα μπορεί να παρατηρεί βαρυτικά κύματα πολύ χαμηλότερων συχνοτήτων από εκείνα που ανιχνεύονται ευκολότερα στη Γη.

Η πρώτη άμεση ανίχνευσή τους πραγματοποιήθηκε το 2015 από τα επίγεια παρατηρητήρια LIGO, επιβεβαιώνοντας μια πρόβλεψη ηλικίας σχεδόν εκατό ετών.

Καθώς περνούν από μια περιοχή του Διαστήματος, προκαλούν απειροελάχιστες μεταβολές στις αποστάσεις.

Τα βαρυτικά κύματα ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι δύο μαύρες τρύπες που περιστρέφονται η μία γύρω από την άλλη και τελικά συγκρούονται.

Πρόκειται για διαταραχές που διαδίδονται στον χωροχρόνο όταν τεράστια ουράνια σώματα επιταχύνονται.

Το 1916 ο Άλμπερτ Αϊνστάιν προέβλεψε, στο πλαίσιο της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, την ύπαρξη βαρυτικών κυμάτων.

Τα βαρυτικά κύματα που προέβλεψε ο Αϊνστάιν

Σκοπός τους θα είναι να ανιχνεύουν μεταβολές αποστάσεων μικρότερες ακόμη και από το μέγεθος ενός ατόμου.

Τα τρία σκάφη θα επικοινωνούν μεταξύ τους με εξαιρετικά σταθερές ακτίνες λέιζερ.

Δηλαδή κάθε πλευρά του διαστημικού τριγώνου θα είναι περίπου 6,5 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Γης και Σελήνης.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, η μέση απόσταση Γης και Σελήνης είναι περίπου 384.400 χιλιόμετρα.

Κάθε πλευρά αυτού του τριγώνου θα έχει μήκος περίπου 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Τα διαστημόπλοια θα κινούνται γύρω από τον Ήλιο, ακολουθώντας τη Γη, και θα σχηματίζουν ένα τεράστιο τρίγωνο.

Θα μετρά εξαιρετικά μικρές μεταβολές στις αποστάσεις μεταξύ τριών διαστημοπλοίων.

Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα διαστημικά τηλεσκόπια, το LISA δεν θα παρατηρεί τον ουρανό χρησιμοποιώντας απλώς ορατό ή υπέρυθρο φως.

Η εκτόξευση προγραμματίζεται για τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Επικεφαλής της αποστολής είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), με σημαντική συμμετοχή της NASA .

Το LISA, από τα αρχικά Laser Interferometer Space Antenna, είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα επιστημονικά προγράμματα που σχεδιάζονται σήμερα.

Τι είναι το LISA και γιατί θεωρείται επαναστατικό

Δεν πρόκειται ακόμη για πραγματική ανακάλυψη εξωπλανήτη από το LISA. Πρόκειται για μια νέα επιστημονική μέθοδο, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί όταν το παρατηρητήριο τεθεί σε λειτουργία.

Ορισμένοι από αυτούς τους πλανήτες ενδέχεται να βρίσκονται σε αποστάσεις χιλιάδων ετών φωτός από τη Γη, σε αστρικά συστήματα τόσο ιδιαίτερα ώστε μέχρι σήμερα δεν έχουμε ανακαλύψει ούτε έναν επιβεβαιωμένο πλανήτη γύρω από αυτά.

Και το πιο εντυπωσιακό;

Στις 10 Νοεμβρίου 2026, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία παρουσίασε δύο νέες επιστημονικές μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες το μελλοντικό διαστημικό παρατηρητήριο LISA θα μπορούσε να εντοπίσει έναν εντελώς νέο πληθυσμό εξωπλανητών στον Γαλαξία μας.

Το μυστικό βρίσκεται στα βαρυτικά κύματα, στις ανεπαίσθητες διαταραχές του χωροχρόνου που είχε προβλέψει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Μέχρι σήμερα, οι αστρονόμοι αναζητούσαν πλανήτες έξω από το Ηλιακό μας Σύστημα κυρίως παρατηρώντας το φως των άστρων. Τώρα, όμως, η NASA παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική δυνατότητα: να ανακαλύπτουμε μακρινούς κόσμους χωρίς να χρειάζεται να τους δούμε.

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Η NASA θα αναζητά αόρατους πλανήτες «ακούγοντας» το Διάστημα – Η επαναστατική αποστολή LISA

Μέχρι σήμερα, οι αστρονόμοι αναζητούσαν πλανήτες έξω από το Ηλιακό μας Σύστημα κυρίως παρατηρώντας το φως των άστρων. Τώρα, όμως, η NASA παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική δυνατότητα: να ανακαλύπτουμε μακρινούς κόσμους χωρίς να χρειάζεται να τους δούμε.

Το μυστικό βρίσκεται στα βαρυτικά κύματα, στις ανεπαίσθητες διαταραχές του χωροχρόνου που είχε προβλέψει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Στις 10 Νοεμβρίου 2026, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία παρουσίασε δύο νέες επιστημονικές μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες το μελλοντικό διαστημικό παρατηρητήριο LISA θα μπορούσε να εντοπίσει έναν εντελώς νέο πληθυσμό εξωπλανητών στον Γαλαξία μας.

Και το πιο εντυπωσιακό;

Ορισμένοι από αυτούς τους πλανήτες ενδέχεται να βρίσκονται σε αποστάσεις χιλιάδων ετών φωτός από τη Γη, σε αστρικά συστήματα τόσο ιδιαίτερα ώστε μέχρι σήμερα δεν έχουμε ανακαλύψει ούτε έναν επιβεβαιωμένο πλανήτη γύρω από αυτά.

Δεν πρόκειται ακόμη για πραγματική ανακάλυψη εξωπλανήτη από το LISA. Πρόκειται για μια νέα επιστημονική μέθοδο, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί όταν το παρατηρητήριο τεθεί σε λειτουργία.

Τι είναι το LISA και γιατί θεωρείται επαναστατικό

Το LISA, από τα αρχικά Laser Interferometer Space Antenna, είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα επιστημονικά προγράμματα που σχεδιάζονται σήμερα.

Επικεφαλής της αποστολής είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), με σημαντική συμμετοχή της NASA.

Η εκτόξευση προγραμματίζεται για τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα διαστημικά τηλεσκόπια, το LISA δεν θα παρατηρεί τον ουρανό χρησιμοποιώντας απλώς ορατό ή υπέρυθρο φως.

Θα μετρά εξαιρετικά μικρές μεταβολές στις αποστάσεις μεταξύ τριών διαστημοπλοίων.

Τα διαστημόπλοια θα κινούνται γύρω από τον Ήλιο, ακολουθώντας τη Γη, και θα σχηματίζουν ένα τεράστιο τρίγωνο.

Κάθε πλευρά αυτού του τριγώνου θα έχει μήκος περίπου 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, η μέση απόσταση Γης και Σελήνης είναι περίπου 384.400 χιλιόμετρα.

Δηλαδή κάθε πλευρά του διαστημικού τριγώνου θα είναι περίπου 6,5 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Γης και Σελήνης.

Τα τρία σκάφη θα επικοινωνούν μεταξύ τους με εξαιρετικά σταθερές ακτίνες λέιζερ.

Σκοπός τους θα είναι να ανιχνεύουν μεταβολές αποστάσεων μικρότερες ακόμη και από το μέγεθος ενός ατόμου.

Τα βαρυτικά κύματα που προέβλεψε ο Αϊνστάιν

Το 1916 ο Άλμπερτ Αϊνστάιν προέβλεψε, στο πλαίσιο της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, την ύπαρξη βαρυτικών κυμάτων.

Πρόκειται για διαταραχές που διαδίδονται στον χωροχρόνο όταν τεράστια ουράνια σώματα επιταχύνονται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι δύο μαύρες τρύπες που περιστρέφονται η μία γύρω από την άλλη και τελικά συγκρούονται.

Τα βαρυτικά κύματα ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός.

Καθώς περνούν από μια περιοχή του Διαστήματος, προκαλούν απειροελάχιστες μεταβολές στις αποστάσεις.

Η πρώτη άμεση ανίχνευσή τους πραγματοποιήθηκε το 2015 από τα επίγεια παρατηρητήρια LIGO, επιβεβαιώνοντας μια πρόβλεψη ηλικίας σχεδόν εκατό ετών.

Το LISA θα μεταφέρει αυτή την τεχνολογία στο Διάστημα, όπου θα μπορεί να παρατηρεί βαρυτικά κύματα πολύ χαμηλότερων συχνοτήτων από εκείνα που ανιχνεύονται ευκολότερα στη Γη.

Αυτό θα επιτρέψει στους επιστήμονες να μελετήσουν αστροφυσικά φαινόμενα που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απρόσιτα.

Πώς ένας αόρατος πλανήτης μπορεί να προδώσει την παρουσία του

Εδώ βρίσκεται η πραγματική καινοτομία των νέων μελετών.

Οι επιστήμονες εξετάζουν αστρικά συστήματα που αποτελούνται από δύο λευκούς νάνους.

Οι λευκοί νάνοι είναι τα εξαιρετικά πυκνά υπολείμματα άστρων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους.

Έχουν περίπου το μέγεθος της Γης, αλλά μπορούν να περιέχουν μάζα συγκρίσιμη με εκείνη του Ήλιου.

Όταν δύο λευκοί νάνοι περιστρέφονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, παράγουν βαρυτικά κύματα.

Το σήμα τους έχει σχετικά σταθερή συχνότητα.

Τι συμβαίνει όμως εάν γύρω από αυτό το ζεύγος περιστρέφεται και ένας μεγάλος πλανήτης;

Η βαρύτητα του πλανήτη προκαλεί μια μικρή περιοδική κίνηση στο ζεύγος των άστρων.

Αυτή η κίνηση μεταβάλλει ανεπαίσθητα το βαρυτικό σήμα που φτάνει στον παρατηρητή.

Το LISA θα μπορούσε να ανιχνεύσει τη μεταβολή και να αποκαλύψει την ύπαρξη του πλανήτη.

Με άλλα λόγια, ο πλανήτης δεν χρειάζεται να είναι ορατός.

Η βαρύτητά του θα έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο σήμα των δύο άστρων.

Το Διάστημα σαν μια τεράστια ραδιοφωνική εκπομπή

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερα παραστατική αναλογία.

Στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις υπάρχει μια βασική συχνότητα που μεταφέρει το σήμα.

Όταν προστίθεται πληροφορία, δημιουργούνται επιπλέον συχνότητες γύρω από την κεντρική.

Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβεί με τα βαρυτικά κύματα.

Το ζεύγος λευκών νάνων παράγει το βασικό σήμα.

Ένας πλανήτης που περιστρέφεται γύρω τους προκαλεί μικρές πρόσθετες μεταβολές στη συχνότητά του.

Αναλύοντας αυτές τις μεταβολές, οι αστρονόμοι θα μπορούσαν να υπολογίσουν χαρακτηριστικά του πλανήτη, όπως η μάζα και η περίοδος περιφοράς του.

Είναι σαν να αναγνωρίζουμε την παρουσία ενός αόρατου μουσικού οργάνου από την αλλαγή που προκαλεί στον ήχο μιας ορχήστρας.

Δέκα εκατομμύρια αστρικά ζεύγη στον Γαλαξία μας

Οι αριθμοί που παρουσιάζει η NASA είναι εντυπωσιακοί.

Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι στον Γαλαξία μας υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια συστήματα δύο λευκών νάνων, με περιόδους περιφοράς μικρότερες από μία ώρα.

Αυτά τα συστήματα εκπέμπουν βαρυτικά κύματα στις συχνότητες που θα μπορεί να μελετήσει το LISA.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το διαστημικό παρατηρητήριο θα μπορούσε να ξεχωρίσει περίπου 10.000 τέτοια ζεύγη ως ανεξάρτητες πηγές βαρυτικών κυμάτων.

Παράλληλα, ενδέχεται να ανιχνεύσει περίπου 100 επιπλέον εξαιρετικά συμπαγή μικτά ζεύγη, που περιλαμβάνουν λευκούς νάνους, αστέρες νετρονίων ή μαύρες τρύπες.

Οι αριθμοί αυτοί δεν σημαίνουν ότι θα ανακαλυφθούν 10.000 πλανήτες.

Αφορούν τα αστρικά συστήματα που θα μπορεί να μελετήσει το παρατηρητήριο.

Το πόσα από αυτά διαθέτουν πλανήτες παραμένει άγνωστο.

Πλανήτες μεγαλύτεροι από τον Δία

Οι νέες μελέτες δείχνουν ότι το LISA θα μπορούσε να εντοπίσει πλανήτες με μάζες συγκρίσιμες με εκείνη του Δία.

Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού μας Συστήματος.

Έχει μάζα περίπου 318 φορές μεγαλύτερη από τη Γη.

Σε κατάλληλες συνθήκες, το LISA θα μπορούσε να ανιχνεύσει ακόμη και πλανήτες με μάζα μικρότερη από εκείνη του Δία.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου θα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Μεταξύ αυτών είναι η μάζα του πλανήτη, η περίοδος περιφοράς του, η απόσταση του συστήματος και η ισχύς του βαρυτικού σήματος.

Οι επιστήμονες εξετάζουν περιπτώσεις στις οποίες τέτοιοι πλανήτες θα μπορούσαν να εντοπιστούν ακόμη και σε αποστάσεις χιλιάδων ετών φωτός.

Το James Webb θα επιβεβαιώνει τις ανακαλύψεις

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της έρευνας είναι η συνεργασία διαφορετικών διαστημικών παρατηρητηρίων.

Οι επιστήμονες εξετάζουν πώς το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb θα μπορούσε να επιβεβαιώσει ορισμένους πλανήτες που ενδεχομένως θα εντοπίσει το LISA.

Το James Webb παρατηρεί το Σύμπαν κυρίως στο υπέρυθρο φως.

Ένας μεγάλος πλανήτης γύρω από δύο λευκούς νάνους μπορεί να εκπέμπει αρκετή υπέρυθρη ακτινοβολία ώστε να δημιουργεί ένα μετρήσιμο πλεόνασμα σε σχέση με την ακτινοβολία των ίδιων των άστρων.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι το James Webb θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα τέτοιο υπέρυθρο πλεόνασμα σε αποστάσεις τουλάχιστον 500 ετών φωτός.

Σε ένα συγκεκριμένο υποθετικό σύστημα, σε αυτή την απόσταση, το James Webb θα μπορούσε να εντοπίσει πλανήτη περίπου πέντε φορές μεγαλύτερης μάζας από τον Δία.

Το LISA, υπό ιδανικές συνθήκες, θα μπορούσε να ανιχνεύσει ακόμη και μικρότερης μάζας πλανήτη.

Η συνδυασμένη παρατήρηση θα αποτελούσε ισχυρή επιβεβαίωση ότι το βαρυτικό σήμα οφείλεται πράγματι στην παρουσία πλανήτη.

Ένας νέος πληθυσμός πλανητών που δεν γνωρίζουμε

Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί εξωπλανήτες γύρω από μεμονωμένους λευκούς νάνους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη NASA, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εξωπλανήτης που να περιφέρεται γύρω από ένα στενό ζεύγος δύο λευκών νάνων.

Αυτό κάνει την προοπτική ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Εάν το LISA εντοπίσει τέτοιους κόσμους, οι επιστήμονες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν νέο πληθυσμό πλανητών.

Θα μπορέσουν να εξετάσουν εάν οι πλανήτες επιβιώνουν από τις δραματικές αλλαγές που συμβαίνουν όταν τα άστρα τους γερνούν.

Θα αναζητήσουν επίσης στοιχεία για το πώς διαμορφώνονται ή μεταβάλλονται τα πλανητικά συστήματα γύρω από αστρικά υπολείμματα.

Οι ανακαλύψεις αυτές θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν ουσιαστικά τη γνώση μας για την εξέλιξη των πλανητών.

Υπάρχει πιθανότητα ζωής σε τέτοιους κόσμους;

Η αναζήτηση εξωπλανητών συνδέεται σχεδόν αυτόματα με το μεγάλο ερώτημα: υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη;

Στην περίπτωση του LISA, όμως, ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι η αναζήτηση κατοικήσιμων πλανητών.

Οι νέες μελέτες αφορούν κυρίως μεγάλους πλανήτες γύρω από εξαιρετικά συμπαγή αστρικά ζεύγη.

Τέτοια περιβάλλοντα έχουν υποστεί δραματικές αστρικές εξελίξεις.

Οι λευκοί νάνοι προέρχονται από άστρα που έχασαν τα εξωτερικά τους στρώματα κατά τα τελικά στάδια της ζωής τους.

Επομένως, δεν υπάρχει σήμερα επιστημονική βάση για να θεωρήσουμε ότι οι πλανήτες που θα ανακαλύψει ενδεχομένως το LISA είναι κατοικήσιμοι.

Η σημασία της αποστολής βρίσκεται στην κατανόηση της δημιουργίας, της επιβίωσης και της εξέλιξης των πλανητικών συστημάτων.

Η ευρωπαϊκή αποστολή και το ενδιαφέρον για την Ελλάδα

Το LISA αποτελεί πρωτίστως ευρωπαϊκή διαστημική αποστολή, με επικεφαλής τον ESA και σημαντική συνεργασία της NASA.

Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα.

Η χώρα μας είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από το 2005.

Η συμμετοχή στον ESA δίνει στην ελληνική επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα πρόσβαση σε ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα, ερευνητικές συνεργασίες και τεχνολογικές δραστηριότητες.

Η Ελλάδα διαθέτει ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην αστροφυσική, στη βαρυτική φυσική, στη μελέτη συμπαγών αστρικών αντικειμένων και στην ανάλυση αστρονομικών δεδομένων.

Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, διαθέτουν επιστημονική δραστηριότητα σε συναφείς τομείς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί συγκεκριμένη ελληνική συμμετοχή στις δύο νέες μελέτες της NASA ή σε συγκεκριμένο υποσύστημα του LISA.

Σημαίνει όμως ότι η ανάπτυξη της αστρονομίας βαρυτικών κυμάτων δημιουργεί ένα σημαντικό πεδίο επιστημονικών ευκαιριών για την ευρωπαϊκή και την ελληνική ερευνητική κοινότητα.

Από τη θεωρία του Αϊνστάιν στη νέα αστρονομία

Η εξέλιξη της αστρονομίας κατά τον τελευταίο αιώνα είναι εντυπωσιακή.

Το 1916 ο Αϊνστάιν προέβλεψε τα βαρυτικά κύματα.

Το 1995 ανακαλύφθηκε ο πρώτος επιβεβαιωμένος εξωπλανήτης γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο.

Το 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη άμεση ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων.

Το 2026 οι επιστήμονες παρουσιάζουν μια νέα δυνατότητα: τη χρήση αυτών των κυμάτων για τον εντοπισμό πλανητών που δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε εύκολα με το φως.

Το επόμενο βήμα θα είναι η λειτουργία του LISA.

Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η ανθρωπότητα θα αποκτήσει έναν ακόμη τρόπο να εξερευνά το Σύμπαν.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Η αποστολή LISA θα επιχειρήσει κάτι που μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες θα φαινόταν σχεδόν αδιανόητο.

Τρία διαστημόπλοια, σε αποστάσεις εκατομμυρίων χιλιομέτρων μεταξύ τους, θα μετρούν ανεπαίσθητες μεταβολές στον χωροχρόνο.

Αρχικός τους στόχος θα είναι η μελέτη των βαρυτικών κυμάτων και των ακραίων αστροφυσικών φαινομένων.

Όμως οι νέες μελέτες της NASA δείχνουν ότι η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να προσφέρει κάτι ακόμη.

Να αποκαλύψει κόσμους που παραμένουν αόρατοι.

Πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από νεκρά άστρα, σε αποστάσεις που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη φαντασία.

Η ανακάλυψή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη.

Αλλά η επιστήμη έχει πλέον περιγράψει έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο συναρπαστική προοπτική της αποστολής LISA: ότι θα μας επιτρέψει όχι μόνο να παρατηρούμε το Σύμπαν, αλλά να ανακαλύπτουμε τους κρυμμένους κόσμους του μέσα από τα ίδια τα κύματα του χωροχρόνου.