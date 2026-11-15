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Μπορεί να κρύβεται η απάντηση στο αρχαιότερο ίσως ερώτημα της ανθρωπότητας.

Κάτω από τους πάγους της Ευρώπης και του Εγκέλαδου μπορεί να κρύβεται κάτι περισσότερο από νερό.

Όμως, για πρώτη φορά, η ανθρωπότητα διαθέτει συγκεκριμένους στόχους, εξειδικευμένα επιστημονικά όργανα και διαστημικές αποστολές που μπορούν να εξετάσουν συστηματικά το ενδεχόμενο.

Προς το παρόν, δεν έχει βρεθεί επιβεβαιωμένη εξωγήινη ζωή.

Και θα ενίσχυε σημαντικά την πιθανότητα να υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες ή δορυφόρους, ακόμη και πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα.

Θα αποδείκνυε ότι η ζωή δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της Γης.

Η ανακάλυψη μικροβιακής ζωής σε έναν τέτοιο ωκεανό θα αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά γεγονότα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Έτσι, ακόμη και πολύ μακριά από τον Ήλιο, μπορεί να υπάρχουν περιβάλλοντα με υγρό νερό και ενεργή χημεία.

Μπορεί να παράγεται και από τη βαρυτική αλληλεπίδραση ουράνιων σωμάτων.

Απέδειξαν ότι η θερμότητα δεν χρειάζεται να προέρχεται αποκλειστικά από ένα άστρο.

Οι παγωμένοι δορυφόροι ανέτρεψαν αυτή την περιορισμένη εικόνα.

Δηλαδή σε αποστάσεις όπου θα μπορούσε να υπάρχει υγρό νερό στην επιφάνεια, υπό κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Για πολλά χρόνια, η προσοχή επικεντρωνόταν κυρίως σε πλανήτες που βρίσκονται στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη των άστρων τους.

Η αναζήτηση εξωγήινης ζωής έχει περάσει σε μια νέα επιστημονική εποχή.

Το μεγάλο ερώτημα: Είμαστε μόνοι στο Σύμπαν;

Και πολλοί από αυτούς δεν βρίσκονται στην επιφάνεια.

Το συμπέρασμα, πάντως, είναι ότι οι ωκεανοί ενδέχεται να είναι πολύ συνηθέστεροι στο Ηλιακό Σύστημα από όσο φανταζόμασταν.

Σε άλλες, η ύπαρξη υγρού νερού παραμένει περισσότερο θεωρητική.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν σημαντικά γεωφυσικά δεδομένα.

Οι επιστημονικές ενδείξεις δεν είναι εξίσου ισχυρές για όλους.

Πιθανώς και άλλοι παγωμένοι κόσμοι, όπως ο Τρίτωνας του Ποσειδώνα.

Ο Εγκέλαδος και ο Τιτάνας, που περιφέρονται γύρω από τον Κρόνο.

Η Ευρώπη, ο Γανυμήδης και η Καλλιστώ, που περιφέρονται γύρω από τον Δία.

Σήμερα οι επιστήμονες θεωρούν ότι αρκετοί δορυφόροι του εξωτερικού Ηλιακού Συστήματος μπορεί να διαθέτουν υπόγειους ωκεανούς.

Η Γη δεν είναι ο μοναδικός κόσμος με μεγάλες ποσότητες νερού.

Πόσοι ωκεανοί μπορεί να υπάρχουν στο Ηλιακό Σύστημα;

Για την Ελλάδα, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα αποτελεί και ευκαιρία ενίσχυσης της έρευνας, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων.

Η μελέτη όμως οργανισμών που επιβιώνουν χωρίς ηλιακό φως, αξιοποιώντας χημική ενέργεια, βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν ποιες μορφές ζωής θα μπορούσαν θεωρητικά να αναπτυχθούν σε άλλους κόσμους.

Δεν σημαίνει ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι ίδιες με τους ωκεανούς της Ευρώπης ή του Εγκέλαδου.

Η γεωλογική δραστηριότητα της Σαντορίνης και της Νισύρου, οι υποθαλάσσιες υδροθερμικές περιοχές και τα μικροβιακά οικοσυστήματα ακραίων συνθηκών αποτελούν πεδία έρευνας με επιστημονικές συνδέσεις προς την αστροβιολογία.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι μελέτες ακραίων γήινων περιβαλλόντων.

Ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα δραστηριοποιούνται στην αστροφυσική, την πλανητική επιστήμη, τη διαστημική τεχνολογία και την ανάλυση δεδομένων.

Η χώρα μας έγινε συνεργαζόμενο κράτος του ESA το 2001 και πλήρες μέλος το 2005.

Συμμετέχει, ωστόσο, στο ευρωπαϊκό επιστημονικό και διαστημικό οικοσύστημα μέσα από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και τη συνεργασία της με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Η Ελλάδα δεν διαθέτει σήμερα ανεξάρτητη αποστολή εξερεύνησης των παγωμένων δορυφόρων του Δία ή του Κρόνου.

Η Ελλάδα και η έρευνα για την εξωγήινη ζωή

Το JUICE προγραμματίζεται να τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Γανυμήδη το 2034, κάτι που θα αποτελέσει ιστορικό επίτευγμα για την εξερεύνηση των δορυφόρων των εξωτερικών πλανητών.

Κάτω από την παγωμένη επιφάνειά του εκτιμάται ότι υπάρχει ένας τεράστιος ωκεανός αλμυρού νερού.

Ο Γανυμήδης έχει διάμετρο περίπου 5.268 χιλιομέτρων, μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του πλανήτη Ερμή.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον Γανυμήδη, τον μεγαλύτερο δορυφόρο του Ηλιακού Συστήματος.

Η άφιξή του στον Δία αναμένεται τον Ιούλιο του 2031.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 πραγματοποίησε επιτυχημένο πέρασμα κοντά από τη Γη, αξιοποιώντας επίσης τη βαρυτική υποβοήθηση.

Στόχος του είναι η εξερεύνηση του Δία και τριών μεγάλων παγωμένων δορυφόρων του: της Ευρώπης, του Γανυμήδη και της Καλλιστώς.

Το JUICE εκτοξεύθηκε στις 14 Απριλίου 2023 με ευρωπαϊκό πύραυλο Ariane 5.

Παράλληλα με τη NASA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος πραγματοποιεί την αποστολή JUICE, από τα αρχικά Jupiter Icy Moons Explorer.

Και η Ευρώπη στέλνει το δικό της διαστημόπλοιο

Αυτό θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για μελλοντικές αποστολές.

Είναι να εξακριβώσει κατά πόσο η Ευρώπη διαθέτει περιβάλλον κατάλληλο για ζωή.

Ο βασικός του στόχος δεν είναι να ανακαλύψει απευθείας ζωντανούς οργανισμούς.

Το διαστημόπλοιο διαθέτει, μεταξύ άλλων, ραντάρ που μπορεί να ερευνά κάτω από την επιφάνεια, φασματόμετρα, κάμερες υψηλής ανάλυσης και όργανα μελέτης του μαγνητικού πεδίου.

Τα επιστημονικά όργανά του θα εξετάσουν το πάχος και τη δομή του πάγου, τη σύσταση της επιφάνειας, τις πιθανές ανταλλαγές υλικών με τον υπόγειο ωκεανό και τις συνθήκες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα πλησιάσει σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από την επιφάνεια.

Θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Δία και θα πραγματοποιήσει 49 κοντινά περάσματα από τον παγωμένο δορυφόρο κατά την κύρια επιστημονική αποστολή του.

Το Europa Clipper δεν σχεδιάστηκε για να προσγειωθεί στην Ευρώπη.

Η άφιξή του στον Δία προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2030.

Το διαστημόπλοιο θα χρησιμοποιήσει τη γήινη βαρύτητα για να τροποποιήσει την τροχιά και την ταχύτητά του, ώστε να συνεχίσει το ταξίδι προς τον Δία με μικρότερη κατανάλωση καυσίμων.

Δεν πρόκειται για επιστροφή στη Γη με σκοπό την προσγείωση.

Η προσέγγιση προβλέπεται σε απόσταση περίπου 3.200 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του πλανήτη μας.

Το ιδιαίτερα επίκαιρο στοιχείο είναι ότι τον Δεκέμβριο του 2026 το Europa Clipper θα περάσει ξανά κοντά από τη Γη.

Το κόστος της αποστολής, από την ανάπτυξη έως τις προγραμματισμένες επιστημονικές επιχειρήσεις, εκτιμάται περίπου στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το διαστημόπλοιο έχει μήκος περίπου 30,5 μέτρα με πλήρως ανεπτυγμένους τους ηλιακούς συλλέκτες του.

Προορισμός του είναι το σύστημα του Δία και κυρίως η Ευρώπη.

Το Europa Clipper εκτοξεύθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2024 από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, με πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX.

Η NASA έχει ήδη στείλει ένα από τα σημαντικότερα διαστημόπλοια της σύγχρονης πλανητικής εξερεύνησης.

Europa Clipper: Η μεγάλη αποστολή της NASA επιστρέφει κοντά στη Γη

Η επιστήμη δεν έχει ακόμη απαντήσει στο δεύτερο ερώτημα.

Άλλο όμως οι κατάλληλες συνθήκες και άλλο η πραγματική παρουσία ζωής.

Εάν στον πυθμένα ενός εξωγήινου ωκεανού υπάρχουν νερό, οργανικές ενώσεις, κατάλληλα χημικά στοιχεία και διαθέσιμη ενέργεια, τότε θα μπορούσαν θεωρητικά να υπάρχουν συνθήκες κατοικησιμότητας.

Αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο που ενδιαφέρει τους αστροβιολόγους.

Ορισμένοι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν χημική ενέργεια αντί για ηλιακή.

Έχουν ανακαλυφθεί οργανισμοί σε βαθιά θαλάσσια περιβάλλοντα, σε παγωμένες περιοχές, σε ιδιαίτερα αλμυρά νερά και σε περιοχές με έντονη γεωθερμική δραστηριότητα.

Στη Γη υπάρχουν μικροοργανισμοί που επιβιώνουν σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι επιστήμονες αφορά μικροβιακή ζωή.

Όταν μιλάμε για πιθανή ζωή στους υπόγειους ωκεανούς του Διαστήματος, δεν εννοούμε απαραίτητα ψάρια, φυτά ή πολύπλοκους οργανισμούς.

Τι είδους ζωή θα μπορούσε να υπάρχει;

Το αν πράγματι φιλοξενεί οργανισμούς παραμένει άγνωστο.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική ένδειξη ότι ο συγκεκριμένος ωκεανός διαθέτει βασικά χημικά συστατικά που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν βιολογικές διεργασίες.

Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι οι συγκεντρώσεις φωσφορικών ενώσεων στον ωκεανό του Εγκέλαδου μπορεί να είναι τουλάχιστον εκατό φορές υψηλότερες από εκείνες των γήινων ωκεανών.

Συμμετέχει στη δομή του DNA και του RNA, στις κυτταρικές μεμβράνες και στους μηχανισμούς μεταφοράς ενέργειας των κυττάρων.

Ο φώσφορος αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωής όπως τη γνωρίζουμε.

Αναλύοντας επίσης δεδομένα του Cassini, ερευνητές εντόπισαν φωσφορικά άλατα σε παγωμένα σωματίδια που προέρχονταν από τον Εγκέλαδο.

Το 2023 μια άλλη επιστημονική ανακάλυψη είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Βρέθηκε και φώσφορος: Ένα απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή

Αποτελούν, ωστόσο, ένα σημαντικό κομμάτι του επιστημονικού παζλ.

Οργανικά μόρια μπορούν να σχηματιστούν και χωρίς βιολογικές διεργασίες.

Η παρουσία οργανικών ενώσεων δεν αποτελεί απόδειξη ζωής.

Πρέπει όμως να γίνει μια κρίσιμη διευκρίνιση.

Η ανακάλυψη ενισχύει την άποψη ότι στο εσωτερικό του Εγκέλαδου πραγματοποιείται ενεργή οργανική χημεία.

Τέτοιες ενώσεις μπορούν να συμμετέχουν σε χημικές διεργασίες που οδηγούν στον σχηματισμό περισσότερο σύνθετων οργανικών μορίων.

Οι ερευνητές αναγνώρισαν μεταξύ άλλων οργανικές ενώσεις από τις οικογένειες των εστέρων και των αιθέρων.

Επρόκειτο για υλικό που είχε εκτοξευθεί πρόσφατα από τον υπόγειο ωκεανό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι τα σωματίδια είχαν συλλεχθεί μόλις περίπου 21 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του Εγκέλαδου.

Ερευνητές επανεξέτασαν δεδομένα που είχε συγκεντρώσει το Cassini και εντόπισαν οργανικές ενώσεις οι οποίες δεν είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως.

Μια σημαντική επιστημονική εξέλιξη δημοσιοποιήθηκε το 2025.

Η μεγάλη ανακάλυψη: Οργανικά μόρια που συνδέονται με τη χημεία της ζωής

Ήταν σαν να μπορούσαν οι επιστήμονες να εξετάσουν δείγματα ενός εξωγήινου ωκεανού χωρίς να χρειαστεί να τρυπήσουν τον πάγο.

Το Cassini πέρασε μέσα από τα νέφη των σωματιδίων και συνέλεξε πολύτιμα δεδομένα.

Οι πίδακες αυτοί προέρχονται από έναν ωκεανό που βρίσκεται κάτω από την παγωμένη επιφάνεια.

Από μεγάλες ρωγμές κοντά στον νότιο πόλο του Εγκέλαδου εκτοξεύονται στο Διάστημα πίδακες υδρατμών και παγωμένων σωματιδίων.

Το διαστημόπλοιο Cassini, που εξερεύνησε τον Κρόνο από το 2004 έως το 2017, ανακάλυψε κάτι εκπληκτικό.

Παρά το μικρό μέγεθός του, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους στόχους της αστροβιολογίας.

Η διάμετρός του είναι μόλις περίπου 504 χιλιόμετρα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση του Εγκέλαδου, ενός μικρού δορυφόρου του Κρόνου.

Ο Εγκέλαδος: Ο δορυφόρος που εκτοξεύει τον ωκεανό του στο Διάστημα

Δεν έχουμε όμως ακόμη αποδείξεις ότι υπάρχει εκεί ζωή.

Επομένως, θεωρητικά, κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβαίνει και στην Ευρώπη.

Η ενέργειά τους προέρχεται από χημικές αντιδράσεις.

Στη Γη, γύρω από υδροθερμικές πηγές, αναπτύσσονται ολόκληρα οικοσυστήματα χωρίς να χρειάζονται το ηλιακό φως.

Οι επιστήμονες εξετάζουν επίσης αν στον πυθμένα του ωκεανού υπάρχουν υδροθερμικές διεργασίες, παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται στα μεγάλα βάθη των γήινων θαλασσών.

Η θερμότητα αυτή μπορεί να διατηρεί τον υπόγειο ωκεανό σε υγρή κατάσταση, παρά το ακραίο ψύχος της επιφάνειας.

Αυτές οι παραμορφώσεις παράγουν θερμότητα, ένα φαινόμενο που ονομάζεται παλιρροϊκή θέρμανση.

Καθώς ο δορυφόρος κινείται στην τροχιά του, το εσωτερικό του παραμορφώνεται επανειλημμένα.

Ο γιγάντιος πλανήτης ασκεί τεράστιες παλιρροϊκές δυνάμεις στην Ευρώπη.

Η απάντηση βρίσκεται κυρίως στη βαρύτητα του Δία.

Πώς μπορεί να υπάρχει υγρό νερό τόσο μακριά από τον Ήλιο;

Πώς παραμένει υγρό το νερό σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες;

Και όλα αυτά κάτω από έναν κόσμο που στην επιφάνειά του η θερμοκρασία μπορεί να πέφτει περίπου στους μείον 160 βαθμούς Κελσίου ή και χαμηλότερα.

Ο ωκεανός της Ευρώπης ενδέχεται να περιέχει περισσότερο από το διπλάσιο νερό σε σχέση με όλους τους ωκεανούς της Γης μαζί.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, το βαθύτερο γνωστό σημείο των γήινων ωκεανών, στην Τάφρο των Μαριανών, βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι ο ωκεανός μπορεί να έχει βάθος περίπου 60 έως 150 χιλιομέτρων, αν και οι εκτιμήσεις εξακολουθούν να έχουν σημαντική αβεβαιότητα.

Κάτω από αυτό το παγωμένο περίβλημα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχει ένας παγκόσμιος ωκεανός αλμυρού νερού.

Η επιφάνειά της καλύπτεται από ένα παχύ στρώμα πάγου, με μεγάλες ρωγμές και χαρακτηριστικές κοκκινωπές γραμμώσεις.

Έχει διάμετρο περίπου 3.122 χιλιομέτρων, λίγο μικρότερη από τη Σελήνη.

Η Ευρώπη είναι ένας από τους τέσσερις μεγάλους δορυφόρους του Δία που ανακάλυψε ο Γαλιλαίος το 1610.

Η Ευρώπη: Ένας παγωμένος κόσμος με έναν τεράστιο ωκεανό

Έχει μεταφερθεί και στους σκοτεινούς, παγωμένους κόσμους του εξωτερικού Ηλιακού Συστήματος.

Η αναζήτηση εξωγήινης ζωής δεν περιορίζεται πλέον στον Άρη.

Και το σημαντικότερο: ορισμένοι από αυτούς μπορεί να διαθέτουν τα χημικά συστατικά και τις ενεργειακές πηγές που θεωρούνται απαραίτητες για τη ζωή.

Οι επιστήμονες έχουν συγκεντρώσει ισχυρές ενδείξεις ότι κάτω από τις παγωμένες επιφάνειες ορισμένων δορυφόρων του Δία και του Κρόνου υπάρχουν τεράστιοι ωκεανοί υγρού νερού.

Σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά αντικείμενα της NASA και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, μια τέτοια υπόθεση θα ανήκε περισσότερο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Μπορεί να υπάρχει ζωή εκατοντάδες εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, σε έναν κόσμο όπου δεν φτάνει σχεδόν καθόλου το φως του Ήλιου και η επιφάνεια είναι μονίμως παγωμένη;

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Υπάρχει ζωή κάτω από τους πάγους; Οι κρυφοί ωκεανοί του Διαστήματος που αναζητά η NASA – Europa Clipper: Η μεγάλη αποστολή της NASA επιστρέφει κοντά στη Γη

Μπορεί να υπάρχει ζωή εκατοντάδες εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, σε έναν κόσμο όπου δεν φτάνει σχεδόν καθόλου το φως του Ήλιου και η επιφάνεια είναι μονίμως παγωμένη;

Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, μια τέτοια υπόθεση θα ανήκε περισσότερο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά αντικείμενα της NASA και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Οι επιστήμονες έχουν συγκεντρώσει ισχυρές ενδείξεις ότι κάτω από τις παγωμένες επιφάνειες ορισμένων δορυφόρων του Δία και του Κρόνου υπάρχουν τεράστιοι ωκεανοί υγρού νερού.

Και το σημαντικότερο: ορισμένοι από αυτούς μπορεί να διαθέτουν τα χημικά συστατικά και τις ενεργειακές πηγές που θεωρούνται απαραίτητες για τη ζωή.

Η αναζήτηση εξωγήινης ζωής δεν περιορίζεται πλέον στον Άρη.

Έχει μεταφερθεί και στους σκοτεινούς, παγωμένους κόσμους του εξωτερικού Ηλιακού Συστήματος.

Η Ευρώπη: Ένας παγωμένος κόσμος με έναν τεράστιο ωκεανό

Η Ευρώπη είναι ένας από τους τέσσερις μεγάλους δορυφόρους του Δία που ανακάλυψε ο Γαλιλαίος το 1610.

Έχει διάμετρο περίπου 3.122 χιλιομέτρων, λίγο μικρότερη από τη Σελήνη.

Η επιφάνειά της καλύπτεται από ένα παχύ στρώμα πάγου, με μεγάλες ρωγμές και χαρακτηριστικές κοκκινωπές γραμμώσεις.

Κάτω από αυτό το παγωμένο περίβλημα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχει ένας παγκόσμιος ωκεανός αλμυρού νερού.

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι ο ωκεανός μπορεί να έχει βάθος περίπου 60 έως 150 χιλιομέτρων, αν και οι εκτιμήσεις εξακολουθούν να έχουν σημαντική αβεβαιότητα.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, το βαθύτερο γνωστό σημείο των γήινων ωκεανών, στην Τάφρο των Μαριανών, βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ο ωκεανός της Ευρώπης ενδέχεται να περιέχει περισσότερο από το διπλάσιο νερό σε σχέση με όλους τους ωκεανούς της Γης μαζί.

Και όλα αυτά κάτω από έναν κόσμο που στην επιφάνειά του η θερμοκρασία μπορεί να πέφτει περίπου στους μείον 160 βαθμούς Κελσίου ή και χαμηλότερα.

Πώς παραμένει υγρό το νερό σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες;

Το ερώτημα είναι εύλογο.

Πώς μπορεί να υπάρχει υγρό νερό τόσο μακριά από τον Ήλιο;

Η απάντηση βρίσκεται κυρίως στη βαρύτητα του Δία.

Ο γιγάντιος πλανήτης ασκεί τεράστιες παλιρροϊκές δυνάμεις στην Ευρώπη.

Καθώς ο δορυφόρος κινείται στην τροχιά του, το εσωτερικό του παραμορφώνεται επανειλημμένα.

Αυτές οι παραμορφώσεις παράγουν θερμότητα, ένα φαινόμενο που ονομάζεται παλιρροϊκή θέρμανση.

Η θερμότητα αυτή μπορεί να διατηρεί τον υπόγειο ωκεανό σε υγρή κατάσταση, παρά το ακραίο ψύχος της επιφάνειας.

Οι επιστήμονες εξετάζουν επίσης αν στον πυθμένα του ωκεανού υπάρχουν υδροθερμικές διεργασίες, παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται στα μεγάλα βάθη των γήινων θαλασσών.

Στη Γη, γύρω από υδροθερμικές πηγές, αναπτύσσονται ολόκληρα οικοσυστήματα χωρίς να χρειάζονται το ηλιακό φως.

Η ενέργειά τους προέρχεται από χημικές αντιδράσεις.

Επομένως, θεωρητικά, κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβαίνει και στην Ευρώπη.

Δεν έχουμε όμως ακόμη αποδείξεις ότι υπάρχει εκεί ζωή.

Ο Εγκέλαδος: Ο δορυφόρος που εκτοξεύει τον ωκεανό του στο Διάστημα

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση του Εγκέλαδου, ενός μικρού δορυφόρου του Κρόνου.

Η διάμετρός του είναι μόλις περίπου 504 χιλιόμετρα.

Παρά το μικρό μέγεθός του, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους στόχους της αστροβιολογίας.

Το διαστημόπλοιο Cassini, που εξερεύνησε τον Κρόνο από το 2004 έως το 2017, ανακάλυψε κάτι εκπληκτικό.

Από μεγάλες ρωγμές κοντά στον νότιο πόλο του Εγκέλαδου εκτοξεύονται στο Διάστημα πίδακες υδρατμών και παγωμένων σωματιδίων.

Οι πίδακες αυτοί προέρχονται από έναν ωκεανό που βρίσκεται κάτω από την παγωμένη επιφάνεια.

Το Cassini πέρασε μέσα από τα νέφη των σωματιδίων και συνέλεξε πολύτιμα δεδομένα.

Ήταν σαν να μπορούσαν οι επιστήμονες να εξετάσουν δείγματα ενός εξωγήινου ωκεανού χωρίς να χρειαστεί να τρυπήσουν τον πάγο.

Η μεγάλη ανακάλυψη: Οργανικά μόρια που συνδέονται με τη χημεία της ζωής

Μια σημαντική επιστημονική εξέλιξη δημοσιοποιήθηκε το 2025.

Ερευνητές επανεξέτασαν δεδομένα που είχε συγκεντρώσει το Cassini και εντόπισαν οργανικές ενώσεις οι οποίες δεν είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Astronomy.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι τα σωματίδια είχαν συλλεχθεί μόλις περίπου 21 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του Εγκέλαδου.

Επρόκειτο για υλικό που είχε εκτοξευθεί πρόσφατα από τον υπόγειο ωκεανό.

Οι ερευνητές αναγνώρισαν μεταξύ άλλων οργανικές ενώσεις από τις οικογένειες των εστέρων και των αιθέρων.

Τέτοιες ενώσεις μπορούν να συμμετέχουν σε χημικές διεργασίες που οδηγούν στον σχηματισμό περισσότερο σύνθετων οργανικών μορίων.

Η ανακάλυψη ενισχύει την άποψη ότι στο εσωτερικό του Εγκέλαδου πραγματοποιείται ενεργή οργανική χημεία.

Πρέπει όμως να γίνει μια κρίσιμη διευκρίνιση.

Η παρουσία οργανικών ενώσεων δεν αποτελεί απόδειξη ζωής.

Οργανικά μόρια μπορούν να σχηματιστούν και χωρίς βιολογικές διεργασίες.

Αποτελούν, ωστόσο, ένα σημαντικό κομμάτι του επιστημονικού παζλ.

Βρέθηκε και φώσφορος: Ένα απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή

Το 2023 μια άλλη επιστημονική ανακάλυψη είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αναλύοντας επίσης δεδομένα του Cassini, ερευνητές εντόπισαν φωσφορικά άλατα σε παγωμένα σωματίδια που προέρχονταν από τον Εγκέλαδο.

Ο φώσφορος αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωής όπως τη γνωρίζουμε.

Συμμετέχει στη δομή του DNA και του RNA, στις κυτταρικές μεμβράνες και στους μηχανισμούς μεταφοράς ενέργειας των κυττάρων.

Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι οι συγκεντρώσεις φωσφορικών ενώσεων στον ωκεανό του Εγκέλαδου μπορεί να είναι τουλάχιστον εκατό φορές υψηλότερες από εκείνες των γήινων ωκεανών.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική ένδειξη ότι ο συγκεκριμένος ωκεανός διαθέτει βασικά χημικά συστατικά που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν βιολογικές διεργασίες.

Το αν πράγματι φιλοξενεί οργανισμούς παραμένει άγνωστο.

Τι είδους ζωή θα μπορούσε να υπάρχει;

Όταν μιλάμε για πιθανή ζωή στους υπόγειους ωκεανούς του Διαστήματος, δεν εννοούμε απαραίτητα ψάρια, φυτά ή πολύπλοκους οργανισμούς.

Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι επιστήμονες αφορά μικροβιακή ζωή.

Στη Γη υπάρχουν μικροοργανισμοί που επιβιώνουν σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Έχουν ανακαλυφθεί οργανισμοί σε βαθιά θαλάσσια περιβάλλοντα, σε παγωμένες περιοχές, σε ιδιαίτερα αλμυρά νερά και σε περιοχές με έντονη γεωθερμική δραστηριότητα.

Ορισμένοι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν χημική ενέργεια αντί για ηλιακή.

Αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο που ενδιαφέρει τους αστροβιολόγους.

Εάν στον πυθμένα ενός εξωγήινου ωκεανού υπάρχουν νερό, οργανικές ενώσεις, κατάλληλα χημικά στοιχεία και διαθέσιμη ενέργεια, τότε θα μπορούσαν θεωρητικά να υπάρχουν συνθήκες κατοικησιμότητας.

Άλλο όμως οι κατάλληλες συνθήκες και άλλο η πραγματική παρουσία ζωής.

Η επιστήμη δεν έχει ακόμη απαντήσει στο δεύτερο ερώτημα.

Europa Clipper: Η μεγάλη αποστολή της NASA επιστρέφει κοντά στη Γη

Η NASA έχει ήδη στείλει ένα από τα σημαντικότερα διαστημόπλοια της σύγχρονης πλανητικής εξερεύνησης.

Το Europa Clipper εκτοξεύθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2024 από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, με πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX.

Προορισμός του είναι το σύστημα του Δία και κυρίως η Ευρώπη.

Το διαστημόπλοιο έχει μήκος περίπου 30,5 μέτρα με πλήρως ανεπτυγμένους τους ηλιακούς συλλέκτες του.

Το κόστος της αποστολής, από την ανάπτυξη έως τις προγραμματισμένες επιστημονικές επιχειρήσεις, εκτιμάται περίπου στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ιδιαίτερα επίκαιρο στοιχείο είναι ότι τον Δεκέμβριο του 2026 το Europa Clipper θα περάσει ξανά κοντά από τη Γη.

Η προσέγγιση προβλέπεται σε απόσταση περίπου 3.200 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του πλανήτη μας.

Δεν πρόκειται για επιστροφή στη Γη με σκοπό την προσγείωση.

Το διαστημόπλοιο θα χρησιμοποιήσει τη γήινη βαρύτητα για να τροποποιήσει την τροχιά και την ταχύτητά του, ώστε να συνεχίσει το ταξίδι προς τον Δία με μικρότερη κατανάλωση καυσίμων.

Η τεχνική αυτή ονομάζεται βαρυτική υποβοήθηση.

Η άφιξή του στον Δία προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2030.

Σαράντα εννέα περάσματα από την Ευρώπη

Το Europa Clipper δεν σχεδιάστηκε για να προσγειωθεί στην Ευρώπη.

Θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Δία και θα πραγματοποιήσει 49 κοντινά περάσματα από τον παγωμένο δορυφόρο κατά την κύρια επιστημονική αποστολή του.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα πλησιάσει σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από την επιφάνεια.

Τα επιστημονικά όργανά του θα εξετάσουν το πάχος και τη δομή του πάγου, τη σύσταση της επιφάνειας, τις πιθανές ανταλλαγές υλικών με τον υπόγειο ωκεανό και τις συνθήκες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή.

Το διαστημόπλοιο διαθέτει, μεταξύ άλλων, ραντάρ που μπορεί να ερευνά κάτω από την επιφάνεια, φασματόμετρα, κάμερες υψηλής ανάλυσης και όργανα μελέτης του μαγνητικού πεδίου.

Ο βασικός του στόχος δεν είναι να ανακαλύψει απευθείας ζωντανούς οργανισμούς.

Είναι να εξακριβώσει κατά πόσο η Ευρώπη διαθέτει περιβάλλον κατάλληλο για ζωή.

Αυτό θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για μελλοντικές αποστολές.

Και η Ευρώπη στέλνει το δικό της διαστημόπλοιο

Παράλληλα με τη NASA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος πραγματοποιεί την αποστολή JUICE, από τα αρχικά Jupiter Icy Moons Explorer.

Το JUICE εκτοξεύθηκε στις 14 Απριλίου 2023 με ευρωπαϊκό πύραυλο Ariane 5.

Στόχος του είναι η εξερεύνηση του Δία και τριών μεγάλων παγωμένων δορυφόρων του: της Ευρώπης, του Γανυμήδη και της Καλλιστώς.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 πραγματοποίησε επιτυχημένο πέρασμα κοντά από τη Γη, αξιοποιώντας επίσης τη βαρυτική υποβοήθηση.

Η άφιξή του στον Δία αναμένεται τον Ιούλιο του 2031.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον Γανυμήδη, τον μεγαλύτερο δορυφόρο του Ηλιακού Συστήματος.

Ο Γανυμήδης έχει διάμετρο περίπου 5.268 χιλιομέτρων, μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του πλανήτη Ερμή.

Κάτω από την παγωμένη επιφάνειά του εκτιμάται ότι υπάρχει ένας τεράστιος ωκεανός αλμυρού νερού.

Το JUICE προγραμματίζεται να τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Γανυμήδη το 2034, κάτι που θα αποτελέσει ιστορικό επίτευγμα για την εξερεύνηση των δορυφόρων των εξωτερικών πλανητών.

Η Ελλάδα και η έρευνα για την εξωγήινη ζωή

Η Ελλάδα δεν διαθέτει σήμερα ανεξάρτητη αποστολή εξερεύνησης των παγωμένων δορυφόρων του Δία ή του Κρόνου.

Συμμετέχει, ωστόσο, στο ευρωπαϊκό επιστημονικό και διαστημικό οικοσύστημα μέσα από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και τη συνεργασία της με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Η χώρα μας έγινε συνεργαζόμενο κράτος του ESA το 2001 και πλήρες μέλος το 2005.

Ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα δραστηριοποιούνται στην αστροφυσική, την πλανητική επιστήμη, τη διαστημική τεχνολογία και την ανάλυση δεδομένων.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι μελέτες ακραίων γήινων περιβαλλόντων.

Η γεωλογική δραστηριότητα της Σαντορίνης και της Νισύρου, οι υποθαλάσσιες υδροθερμικές περιοχές και τα μικροβιακά οικοσυστήματα ακραίων συνθηκών αποτελούν πεδία έρευνας με επιστημονικές συνδέσεις προς την αστροβιολογία.

Δεν σημαίνει ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι ίδιες με τους ωκεανούς της Ευρώπης ή του Εγκέλαδου.

Η μελέτη όμως οργανισμών που επιβιώνουν χωρίς ηλιακό φως, αξιοποιώντας χημική ενέργεια, βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν ποιες μορφές ζωής θα μπορούσαν θεωρητικά να αναπτυχθούν σε άλλους κόσμους.

Για την Ελλάδα, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα αποτελεί και ευκαιρία ενίσχυσης της έρευνας, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων.

Πόσοι ωκεανοί μπορεί να υπάρχουν στο Ηλιακό Σύστημα;

Η Γη δεν είναι ο μοναδικός κόσμος με μεγάλες ποσότητες νερού.

Σήμερα οι επιστήμονες θεωρούν ότι αρκετοί δορυφόροι του εξωτερικού Ηλιακού Συστήματος μπορεί να διαθέτουν υπόγειους ωκεανούς.

Στους σημαντικότερους υποψήφιους περιλαμβάνονται:

Η Ευρώπη, ο Γανυμήδης και η Καλλιστώ, που περιφέρονται γύρω από τον Δία.

Ο Εγκέλαδος και ο Τιτάνας, που περιφέρονται γύρω από τον Κρόνο.

Πιθανώς και άλλοι παγωμένοι κόσμοι, όπως ο Τρίτωνας του Ποσειδώνα.

Οι επιστημονικές ενδείξεις δεν είναι εξίσου ισχυρές για όλους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν σημαντικά γεωφυσικά δεδομένα.

Σε άλλες, η ύπαρξη υγρού νερού παραμένει περισσότερο θεωρητική.

Το συμπέρασμα, πάντως, είναι ότι οι ωκεανοί ενδέχεται να είναι πολύ συνηθέστεροι στο Ηλιακό Σύστημα από όσο φανταζόμασταν.

Και πολλοί από αυτούς δεν βρίσκονται στην επιφάνεια.

Κρύβονται κάτω από δεκάδες χιλιόμετρα πάγου.

Το μεγάλο ερώτημα: Είμαστε μόνοι στο Σύμπαν;

Η αναζήτηση εξωγήινης ζωής έχει περάσει σε μια νέα επιστημονική εποχή.

Για πολλά χρόνια, η προσοχή επικεντρωνόταν κυρίως σε πλανήτες που βρίσκονται στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη των άστρων τους.

Δηλαδή σε αποστάσεις όπου θα μπορούσε να υπάρχει υγρό νερό στην επιφάνεια, υπό κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Οι παγωμένοι δορυφόροι ανέτρεψαν αυτή την περιορισμένη εικόνα.

Απέδειξαν ότι η θερμότητα δεν χρειάζεται να προέρχεται αποκλειστικά από ένα άστρο.

Μπορεί να παράγεται και από τη βαρυτική αλληλεπίδραση ουράνιων σωμάτων.

Έτσι, ακόμη και πολύ μακριά από τον Ήλιο, μπορεί να υπάρχουν περιβάλλοντα με υγρό νερό και ενεργή χημεία.

Η ανακάλυψη μικροβιακής ζωής σε έναν τέτοιο ωκεανό θα αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά γεγονότα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Θα αποδείκνυε ότι η ζωή δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της Γης.

Και θα ενίσχυε σημαντικά την πιθανότητα να υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες ή δορυφόρους, ακόμη και πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα.

Προς το παρόν, δεν έχει βρεθεί επιβεβαιωμένη εξωγήινη ζωή.

Όμως, για πρώτη φορά, η ανθρωπότητα διαθέτει συγκεκριμένους στόχους, εξειδικευμένα επιστημονικά όργανα και διαστημικές αποστολές που μπορούν να εξετάσουν συστηματικά το ενδεχόμενο.

Κάτω από τους πάγους της Ευρώπης και του Εγκέλαδου μπορεί να κρύβεται κάτι περισσότερο από νερό.

Μπορεί να κρύβεται η απάντηση στο αρχαιότερο ίσως ερώτημα της ανθρωπότητας.

Είμαστε μόνοι στο Σύμπαν;