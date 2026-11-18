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Η δομή του νεφελώματος παρουσιάζει ασυνήθιστους σχηματισμούς μικρών κόμβων, που θυμίζουν μαργαριτάρια, ενώ στο κέντρο του εντοπίστηκε ένα σπάνιο «άστρο-ζόμπι» που επιβίωσε από την έκρηξη.

Το συγκεκριμένο αστρικό υπόλειμμα συνδέεται με ιστορικές καταγραφές του 1181 από την Ιαπωνία, την Κίνα και τον αραβικό κόσμο.

Οι επιστήμονες θεωρούν το εύρημα ιδιαίτερα πολύτιμο για τη μελέτη των συμμετρικών αστρικών εκρήξεων και ελπίζουν ότι θα αποτελέσει οδηγό για τον εντοπισμό παρόμοιων αντικειμένων στο μέλλον.

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Μια εντυπωσιακή κοσμική ανακάλυψη φέρνει στο φως ένα από τα πιο ασυνήθιστα αστρικά απομεινάρια του Γαλαξία μας. Πρόκειται για το Pa 30, ένα σπάνιο νεφέλωμα που σχηματίστηκε από έκρηξη σουπερνόβα τον 12ο αιώνα και παρουσιάζει μια εντυπωσιακή δομή που θυμίζει μια τεράστια σειρά από μαργαριτάρια στο Διάστημα.

Με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου Gemini North, οι αστρονόμοι κατάφεραν να παρατηρήσουν το αντικείμενο με πρωτοφανή λεπτομέρεια, αποκαλύπτοντας ότι τα φωτεινά νήματα αερίων και τα υπολείμματα της έκρηξης δεν είναι ομοιόμορφες γραμμές, αλλά σχηματίζονται από διαδοχικούς μικροσκοπικούς κόμβους.

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Το Pa 30 θεωρείται μοναδικό στο είδος του, καθώς αποτελεί το μοναδικό γνωστό κατάλοιπο αυτού του τύπου σουπερνόβα στον Γαλαξία μας. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στο κέντρο του βρίσκεται ένα εξαιρετικά σπάνιο αστρικό σώμα, γνωστό ως «άστρο-ζόμπι».

Οι εκρήξεις που δημιουργούν τέτοια κατάλοιπα συνδέονται με σουπερνόβα Τύπου Iax, μια ιδιαίτερη κατηγορία αστρικών εκρήξεων. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει συνήθως, το άστρο δεν καταστρέφεται ολοκληρωτικά, αλλά επιβιώνει ως ένα κατεστραμμένο αστρικό υπόλειμμα.

Όχι, δεν πρόκειται για επίδειξη πυροτεχνημάτων. Το Pa 30, το πιθανό κατάλοιπο του ιστορικού σουπερνόβα που παρατηρήθηκε το 1181, αποτυπώνεται με πρωτοφανή λεπτομέρεια από το τηλεσκόπιο Gemini North του NOIRLab.

Η εικόνα, η οποία λήφθηκε με το φασματογράφο πολλαπλών αντικειμένων Gemini (GMOS), αποκαλύπτει ότι τα χαρακτηριστικά εκτινασσόμενα υλικά του αστρικού καταλοίπου, που σχηματίζουν εντυπωσιακές δομές σαν πυροτεχνήματα, αποτελούνται από διαδοχικούς σχηματισμούς μικρών κόμβων.

Φωτογραφία: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

Επιστημονική επιμέλεια: T. Cunningham (Κέντρο Αστροφυσικής Harvard & Smithsonian)

Το αστρικό «βαμπίρ» και η έκρηξη σουπερνόβα που δεν το κατέστρεψε ολοκληρωτικά

Οι εκρήξεις σουπερνόβα Τύπου Ia, με τις οποίες συνδέεται η δημιουργία τέτοιων αστρικών καταλοίπων, συμβαίνουν σε συστήματα όπου ένας λευκός νάνος, δηλαδή το πυκνό υπόλειμμα ενός άστρου που έχει ολοκληρώσει την εξέλιξή του, συσσωρεύει ύλη από ένα συνοδό άστρο.

Η διαδικασία θυμίζει έναν κοσμικό βαμπίρ: ο λευκός νάνος απορροφά σταδιακά υλικό από τον γειτονικό του αστέρα, μέχρι που οι συνθήκες στο εσωτερικό του οδηγούν σε μια ανεξέλεγκτη θερμοπυρηνική έκρηξη.

Στις συνηθισμένες εκρήξεις Τύπου Ia, ο λευκός νάνος καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Υπάρχουν όμως και σπανιότερες περιπτώσεις, στις οποίες η έκρηξη δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να διαλύσει πλήρως το άστρο. Τότε παραμένει πίσω ένας εξαιρετικά θερμός και διαταραγμένος αστρικός πυρήνας, το αποκαλούμενο «άστρο-ζόμπι».

Αυτές οι λιγότερο ισχυρές εκρήξεις είναι γνωστές ως σουπερνόβα Τύπου Iax και αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα της σύγχρονης αστροφυσικής.

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Η ακτίνα λέιζερ του Gemini North διαπερνά τη φυσική ατμόσφαιρα. Το τηλεσκόπιο Gemini North εκπέμπει μια ακτίνα λέιζερ προς την ανώτερη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα τεχνητό άστρο-οδηγό. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών αναταράξεων, ώστε το τηλεσκόπιο να διορθώνει τις παραμορφώσεις που προκαλούνται από αυτές και να εξασφαλίζει ευκρινέστερες εικόνες του νυχτερινού ουρανού.Φωτογραφία: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Rodriguez

Η έκρηξη σουπερνόβα του 1181 που καταγράφηκε σε τρεις διαφορετικούς πολιτισμούς

Το Pa 30 εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2013 από έναν ερασιτέχνη αστρονόμο. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες κατάφεραν να το συνδέσουν με μια εντυπωσιακή αστρονομική παρατήρηση που είχε καταγραφεί το 1181 σε ιστορικά κείμενα της Ιαπωνίας, της Κίνας και του αραβικού κόσμου.

Το γεγονός αυτό καθιστά την έκρηξη μία από τις μόλις πέντε γνωστές περιπτώσεις σουπερνόβα που παρατηρήθηκαν από ανθρώπους πριν από την εφεύρεση του τηλεσκοπίου.

«Τα αξιόπιστα ιστορικά αρχεία αστρικών εκρήξεων εκτείνονται μόλις περίπου χίλια χρόνια πίσω. Απ’ όσο γνωρίζουμε, θα μπορούσαν κάλλιστα να υπάρχουν παρόμοια κατάλοιπα που εξακολουθούν να κρύβονται στο σκοτάδι του δικού μας γαλαξία», αναφέρει η Ιλάρια Καιάτζο, μέλος της ερευνητικής ομάδας και επίκουρη καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Αυστρίας (ISTA).

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Όπως επισημαίνει, οι επιστήμονες έχουν σήμερα την ευκαιρία να μελετήσουν ένα μοναδικό αντικείμενο, του οποίου την αρχική έκρηξη είχαν καταγράψει αστρονόμοι σε τρεις ανεξάρτητες ιστορικές πηγές, πολλούς αιώνες πριν από την εμφάνιση των σύγχρονων τηλεσκοπίων.

Η νέα παρατήρηση του Pa 30 προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι αστρικές εκρήξεις, αλλά και για τις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα άστρο καταφέρνει να επιβιώσει από την ίδια του την καταστροφή.

Μαργαριτάρια σε κοσμική κλίμακα – Τα εντυπωσιακά ευρήματα στο κατάλοιπο της σουπερνόβα Pa 30

Το κατάλοιπο της σουπερνόβα Pa 30 κρύβει μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από κόσμημα: κατά μήκος των εκτεταμένων νημάτων αερίου που δημιουργήθηκαν από την έκρηξη, οι επιστήμονες εντόπισαν δεκάδες συμπαγείς σχηματισμούς, σαν μαργαριτάρια περασμένα σε μια αόρατη κλωστή. Το εντυπωσιακό είναι ότι καθένας τους έχει διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ εκείνες του ηλιακού μας συστήματος.

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Η απόσταση του Pa 30 από τη Γη υπολογίζεται σε περίπου 7.500 έτη φωτός. Παρότι αυτό μπορεί να ακούγεται τεράστιο, σε αστρονομικούς όρους θεωρείται σχετικά κοντινό: το κέντρο του Γαλαξία μας, για παράδειγμα, απέχει περίπου 26.000 έτη φωτός. Η εγγύτητα αυτή επιτρέπει στους ερευνητές να παρατηρούν λεπτομέρειες που δύσκολα θα ήταν ορατές σε πιο απομακρυσμένα αντικείμενα. «Μπορούμε να διακρίνουμε τόσο πολλές λεπτομέρειες χάρη στην εγγύτητα του Pa 30 στη Γη. Αυτό το καθιστά μοναδικά πολύτιμο για μελέτη», επισημαίνει η αστροφυσικός Ιλαρία Καιάτζο.

Μαργαριτάρια μεγαλύτερα από την τροχιά του Ποσειδώνα μετά την έκρηξη σουπερνόβα

Το Pa 30 ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο: είναι το μοναδικό γνωστό κατάλοιπο σουπερνόβα στο οποίο έχει εντοπιστεί ένα άστρο-ζόμπι, δηλαδή ένα αστρικό υπόλειμμα που επέζησε από την έκρηξη. Με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου Gemini North, η ερευνητική ομάδα εξέτασε τη δομή του νεφελώματος και εντόπισε μικρούς, πυκνούς σχηματισμούς κατά μήκος των νημάτων αερίου που εκτείνονται ακτινωτά από το σημείο της έκρηξης.

Οι σχηματισμοί αυτοί θυμίζουν μαργαριτάρια σε σειρά, ωστόσο οι διαστάσεις τους είναι ασύλληπτες: καθένας τους είναι τόσο μεγάλος ώστε η τροχιά του Ποσειδώνα θα μπορούσε να χωρέσει στο εσωτερικό του περίπου δέκα φορές. «Η περιοχή που καταλαμβάνουν οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος θα μπορούσε να χωρέσει περίπου δέκα φορές μέσα σε καθέναν από αυτούς τους σχηματισμούς, με αρκετό χώρο να περισσεύει. Παρουσιάζουν επίσης εντυπωσιακή ομοιομορφία και ανυπομονούμε να προσπαθήσουμε να τους μοντελοποιήσουμε», αναφέρει η Καιάτζο.

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Το άστρο-ζόμπι παραμένει σχεδόν ακίνητο στο κέντρο

Οι παρατηρήσεις αποκάλυψαν ακόμη ότι το άστρο-ζόμπι βρίσκεται σχεδόν ακριβώς στο κέντρο του Pa 30. Η θέση του έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι εκρήξεις σουπερνόβα συνήθως προσδίδουν ώθηση στα υλικά που εκτοξεύονται, αλλά και στα αστρικά υπολείμματα που επιβιώνουν. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άστρο εξακολουθεί να βρίσκεται στο κέντρο του νεφελώματος αποτελεί ένδειξη ότι η έκρηξη ήταν σχετικά συμμετρική και δεν του έδωσε μεγάλη ταχύτητα.

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Η ερευνητική ομάδα υπολόγισε μάλιστα ένα ανώτατο όριο για την εγκάρσια ταχύτητα που απέκτησε το άστρο μετά την έκρηξη, διαπιστώνοντας ότι ήταν εξαιρετικά μικρή. Όπως εξηγεί ο Καιάτζο, η διατήρηση της ορμής συνδέει τη συμμετρία της έκρηξης με την κίνηση των υπολειμμάτων της: όσο πιο συμμετρικά εκτοξεύεται η ύλη, τόσο μικρότερη είναι η ώθηση που δέχεται το άστρο που επιβιώνει. Στην περίπτωση του Pa 30, οι επιστήμονες ουσιαστικά δεν παρατηρούν σημαντική απομάκρυνσή του από το κέντρο.

Παρά τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μελέτη του Pa 30 μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τον εντοπισμό και άλλων καταλοίπων σουπερνόβα Τύπου Iax στον Γαλαξία μας. Τέτοιες εκρήξεις μπορούν να παρατηρηθούν σε μακρινούς γαλαξίες ως φωτεινά σημεία, όμως η λεπτομερής μελέτη των υπολειμμάτων τους είναι πολύ πιο δύσκολη.

Η ομάδα φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Pa 30 ως «οδηγό» για την αναζήτηση παρόμοιων αντικειμένων στον δικό μας και σε γειτονικούς γαλαξίες. Μια τέτοια ανακάλυψη θα μπορούσε να προσφέρει νέα στοιχεία για τις ασυνήθιστες εκρήξεις που αφήνουν πίσω τους άστρα τα οποία, αντί να καταστραφούν ολοκληρωτικά, επιβιώνουν ως κοσμικά «ζόμπι».

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Με πληροφορίες από Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Αυστρίας (ISTA)