Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πέμπτη χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά και νότια, ενώ στα δυτικά και βορειοδυτικά αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη επικρατεί αίθριος καιρός με τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες και θερμοκρασίες που κυμαίνονται σε επίπεδα υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο ενισχύονται σταδιακά, φτάνοντας τοπικά τα πέντε μποφόρ, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες από τα λιμεναρχεία.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες δείχνει διατήρηση των ήπιων θερμοκρασιών, αν και η ακριβής κατανομή των βροχοπτώσεων παραμένει λιγότερο βέβαιη σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα.

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Με δύο διαφορετικά πρόσωπα κυλά η Πέμπτη: ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα περισσότερα ανατολικά και νότια, αλλά περισσότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο Ιόνιο και στην Ήπειρο, όπου δεν αποκλείονται και σποραδικές καταιγίδες.

Αθήνα: Ήλιος και έως 26 βαθμοί

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Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία αναμένεται από 18 έως 26°C, με ασθενείς ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων έως 3 μποφόρ. Νωρίς το πρωί η ορατότητα μπορεί τοπικά να είναι περιορισμένη.

Θεσσαλονίκη: Περισσότερα σύννεφα από το μεσημέρι

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρχικά ηλιοφάνεια, με αύξηση των νεφώσεων από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 16 έως 24°C. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, πρόσκαιρα νότιοι 2–4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανή τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Πού θα βρέξει σήμερα

Στο Βόρειο Ιόνιο αναμένονται τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι φαινόμενα είναι πιθανά στο υπόλοιπο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατεί γενικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις.

Θερμοκρασίες στην υπόλοιπη Ελλάδα

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Δυτική Μακεδονία 5–24°C, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 8–26°C, Θεσσαλία 10–28°C, Ήπειρος 8–24°C, Στερεά και Πελοπόννησος 7–28°C. Ιόνιο 10–23°C, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 9–23°C, Κυκλάδες 12–25°C, Δωδεκάνησα 16–23°C και Κρήτη 11–26°C.

Άνεμοι, θάλασσες και προσοχή στις μετακινήσεις

Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά και θα στραφούν σε νότιους 3–5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο δυτικοί 2–4, αργότερα 3–5 μποφόρ. Στο Ιόνιο νότιοι 2–4 και στα βόρεια 3–5 μποφόρ. Χρειάζεται προσοχή σε τοπικές καταιγίδες του Ιονίου και στην πρωινή περιορισμένη ορατότητα. Δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία αυτά γενικευμένη απαγόρευση απόπλου· οι ταξιδιώτες οφείλουν να ενημερώνονται από λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

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Παρασκευή έως Δευτέρα: Η τάση της πενθήμερης πρόγνωσης

Παρασκευή 9/10: Στην Αθήνα η θερμοκρασία εκτιμάται γύρω στους 26–27°C και στη Θεσσαλονίκη έως 26°C. Οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα στα δυτικά και βόρεια χρειάζονται επανεκτίμηση.

Σάββατο 10/10: Σχετικά ζεστός καιρός, με ενδεικτικές μέγιστες 26–27°C στην Αθήνα και 27°C στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να αποκλειστεί τοπική αστάθεια.

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Κυριακή 11/10: Περίπου 24–28°C στην Αθήνα, ανάλογα με την περιοχή και το προγνωστικό μοντέλο, και έως 25°C στη Θεσσαλονίκη. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των νεφώσεων.

Δευτέρα 12/10: Διατηρούνται ήπιες θερμοκρασίες, περίπου 25–28°C στην Αθήνα και 25°C στη Θεσσαλονίκη. Δεν προκύπτει ασφαλής ένδειξη γενικευμένης κακοκαιρίας από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η εικόνα της πενθήμερης περιόδου είναι ενδεικτική: η ακριβής κατανομή των βροχών εκτός της Πέμπτης παραμένει λιγότερο βέβαιη. Οι προβλέψεις θερμοκρασίας διαφέρουν μεταξύ παρόχων.

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Πηγές

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https://w1.meteo.gr/deltio.cfm

https://www.emy.gr/





