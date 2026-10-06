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Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι η απώλεια αυτή επηρέασε τη στάση της απέναντι στον χρόνο και τη διαδικασία της γήρανσης.

Στη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, η ίδια βρίσκει τη φροντίδα και την τρυφερότητα που αναζητούσε μετά τις προσωπικές της δυσκολίες.

Τέλος, η Μαρία Αντωνά πρότεινε στη Σίσσυ Χρηστίδου μια συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα, επιδιώκοντας να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο παρουσιαστών.

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Η Μαρία Αντωνά δηλώνει πως ξέρει ήδη τι σημαίνει να είσαι μητέρα, παρότι δεν έχει αποκτήσει ακόμη δικό της παιδί. Η ανερχόμενη παρουσιάστρια, καλεσμένη στο «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, μίλησε για τον ρόλο που ανέλαβε απέναντι στη μικρότερη αδερφή της όταν η οικογένεια έχασε πρόωρα τη μητέρα της, απαντώντας έτσι στις συχνές ερωτήσεις για το αν σκέφτεται τη μητρότητα.

«Είμαι ήδη μαμά στη μικρή μου αδερφή που είναι 25 ετών», είπε χαρακτηριστικά στην συνέντευξή της στο Mega. Όπως εξήγησε, όταν πέθανε η μητέρα τους, η αδερφή της ήταν ακόμη πολύ μικρή, κι έτσι εκείνη χρειάστηκε να γίνει το στήριγμά της. Σύμφωνα με τα λόγια της, έπρεπε να είναι για εκείνη «η δύναμη της μαμάς», έναν ρόλο που, όπως είπε, γνωρίζει πλέον πολύ καλά. Η ίδια δεν απέκλεισε πάντως τη δημιουργία της δικής της οικογένειας, λέγοντας ότι τη φαντάζεται.

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Η απώλεια που άλλαξε τη ματιά της στον χρόνο

Ο πρόωρος θάνατος της μητέρας της φαίνεται να έχει διαμορφώσει και τον τρόπο που βλέπει την ηλικία. Η Μαρία Αντωνά θυμήθηκε ότι η μητέρα της πέθανε τόσο νέα που δεν είχε καν ρυτίδες στο πρόσωπο, και γι’ αυτό θεωρεί ευλογία το να μεγαλώνει κανείς, ακόμη κι αν αλλάζει η εικόνα του. Η επιθυμία της, όπως είπε, είναι να μένει δεμένη με την αδερφή και τον αδερφό της και να μαζεύονται όλοι μαζί για φαγητό τις Κυριακές.

«Βρήκα αγάπη και στοργή» στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα

Μιλώντας για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, η παρουσιάστρια είπε ότι, αν και είναι μαζί δυόμισι χρόνια, νιώθει σαν να μοιράζονται μια ολόκληρη ζωή. Συνέδεσε μάλιστα τη σχέση τους με την απουσία της μητέρας της, σημειώνοντας ότι κοντά του βρήκε την τρυφερότητα και τη φροντίδα που της έλειπαν. Σε μια ανταγωνιστική δουλειά, όπως εξήγησε, αυτό που αναζητάς από τον σύντροφό σου είναι μια αγκαλιά και μια καλή κουβέντα.

Αποκάλυψε επίσης ότι συζητούν συχνά τα επαγγελματικά τους και ότι η ίδια τού ζητά να της επισημάνει τι δεν κάνει σωστά, ώστε να βελτιωθεί. Ο Γιώργος Λιάγκας, ωστόσο, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, καθώς, όπως είπε γελώντας, της λέει πάντα ότι είναι πολύ καλή.

Η πρόταση «συμφιλίωσης» στη Σίσσυ Χρηστίδου

Στο φινάλε της συνέντευξης, η Μαρία Αντωνά έκανε μια απρόσμενη κίνηση προς την οικοδέσποινα της εκπομπής, Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία έχει βρεθεί αρκετές φορές σε τηλεοπτική κόντρα με τον Γιώργο Λιάγκα. Επιχειρώντας να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές, πρότεινε να συναντηθούν και να μιλήσουν. Η Σίσσυ Χρηστίδου δεν απέρριψε την ιδέα και απάντησε με χιούμορ: «Να βρεθούμε, κανόνισέ τα εσύ».