Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να έχει εκδώσει κίτρινες προειδοποιήσεις για την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

Στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το πρωί της Κυριακής, ενώ στην Αθήνα η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 14:00.

Από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, συνοδευόμενη από νέες βροχοπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τα μέσα της εβδομάδας.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθώς η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων παραμένει δυναμική και μεταβαλλόμενη.

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Το φθινόπωρο δείχνει πλέον το πιο άστατο πρόσωπό του, με την Κυριακή 11 Οκτωβρίου να φέρνει βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η μεταβολή δεν θα επηρεάσει όλες τις περιοχές την ίδια ώρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξέλιξη των φαινομένων στην Αττική, όπου υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για καταιγίδες την Κυριακή, από τις 15:00 έως τις 21:00.

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Σάββατο βράδυ προς Κυριακή: Πού περιμένουμε βροχές

Η δυτική Ελλάδα, κυρίως το Ιόνιο και οι δυτικές ηπειρωτικές περιοχές, χρειάζεται παρακολούθηση για την εξέλιξη των νεφώσεων και των βροχοπτώσεων. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η ώρα έναρξης ισχυρών φαινομένων σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Στην Αθήνα, η νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή αναμένεται γενικά χωρίς αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά στους 16–18 βαθμούς.

Για τη Θεσσαλονίκη, η πιθανότητα βροχής και η ακριβής χρονική εξέλιξη εξετάζονται χωριστά, καθώς δεν είναι σωστό να μεταφέρεται αυτομάτως η πρόγνωση της Αττικής στη Μακεδονία.

Κυριακή 11 Οκτωβρίου: Τι θα γίνει στην Αθήνα

Η Αθήνα θα ξεκινήσει την Κυριακή με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέχρι το μεσημέρι η πιθανότητα βροχής παραμένει σχετικά περιορισμένη.

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Η εικόνα αλλάζει μετά τις 14:00, με αυξημένη πιθανότητα βροχών και καταιγίδων από τις 15:00 έως τις πρώτες βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς.

Η κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για την Αττική καθιστά αναγκαία την προσοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες, μετακινήσεις και σημεία όπου μπορεί να συγκεντρωθούν νερά.

Κυριακή στη Θεσσαλονίκη: Καταιγίδες από το πρωί

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Στη Θεσσαλονίκη η επιδείνωση αναμένεται νωρίτερα από την Αθήνα. Το βράδυ του Σαββάτου θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Από τις 08:00 της Κυριακής αυξάνεται η πιθανότητα βροχής, ενώ γύρω στις 09:00–10:00 προβλέπονται καταιγίδες. Νέες μπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα καταιγίδων και το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 23 βαθμούς.

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Για την Κεντρική Μακεδονία ισχύουν κίτρινες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες την Κυριακή. Το ύψος της βροχής μπορεί τοπικά να φτάσει τα 10–30 χιλιοστά σε 12 ώρες.

Το πενθήμερο από Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

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Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

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Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, αλλά από το μεσημέρι και μετά υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Αισθητή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και νέες βροχοπτώσεις.

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Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς, με πιθανότητα βροχής κυρίως το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται 12 έως 18 βαθμοί, με μπόρες το απόγευμα και το βράδυ.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Η ψύχρα συνεχίζεται. Στην Αθήνα προβλέπονται κατά διαστήματα βροχές, με θερμοκρασία 14–16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται 12–19 βαθμοί, αρκετές νεφώσεις και ενισχυμένοι άνεμοι.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Βροχές προβλέπονται τις πρωινές ώρες τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με θερμοκρασίες κοντά στους 20 βαθμούς και στις δύο πόλεις.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία 13–20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περισσότερες νεφώσεις, με πιθανότητα νέων βροχών από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.

Κρήτη, Δωδεκάνησα και θαλάσσιες μετακινήσεις

Για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα απαιτείται ξεχωριστή τοπική πρόγνωση ώστε να προσδιοριστούν αξιόπιστα οι βροχοπτώσεις και η ένταση των ανέμων.

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν με πλοίο θα πρέπει να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες ανακοινώσεις της ΕΜΥ και των λιμενικών αρχών, χωρίς να θεωρούν δεδομένη την ύπαρξη απαγορευτικού απόπλου.

Οι προειδοποιήσεις για τις επόμενες ημέρες

Η Κυριακή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην Αττική κατά τις απογευματινές ώρες και στην Κεντρική Μακεδονία ήδη από το πρωί.

Από την Τρίτη η σημαντικότερη μεταβολή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή και στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Η πρόγνωση παραμένει ενδεικτική και θα επικαιροποιείται καθώς πλησιάζουν οι ημέρες με τα εντονότερα φαινόμενα.