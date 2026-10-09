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Η Ελλάδα μπαίνει σταδιακά σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ενίσχυση της αστάθειας από τη Δευτέρα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες και αισθητή ψύχρα την Τρίτη και την Τετάρτη. Οι ακριβείς περιοχές που θα επηρεαστούν θα αποσαφηνιστούν με νεότερες προγνώσεις.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου: Τοπικές καταιγίδες

Παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδων κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Σε αρκετές περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 24–25 βαθμούς.

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Σάββατο 10 Οκτωβρίου: Πρόσκαιρη αστάθεια

Διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, με πιθανότητα απογευματινών καταιγίδων κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σχετικά ήπια, περίπου στους 24 βαθμούς στις θερμότερες περιοχές.

Κυριακή 11 Οκτωβρίου: Περισσότερη δροσιά

Περισσότερες νεφώσεις, πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη πιθανότητα βροχών προς το βράδυ. Σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θα κυμανθούν κοντά στους 19 βαθμούς.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου: Αρχίζει η μεταβολή

Βροχές κατά διαστήματα και πιθανότητα ισχυρότερων τοπικών φαινομένων. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, με μέγιστες γύρω στους 20 βαθμούς σε περιοχές που θα επηρεαστούν.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου: Βροχές και ψύχρα

Αυξημένη πιθανότητα βροχοπτώσεων, με τοπικές μπόρες. Οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να περιοριστούν κοντά στους 17–18 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: Αισθητή πτώση

Η πιο ψυχρή ημέρα της περιόδου σε ορισμένες περιοχές, όπου οι μέγιστες μπορεί να φτάσουν μόλις τους 12–14 βαθμούς. Ψυχρότερα πρωινά και βράδια, κυρίως στην ηπειρωτική χώρα.

Αιγαίο, Κρήτη και Δωδεκάνησα: Προσοχή στα ταξίδια

Οι ταξιδιώτες πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις για ανέμους και καταιγίδες. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία εδώ για τεκμηριωμένη πρόβλεψη συγκεκριμένων απαγορευτικών απόπλου. Για δρομολόγια, ενημέρωση από λιμενικές αρχές και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Συμπέρασμα: Το φθινόπωρο γίνεται πιο αισθητό από τη Δευτέρα. Η ένταση και η έκταση της μεταβολής χρειάζονται επιβεβαίωση με επικαιροποιημένα προγνωστικά δεδομένα.