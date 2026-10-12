Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εβδομάδα ξεκινά με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στη βορειοανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο, ενώ την Τρίτη αναμένεται επιδείνωση με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Οι ισχυροί βοριάδες θα εντείνουν την αίσθηση της ψύχρας κατά το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, πριν ο καιρός παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από την Πέμπτη.

Οι έντονες βροχοπτώσεις τη Δευτέρα εστιάζονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο όπου απαιτείται προσοχή.

Οι πολίτες οφείλουν να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη των φαινομένων.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά σε ολόκληρη τη χώρα, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στα μέσα της εβδομάδας.

Από την Πέμπτη αναμένονται περισσότερα ανοίγματα στον καιρό, αν και η πρόγνωση για το τέλος της εβδομάδας παραμένει αβέβαιη.

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Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ένα σαφώς φθινοπωρινό πρόσωπο. Οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες της Κυριακής μετατοπίζονται κυρίως προς τη βορειοανατολική Ελλάδα και τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Η Δευτέρα θα έχει και διαστήματα βελτίωσης, αλλά από την Τρίτη διαφαίνεται νέα επιδείνωση, με σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας και ισχυρότερους βοριάδες. Το πιο ψυχρό διάστημα τοποθετείται στην Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένονται περισσότερα ανοίγματα στον καιρό.

Δευτέρα: πού θα βρέξει και πού υπάρχει κίνδυνος έντονων φαινομένων

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Οι πιο αξιόλογες βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Βροχές αναμένονται επίσης κατά τόπους στην Κεντρική Μακεδονία και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων υπάρχει σε τμήματα των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες μπορεί να εκδηλωθούν και στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 17°C, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 23–25°C, στη Θεσσαλία από 12 έως 24–26°C, στη Δυτική Ελλάδα από 14 έως 22–23°C, στα Επτάνησα από 17 έως 22–23°C και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη γενικά από 15 έως 24–26°C. Οι διαφορές μεταξύ παραθαλάσσιων και ορεινών περιοχών θα είναι αισθητές.

Αθήνα και Αττική: νεφώσεις, πιθανή πρόσκαιρη βροχή, έως 25 βαθμοί

Στην Αττική αναμένονται εναλλαγές νεφώσεων και διαστημάτων ηλιοφάνειας. Δεν αποκλείονται πρόσκαιρες ασθενείς βροχές ή τοπικοί όμβροι, με την πιθανότητα να αυξάνεται κυρίως αργότερα μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως δυτικοί, 3–5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην ευρύτερη Αττική θα κινηθεί περίπου από 18 έως 25°C, με το κέντρο της Αθήνας να εμφανίζει μικρές αποκλίσεις ανάλογα με την ώρα και τη γειτονιά.

Θεσσαλονίκη: βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας

Στον νομό Θεσσαλονίκης η ημέρα αρχίζει με βροχές και πιθανές καταιγίδες, οι οποίες, σύμφωνα με το πρωινό προγνωστικό σενάριο, αναμένεται να υποχωρήσουν έως τις πρωινές ώρες. Θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4–5 μποφόρ. Στο κέντρο της πόλης ο υδράργυρος θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 23°C. Παρά την υποχώρηση των αρχικών φαινομένων, χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις νωρίς το πρωί.

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Κρήτη και Δωδεκάνησα: τοπικές βροχές, άνεμοι και υποχώρηση της σκόνης

Στη δυτική Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί, ενώ στα ανατολικά θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέσα στην ημέρα δεν αποκλείονται πρόσκαιρα φαινόμενα και αλλού στο νησί. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν περίπου από 17 έως 26°C. Στο Κρητικό Πέλαγος οι δυτικοί άνεμοι μπορεί να φτάσουν τα 5–6 μποφόρ, εντονότεροι από ό,τι σε άλλα τμήματα του Αιγαίου. Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σταδιακά, αν και σε ορισμένες περιοχές μπορεί να εμφανιστούν λασποβροχές.

Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται διαστήματα νεφώσεων και πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι συνθήκες δεν θα είναι ίδιες σε όλα τα νησιά: οι θαλάσσιες μετακινήσεις χρειάζονται ενημέρωση για την περιοχή και την ώρα αναχώρησης, ιδιαίτερα καθώς η νέα μεταβολή θα ενισχύσει τους ανέμους τις επόμενες ημέρες.

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Άνεμοι και θάλασσες τη Δευτέρα

Στο Κεντρικό, Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, 3–5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 4–5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4–5 μποφόρ. Στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Κρήτη, και ειδικότερα στο Κρητικό Πέλαγος, προβλέπονται κατά τόπους 5–6 μποφόρ. Τα στοιχεία αφορούν την πρόγνωση και όχι απόφαση για την εκτέλεση συγκεκριμένου ακτοπλοϊκού δρομολογίου.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου: νέα επιδείνωση και πιο έντονη πτώση της θερμοκρασίας

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Νέο κύμα βροχών και καταιγίδων εκτιμάται ότι θα κινηθεί από τα βόρεια προς τα νότια, με ιδιαίτερη προσοχή στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν και η αίσθηση της ψύχρας θα γίνει εντονότερη. Για την Αθήνα τα επιμέρους μοντέλα δίνουν μέγιστη περίπου 21–23°C, με αυξημένη πιθανότητα βροχών κυρίως προς το βράδυ και τη νύχτα. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη αναμένεται κοντά στους 16°C, με βροχερό καιρό. Η ακριβής θέση των ισχυρότερων καταιγίδων απαιτεί νεότερη επιβεβαίωση.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: η ψυχρότερη ημέρα, βροχές και σταδιακή εξασθένηση

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί χαμηλή για τα δεδομένα των προηγούμενων ημερών. Η Αθήνα ενδέχεται να μην ξεπεράσει τους 17–19°C, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στο πρώτο μέρος της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη τοποθετείται γύρω στους 19°C, με πιθανότητα ασθενών βροχών νωρίς και ανοίγματα αργότερα. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ, χωρίς να αποκλείονται τοπικές εξαιρέσεις.

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Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: περισσότερα ανοίγματα στον καιρό

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Η γενική τάση είναι προς βελτίωση, με υποχώρηση των εκτεταμένων βροχοπτώσεων και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η Αθήνα εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στους 20°C και η Θεσσαλονίκη επίσης κοντά στους 20°C. Τα πρωινά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι αρκετά δροσερά. Τοπικές νεφώσεις ή ασθενείς βροχές δεν αποκλείονται.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: συννεφιά και τοπικές εξαιρέσεις

Η Παρασκευή εμφανίζεται περισσότερο ήπια στην Αττική, με νεφώσεις και μέγιστη περίπου 19°C, χωρίς ισχυρή ένδειξη γενικευμένης βροχής. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών προς το τέλος της ημέρας, με μέγιστη περίπου 16°C. Η εξέλιξη αυτή είναι λιγότερο βέβαιη από την πρόγνωση του πρώτου τριημέρου.

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Σάββατο 17 Οκτωβρίου: πιθανή νέα αστάθεια, κυρίως νοτιότερα

Για την Αττική ορισμένα προγνωστικά σενάρια δίνουν νέο πέρασμα βροχών, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 16°C. Στη Θεσσαλονίκη διαφαίνεται κυρίως συννεφιασμένος καιρός, με μέγιστη κοντά στους 18°C και μικρότερη πιθανότητα βροχής. Επειδή η πρόγνωση βρίσκεται αρκετές ημέρες μπροστά, η θέση και η ένταση τυχόν νέου συστήματος παραμένουν αβέβαιες.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου: τάση βελτίωσης, αλλά με χαμηλή προγνωστική βεβαιότητα

Τα σημερινά μακρύτερα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε πιο ήπιες συνθήκες και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην Αθήνα η μέγιστη υπολογίζεται γύρω στους 19°C και στη Θεσσαλονίκη επίσης κοντά στους 19°C. Οι πρωινές θερμοκρασίες θα είναι αρκετά χαμηλότερες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Για την Κυριακή η εκτίμηση πρέπει να θεωρείται ενδεικτική και να επανελεγχθεί προς το τέλος της εβδομάδας.

Τι πρέπει να προσέξουμε και τι γνωρίζουμε για τις προειδοποιήσεις

Η κύρια προσοχή τη Δευτέρα στρέφεται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι τοπικά έντονες. Από την Τρίτη αυξάνεται η σημασία της παρακολούθησης των βοριάδων και των νέων βροχοπτώσεων. Η μεγάλη ποσότητα βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε δρόμους και σημεία με ανεπαρκή απορροή.

Κατά την προετοιμασία αυτού του δελτίου δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί απευθείας το ακριβές περιεχόμενο και η ισχύς τυχόν νέου έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ για τις 12–14 Οκτωβρίου. Γι’ αυτό δεν αποδίδεται συγκεκριμένος χρωματικός συναγερμός χωρίς τεκμηρίωση. Οι αναγνώστες πρέπει να ελέγχουν τις νεότερες επίσημες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγές

meteo.gr – Δελτίο Δευτέρας 12/10

ΕΜΥ – Επίσημες προγνώσεις και προειδοποιήσεις