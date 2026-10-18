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Με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας μετά τη δύση του ηλίου, ολοκληρώνεται η Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η χώρα μπαίνει στη νέα εβδομάδα με χαρακτηριστικά φθινοπωρινής εποχής: κρύα πρωινά, μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Δεν διαφαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία κατά την έναρξη της εβδομάδας.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Η Δευτέρα αναμένεται με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις. Η πρωινή ψύχρα θα υποχωρήσει σταδιακά το μεσημέρι. Η διαφορά μεταξύ ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών θα είναι αισθητή, ιδιαίτερα μακριά από τη θάλασσα.

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Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Συνεχίζεται ο σχετικά καλός καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, μικρές θερμοκρασιακές μεταβολές και δροσερά πρωινά.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Περισσότερες νεφώσεις κατά διαστήματα, χωρίς σαφή ένδειξη για εκτεταμένα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Εναλλαγές ηλιοφάνειας και παροδικών νεφώσεων, χωρίς σημαντικές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης τοπικών βροχών. Η γεωγραφική κατανομή και η ένταση των φαινομένων χρειάζονται επανεκτίμηση στις νεότερες προγνώσεις.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Για ακριβείς θερμοκρασίες και τοπικά φαινόμενα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη απαιτείται ξεχωριστή, επικαιροποιημένη πρόγνωση ανά πόλη. Τα γενικά στοιχεία για τη χώρα δεν επαρκούν για ασφαλείς αριθμητικές εκτιμήσεις.

Άνεμοι και θάλασσες

Δεν υπάρχουν στην παρούσα γενική πρόγνωση επαληθευμένα τοπικά στοιχεία για εντάσεις ανέμων, ύψη κύματος και θαλάσσιες προειδοποιήσεις.