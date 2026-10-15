Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει νέα μεταβολή την Παρασκευή με αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές, ενώ η ΕΜΥ έχει εκδώσει κίτρινες προειδοποιήσεις για την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί, ενώ από την Κυριακή προβλέπεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι ταξιδιώτες στις νησιωτικές περιοχές οφείλουν να παρακολουθούν τα τοπικά δελτία και τις ανακοινώσεις των λιμεναρχείων για πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της αβεβαιότητας των φαινομένων.

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Μετά την πρόσκαιρη ύφεση της Πέμπτης, ο καιρός παρουσιάζει νέα μεταβολή την Παρασκευή. Οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές της χώρας, ενώ το Σαββατοκύριακο διαφαίνεται σταδιακή βελτίωση. Η πρόγνωση των επόμενων ημερών δείχνει άνοδο της θερμοκρασίας από την Κυριακή.

Απόψε Πέμπτη προς Παρασκευή

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Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις χωρίς σημαντικές βροχές μέσα στη νύχτα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά από τους 16 στους 10-12 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία περίπου 12-14 βαθμών τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Η νέα μεταβολή θα φέρει αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές. Στην Αθήνα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας την ημέρα, με μέγιστη θερμοκρασία 20 βαθμούς, αλλά αυξημένη πιθανότητα βροχών το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα βροχής αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

Κίτρινες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ

Για την Αττική υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για τοπικά έντονη βροχή την Παρασκευή από τις 20:00 έως τις 23:59, κυρίως σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Για την Κεντρική Μακεδονία ισχύουν κίτρινες προειδοποιήσεις για βροχές από τις 10:00 και καταιγίδες από τις 13:00 έως τα μεσάνυχτα, με έμφαση στη Χαλκιδική. Οι οδηγοί χρειάζεται να προσέχουν την περιορισμένη ορατότητα και τα νερά στο οδόστρωμα.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

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Στην Αθήνα αναμένονται βροχές κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 17 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη, μετά την πιθανότητα πρόσκαιρων νυχτερινών βροχών, αναμένονται ανοίγματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Ηλιοφάνεια προβλέπεται τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 20 βαθμούς και στις δύο πόλεις, με ψύχρα τις πρωινές ώρες.

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Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Η νέα εβδομάδα αρχίζει με αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναμένονται μέγιστες τιμές κοντά στους 22 βαθμούς.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

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Ο βελτιωμένος καιρός διατηρείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και μέγιστη θερμοκρασία περίπου 22 βαθμούς.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αυξάνεται η πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών μέσα στην ημέρα, με μέγιστη θερμοκρασία επίσης κοντά στους 21 βαθμούς.

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Κρήτη, Δωδεκάνησα και θάλασσες

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Για τις νησιωτικές περιοχές απαιτείται παρακολούθηση των νεότερων τοπικών δελτίων, καθώς δεν υπάρχουν επαρκώς επιβεβαιωμένα στοιχεία για την ακριβή ένταση και ώρα των φαινομένων έως την Τετάρτη. Οι ταξιδιώτες πρέπει να ελέγχουν τις ενημερώσεις των λιμεναρχείων για πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια.

Η εικόνα της εβδομάδας

Η Παρασκευή και οι πρώτες ώρες του Σαββάτου χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Από την Κυριακή έως την Τρίτη προβλέπεται γενικά βελτιωμένος καιρός στις δύο μεγαλύτερες πόλεις. Η πρόγνωση της Τετάρτης έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και μπορεί να αλλάξει.

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Ενημέρωση: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, βράδυ. Πηγές: προγνωστικά στοιχεία και προειδοποιήσεις ΕΜΥ. Οι προβλέψεις πέραν του τριημέρου ενδέχεται να μεταβληθούν.