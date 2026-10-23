Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες, ωστόσο από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή ενίσχυση της αστάθειας σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι βροχοπτώσεις και οι πιθανές καταιγίδες θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της Δευτέρας και της Τρίτης, απαιτώντας προσοχή ιδιαίτερα στην Αττική και τα νότια τμήματα.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται βροχές στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός κατά τη διάρκεια της παρέλασης θα είναι ευνοϊκότερος με ηλιοφάνεια.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου λήγει η θερινή ώρα και τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω στις 03:00.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου ξεκινά με σχετικά ήπιες συνθήκες, όμως από την Κυριακή ενισχύεται η αστάθεια. Η Δευτέρα και η Τρίτη απαιτούν προσοχή, κυρίως στην Αττική και σε περιοχές της νότιας χώρας. Οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες έχουν αβεβαιότητα και χρειάζονται επικαιροποίηση.

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Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο

Στην Αθήνα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί κοντά στους 14–15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, με περίπου 13–15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά ήπιες συνθήκες, με τοπικές νεφώσεις.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, 13–23°C, χωρίς αξιόλογη βροχή. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και πιθανές μπόρες κυρίως το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, 12–21°C. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα υπάρχουν διαστήματα καλού καιρού, αλλά και τοπική αστάθεια. Οι συνθήκες δεν θα είναι ίδιες σε όλες τις περιοχές.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα προβλέπονται μπόρες το πρωί και νέα επεισόδια βροχής το απόγευμα ή το βράδυ, 15–19°C. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται σποραδικές βροχές, 12–20°C. Στην υπόλοιπη χώρα η αστάθεια θα επεκτείνεται κατά τόπους, με πιθανότητα καταιγίδων.

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Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα αναμένονται βροχές και πιθανές απογευματινές καταιγίδες, 16–19°C. Στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένη πιθανότητα βροχής, 12–20°C. Στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας θα χρειάζεται παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

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Στην Αθήνα θα σημειώνονται κατά διαστήματα μπόρες, 15–18°C. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές πρόσκαιρες βροχές, κυρίως γύρω στο μεσημέρι, 10–21°C. Τοπικά έντονα φαινόμενα δεν αποκλείονται σε περιοχές της νότιας Ελλάδας, αλλά η γεωγραφική κατανομή τους παραμένει αβέβαιη.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου – Οι παρελάσεις

Στην Αθήνα προβλέπονται νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχές, 14–19°C, με πιθανότητα να επηρεαστούν υπαίθριες εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι ευνοϊκότερη, με ηλιοφάνεια κατά τις ώρες της παρέλασης και θερμοκρασία 9–20°C. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και απαιτείται νεότερη πρόγνωση.

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Προειδοποιήσεις και πρακτικές οδηγίες

Η πιθανότητα έντονων βροχοπτώσεων αυξάνεται από την Κυριακή έως την Τρίτη. Χρειάζεται προσοχή σε δρόμους με συσσώρευση νερού, χαμηλά σημεία και περιοχές όπου εκδηλώνονται καταιγίδες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ενεργό επίσημο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για το διάστημα αυτό· οι παραπάνω επισημάνσεις δεν αποτελούν επίσημη προειδοποίηση.

Άνεμοι και θάλασσες

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Το Σάββατο στην Αττική αναμένονται γενικά ασθενείς άνεμοι. Δεν υπάρχουν επαρκώς επιβεβαιωμένα στοιχεία για αναλυτική ένταση ανέμων ανά πέλαγος τις επόμενες ημέρες. Για ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνιστάται έλεγχος των νεότερων θαλάσσιων δελτίων της ΕΜΥ.

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Αλλαγή ώρας

Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, στις 04:00, τα ρολόγια γυρίζουν στις 03:00, καθώς λήγει η θερινή ώρα.

Πηγές: ΕΜΥ (emy.gr), meteo.gr και διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα της 23ης Οκτωβρίου 2026. Οι εκτιμήσεις δεν υποκαθιστούν τα επίσημα έκτακτα δελτία.

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