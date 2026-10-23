Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός την Παρασκευή παρουσιάζει εναλλαγές μεταξύ ηλιοφάνειας και βροχοπτώσεων, με την Αθήνα να αναμένει πρόσκαιρες μπόρες και τη Θεσσαλονίκη διαστήματα ηλιοφάνειας.

Το Σάββατο αποτελεί την πιο ευνοϊκή ημέρα για μετακινήσεις, καθώς προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με μικρή πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων και στις δύο πόλεις.

Από την Κυριακή έως την Τετάρτη επιστρέφει η αστάθεια με συχνές βροχές, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται την Τρίτη στην Αττική λόγω πιθανών ισχυρών φαινομένων.

Η ημέρα της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου θα έχει νεφώσεις και βροχές στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού με επικράτηση ηλιοφάνειας και άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπεται για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και στις δύο περιοχές.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Με εναλλαγές ηλιοφάνειας και βροχών κυλά η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Η Αθήνα θα δει πρόσκαιρες απογευματινές μπόρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Το Σάββατο προσφέρεται για μετακινήσεις, αλλά από την Κυριακή οι βροχές επιστρέφουν και η αστάθεια επιμένει σε αρκετές περιοχές μέχρι την Τετάρτη.

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Παρασκευή 23 Οκτωβρίου – Δύο πρόσωπα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με αυξημένη πιθανότητα για μπόρες περίπου από τις 14.00 έως τις 16.00. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ το βράδυ θα επικρατήσει βελτίωση και η ελάχιστη θα κινηθεί κοντά στους 13 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, χωρίς αξιόλογη πιθανότητα βροχής, με μέγιστη 23 και ελάχιστη 12 βαθμούς.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου – Πρόσκαιρη βελτίωση

Στην Αττική αναμένεται σχεδόν ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία 14–23 βαθμούς και μικρή πιθανότητα βροχής. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν περισσότερες νεφώσεις, αλλά κατά βάση ξηρός καιρός, με 13–21 βαθμούς. Πρόκειται για την πιο ευνοϊκή ημέρα του διημέρου για υπαίθριες δραστηριότητες.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου – Επιστρέφουν οι βροχές

Αλλάζει ξανά το σκηνικό. Στην Αθήνα προβλέπονται μπόρες κυρίως το πρωί, εκ νέου κατά διαστήματα αργότερα και τη νύχτα, με 14–20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται σποραδικές βροχές και ψιλόβροχο από τα τέλη του πρωινού και στη διάρκεια της ημέρας, με 13–20 βαθμούς. Η πρόγνωση για τις βροχές έχει αυξημένη πιθανότητα, όχι όμως βεβαιότητα για κάθε περιοχή ή ώρα.

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Δευτέρα 26 Οκτωβρίου – Άστατος καιρός κυρίως στην Αττική

Στην Αθήνα αναμένονται κατά διαστήματα μπόρες, με πιθανότητα καταιγίδων προς το απόγευμα και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι καλύτερος στη διάρκεια της ημέρας, με νεφώσεις και ανοίγματα, στους 12–21 βαθμούς, αν και δεν αποκλείονται βροχές τις νυχτερινές ώρες.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου – Αυξημένη πιθανότητα έντονων βροχών

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Η Τρίτη χρειάζεται προσοχή κυρίως στην Αττική, όπου προβλέπονται ισχυρές μπόρες κατά διαστήματα, με 14–19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περάσματα βροχής, με βελτίωση το βράδυ και θερμοκρασία 11–21 βαθμούς. Οι οδηγοί καλό είναι να υπολογίσουν ενδεχόμενη περιορισμένη ορατότητα και ολισθηρό οδόστρωμα.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου – Η εικόνα της εθνικής εορτής

Στην Αθήνα προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα βροχής, κυρίως από τα τέλη του πρωινού και μετά, με 13–20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και σχετικά μικρή πιθανότητα βροχής την ημέρα, με 9–20 βαθμούς. Όσοι σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν παρελάσεις χρειάζεται να ελέγξουν νεότερη τοπική πρόγνωση.

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Πέμπτη 29 Οκτωβρίου – Τάση βελτίωσης

Σταδιακή βελτίωση προβλέπεται και στις δύο πόλεις, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 20 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες θα είναι 13 στην Αθήνα και 10 στη Θεσσαλονίκη.

Τι να προσέξουμε – Βροχές, δρόμοι και θάλασσες

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Τα σημαντικότερα διαστήματα αστάθειας στην Αθήνα εντοπίζονται την Παρασκευή το απόγευμα και κυρίως από την Κυριακή έως την Τετάρτη. Η πιθανότητα ισχυρότερων φαινομένων αυξάνεται τη Δευτέρα και την Τρίτη. Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης χρειάζεται προσοχή σε δρόμους με κακή απορροή υδάτων. Δεν υπάρχουν επαρκή συγκεκριμένα στοιχεία στην παρούσα πρόγνωση για ασφαλή εκτίμηση έντασης ανέμων και κατάστασης θαλασσών ανά πέλαγος· οι ταξιδιώτες πρέπει να συμβουλεύονται τα επικαιροποιημένα θαλάσσια δελτία της ΕΜΥ.

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Σημείωση για τις προειδοποιήσεις

Κατά την πρωινή ενημέρωση της 23ης Οκτωβρίου εμφανίζονταν κίτρινες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ για τοπικά έντονη βροχή και καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία, με λήξη το πρωί. Οι προειδοποιήσεις είναι χρονικά περιορισμένες και πρέπει να επανελέγχονται. Η πρόγνωση πολλών ημερών ενδέχεται να μεταβληθεί.

Πηγή πρόγνωσης: ζωντανά μετεωρολογικά δεδομένα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενημέρωση Παρασκευής 23/10/2026, 06:41 (ώρα Ελλάδας).

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