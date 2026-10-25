Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική προκαλεί επιδείνωση του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες, επηρεάζοντας αρχικά τα δυτικά και σταδιακά την υπόλοιπη χώρα.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ένταση τη Δευτέρα και την Τρίτη, προκαλώντας πιθανά προβλήματα στις μετακινήσεις και αυξάνοντας την ανάγκη προσοχής για πλημμυρικά φαινόμενα.

Ενώ για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου προβλέπεται βελτίωση του καιρού στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση παραμένει πιο αβέβαιη για την Αθήνα.

Αναμένεται σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι ενδέχεται να φτάσουν έως και τα οκτώ μποφόρ, επηρεάζοντας τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Οι πολίτες οφείλουν να παρακολουθούν τα επικαιροποιημένα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς η πρόγνωση για τις παρελάσεις ενδέχεται να παρουσιάσει μεταβολές.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Με φθινοπωρινό σκηνικό αρχίζει η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική κατευθύνεται προς το Ιόνιο και φέρνει από σήμερα βροχές και τοπικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά σε κεντρικές και νότιες περιοχές. Το διήμερο Δευτέρας–Τρίτης απαιτεί αυξημένη προσοχή, ενώ για την εθνική επέτειο της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου οι προοπτικές είναι καλύτερες στη Θεσσαλονίκη από ό,τι στην Αθήνα. Η τελική εικόνα για τις παρελάσεις θα χρειαστεί νέα επικαιροποίηση.

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Κυριακή 25 Οκτωβρίου: Η κακοκαιρία αρχίζει από τα δυτικά

Από το πρωί οι νεφώσεις πυκνώνουν στα βορειοδυτικά, στο Ιόνιο και στη δυτική ηπειρωτική χώρα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη συνέχεια τα φαινόμενα επεκτείνονται προς τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες. Προς το βράδυ επηρεάζονται περισσότερο οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Κατά τόπους η βροχή μπορεί να είναι έντονη, ιδίως όπου εκδηλώνονται καταιγίδες.

Στην Αθήνα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και από το απόγευμα πιθανές καταιγίδες. Η θερμοκρασία εκτιμάται στους 15–21 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, μεταβλητοί 2–3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα, θερμοκρασία 14–21 βαθμούς και ανατολικοί–νοτιοανατολικοί άνεμοι 2–4 μποφόρ. Νωρίς το πρωί, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές, η ορατότητα μπορεί να περιορίζεται από ομίχλες.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν γενικά γύρω στους 19–22 βαθμούς, με υψηλότερες τιμές έως 24 βαθμούς σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα πελάγη οι άνεμοι φθάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, χωρίς αυτό να αποκλείει πρόσκαιρες ισχυρότερες ριπές κοντά σε καταιγίδες.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Άγιο Δημήτριο

Η 26η Οκτωβρίου είναι ξεχωριστή για τη Θεσσαλονίκη: τιμά τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την επέτειο της απελευθέρωσής της το 1912. Οι διαθέσιμες προβλέψεις είναι σχετικά ευνοϊκές για τις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης, με νεφώσεις αλλά χωρίς ένδειξη παρατεταμένων ισχυρών φαινομένων μέσα στην ημέρα. Παρά ταύτα, οι επισκέπτες καλό είναι να έχουν μαζί τους ελαφρύ αδιάβροχο και να παρακολουθούν την τοπική πρόγνωση.

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Στην Αθήνα ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές κατά διαστήματα και ενδεχόμενο καταιγίδων. Στην Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη προβλέπονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές. Οι οδηγοί και όσοι ταξιδεύουν προς νησιά πρέπει να υπολογίζουν ενδεχόμενες καθυστερήσεις.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Βελτίωση στα βόρεια, επιμονή της αστάθειας στα νότια

Η κακοκαιρία μετατοπίζεται περισσότερο προς την ανατολική και νότια χώρα. Στην ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα είναι πιθανές ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στην Αττική, στην Εύβοια και στις Σποράδες δεν αποκλείονται νέες μπόρες. Στα δυτικά και στη βόρεια Ελλάδα η εικόνα σταδιακά βελτιώνεται.

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Για τη Θεσσαλονίκη διαφαίνονται μεγαλύτερα διαστήματα χωρίς βροχή, κυρίως από το μεσημέρι, στοιχείο θετικό για τις εκδηλώσεις πριν από την εθνική επέτειο. Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται στο Αιγαίο, πιθανώς στα 6–7 μποφόρ, και η θερμοκρασία υποχωρεί σε πιο τυπικά για την εποχή επίπεδα.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Η πρόγνωση για τις παρελάσεις

Στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιείται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η έως τώρα προγνωστική εικόνα είναι ενθαρρυντική: αναμένονται μεγάλα διαστήματα βελτιωμένου καιρού, με μικρή πιθανότητα αξιόλογης βροχής κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία εκτιμάται περίπου στους 13–17 βαθμούς την ώρα των εκδηλώσεων. Η πόλη, που θα έχει ήδη γιορτάσει τον πολιούχο και την απελευθέρωσή της, φαίνεται να ευνοείται από την απομάκρυνση των εντονότερων φαινομένων προς τα νότια και ανατολικά.

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Στην Αθήνα, αντίθετα, η εικόνα παραμένει πιο αβέβαιη. Προβλέπονται νεφώσεις και δεν έχει αποκλειστεί βροχή κατά τις ώρες των μαθητικών παρελάσεων, ιδίως κοντά στο μεσημέρι. Οι πολίτες και οι διοργανωτές θα χρειαστούν πιο ακριβή ωριαία πρόγνωση τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στη δυτική Ελλάδα και στη βόρεια ηπειρωτική χώρα αναμένεται γενικά βελτίωση, ενώ στην ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα μπορεί να επιμείνουν τοπικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις θαλάσσιες μετακινήσεις: σύμφωνα με την εκτίμηση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Αναστασίας Τυράσκη, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να φθάσουν τα 8 μποφόρ. Επομένως, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο για την αργία οφείλουν να ελέγξουν τις ανακοινώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών και των λιμεναρχείων.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου: Σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων

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Η γενική τάση είναι βελτιωτική, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σταδιακή εξασθένηση των βροχών στην υπόλοιπη χώρα. Δεν αποκλείονται υπολειμματικές νεφώσεις ή πρόσκαιρα τοπικά φαινόμενα σε ανατολικά και νότια τμήματα. Η θερμοκρασία παραμένει σε φθινοπωρινά επίπεδα. Η πρόγνωση για την Πέμπτη έχει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τάση, όχι ως οριστική ωριαία εκτίμηση.

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Προειδοποιήσεις: Πού χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή

Προσοχή στις ισχυρές βροχές και στις καταιγίδες, αρχικά την Κυριακή στο Ιόνιο και στη δυτική Ελλάδα και κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σε περιοχές με μεγάλη ποσότητα βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα υπάρχει κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων. Αποφεύγουμε τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, ιρλανδικές διαβάσεις και ρέματα.

Στα πελάγη η ενίσχυση των ανέμων από την Τρίτη και ιδιαίτερα την Τετάρτη μπορεί να επηρεάσει τα δρομολόγια. Η ορατότητα νωρίς το πρωί της Κυριακής ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από την παρούσα αναζήτηση νέα επίσημη χρωματική προειδοποίηση της ΕΜΥ ειδικά για τις 25–29 Οκτωβρίου· συνεπώς δεν αποδίδεται εδώ συγκεκριμένο επίπεδο συναγερμού. Πριν από κάθε μετακίνηση είναι απαραίτητος ο έλεγχος των επικαιροποιημένων επίσημων δελτίων.

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Αλλαγή ώρας: Τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα πίσω

Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η θερινή ώρα: στις 04:00 οι δείκτες επέστρεψαν στις 03:00. Η αλλαγή αυτή έχει σημασία για τις ώρες αναχώρησης, τις μετακινήσεις και τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων της εβδομάδας.

Πηγές και χρόνος ενημέρωσης

Η πρόγνωση συντάχθηκε το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026 με βάση την ημερήσια πρόγνωση του meteo.gr όπως δημοσιεύτηκε στις 07:00, την πρόγνωση της Αναστασίας Τυράσκη στο ΕΡΤnews (24/10/2026) και πρόσφατες περιφερειακές εκτιμήσεις. Για τις επίσημες επικαιροποιήσεις: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

https://www.emy.gr