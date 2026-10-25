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Έντονη είναι η επιδείνωση του καιρού στην Αττική το βράδυ της Κυριακής, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου. Μεγαλύτερη εντοπίζεται η κακοκαιρία στο λιμάνι του Πειραιά, στον Ασπρόπυργο, στην Ανάβυσσο και στη Βάρη, ενώ βροχοπτώσεις σημειώνονται και στα δυτικά και νότια προάστια.

Με βάση τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr, καταρρακτώδης βροχή έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στην παραλία Ασπροπύργου, στην Ανάβυσσο και στη Βάρη.

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Παράλληλα, στη Δυτική Αττική βροχές καταγράφονται στην Ελευσίνα, στη Μάνδρα και στα Βίλια, με την ένταση των φαινομένων να διαφέρει αισθητά ανά περιοχή.

Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και το κέντρο της Αθήνας, με ασθενέστερες βροχοπτώσεις να καταγράφονται στο Γκάζι, στο Περιστέρι, στο Χαϊδάρι, στο Ψυχικό και στην Καισαριανή. Βροχές σημειώνονται επίσης στα βόρεια προάστια, σε περιοχές όπως η Δροσιά και ο Διόνυσος, καθώς και στη Μαλακάσα.