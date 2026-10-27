Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές πλημμύρες ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Οι δυσμενέστερες συνθήκες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί αρκετές περιοχές έως την Πέμπτη.

Η διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων ενδέχεται να επηρεαστεί από την κακοκαιρία, κυρίως στην Αττική και την ανατολική Ελλάδα, ενώ στη Θεσσαλονίκη και τη δυτική χώρα οι συνθήκες εμφανίζονται πιο ευνοϊκές.

Οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν προσοχή στις μετακινήσεις τους, καθώς οι τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για την ενδεχόμενη αναβολή των εορταστικών εκδηλώσεων ανάλογα με την τοπική εξέλιξη των φαινομένων.

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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η χώρα ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, καθώς το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει ήδη αρκετές περιοχές αναμένεται να ενταθεί εκ νέου από το βράδυ της Τρίτης και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πλημμυρικά επεισόδια.

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Η Τετάρτη είναι η πιο κρίσιμη ημέρα, με τις δυσμενέστερες συνθήκες να εντοπίζονται στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση στην Αττική, όπου η περίοδος εκδήλωσης ισχυρών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες διεξαγωγής των μαθητικών παρελάσεων. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη η εικόνα εμφανίζεται ευνοϊκότερη, χωρίς αυτό να αποκλείει νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου έχουν τεθεί η Αττική, περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Το Red Code της Πολιτικής Προστασίας δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση της ΕΜΥ.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Πού θα εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα

Στην Αττική, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εντοπίζονται κυρίως στις πρωινές ώρες, με πιθανότητα πρόσκαιρης βελτίωσης αργότερα.

Στην Εύβοια και τις Σποράδες τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως το μεσημέρι, ενώ νέα επιδείνωση προβλέπεται από το βράδυ.

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Στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία οι ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως αργά τη νύχτα, ενώ στη Μαγνησία και την περιοχή της Λάρισας η επιδείνωση θα αρχίσει από τις βραδινές ώρες.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα ενταθούν από αργά το μεσημέρι.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Αναλυτικά η πρόγνωση για τις παρελάσεις

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Η εθνική επέτειος αναμένεται να εορταστεί με δύο διαφορετικές καιρικές εικόνες: σημαντική κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και κεντρικής Ελλάδας, αλλά συγκριτικά καλύτερες συνθήκες στη βόρεια και δυτική χώρα.

Αθήνα και Αττική

Η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης έως το μεσημέρι, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

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Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος να επηρεαστούν οι μαθητικές παρελάσεις στην Αθήνα, στον Πειραιά και στους δήμους της Αττικής, όπως το Μαρούσι, η Κηφισιά, η Νέα Ιωνία, η Γλυφάδα και η Παλλήνη.

Δεν είναι βέβαιο ότι θα βρέχει την ίδια ώρα σε όλους τους δήμους. Ωστόσο, η πρόγνωση δεν επιτρέπει να θεωρηθεί εξασφαλισμένη η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου έχει εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι βροχές ενδέχεται να έχουν σταματήσει την ώρα των παρελάσεων. Πρόκειται, όμως, για εκτίμηση που πρέπει να συνεκτιμηθεί με την επίσημη πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ.

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Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

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Στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιείται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη από εκείνη της ανατολικής Στερεάς και της Θεσσαλίας.

Αναμένονται νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών φαινομένων, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχη κόκκινη ή πορτοκαλί προειδοποίηση για την πόλη.

Οι πιθανότητες πραγματοποίησης της στρατιωτικής παρέλασης χωρίς σοβαρή καιρική διαταραχή εμφανίζονται μεγαλύτερες. Για τη συμμετοχή αεροσκαφών και ελικοπτέρων θα συνεκτιμηθούν οι άνεμοι, η ορατότητα και η βάση των νεφών.

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Στις Σέρρες, την Κατερίνη, το Κιλκίς, τη Βέροια, την Έδεσσα και τη Χαλκιδική η πρόγνωση είναι συγκριτικά ευνοϊκότερη, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές.

Θεσσαλία: Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα

Η Θεσσαλία βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Για τη Μαγνησία και την περιοχή της Λάρισας ισχύει κόκκινη προειδοποίηση έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Στον Βόλο, στο Πήλιο και στις παράκτιες περιοχές της Μαγνησίας υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων. Οι παρελάσεις ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά.

Στη Λάρισα απαιτείται επίσης αυξημένη προσοχή. Στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα δεν ισχύει η ίδια ειδική κόκκινη προειδοποίηση, αλλά προβλέπεται άστατος καιρός στην ευρύτερη Θεσσαλία.

Εύβοια και Σποράδες

Από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της Τετάρτης θα είναι η Εύβοια και οι Σποράδες.

Στη Χαλκίδα, την Ιστιαία, τη Λίμνη, την Κύμη και άλλες περιοχές της Εύβοιας υπάρχει κίνδυνος ισχυρών καταιγίδων, που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα.

Στη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόννησο η κόκκινη προειδοποίηση ισχύει έως αργά το βράδυ.

Οι υπαίθριες εκδηλώσεις και οι μετακινήσεις χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Στερεά Ελλάδα

Στη Λαμία και σε περιοχές της Φθιώτιδας, όπως και στη Λιβαδειά, τη Θήβα και την ευρύτερη Βοιωτία, προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα.

Στην Άμφισσα και άλλες περιοχές της Στερεάς δεν αποκλείονται βροχές κατά την ώρα των εκδηλώσεων, αλλά η ένταση των φαινομένων δεν θα είναι απαραίτητα ίδια παντού.

Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Στη Ρόδο, την Κω και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και τα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση έως αργά το βράδυ.

Οι παρελάσεις μπορεί να επηρεαστούν από τις καταιγίδες, ενώ οι μετακινήσεις απαιτούν προσοχή.

Πελοπόννησος, δυτική Ελλάδα και Ήπειρος

Στην Πάτρα, τον Πύργο, την Καλαμάτα, την Τρίπολη, το Ναύπλιο και την Κόρινθο δεν ισχύει γενικευμένη κόκκινη προειδοποίηση, αλλά δεν αποκλείονται τοπικές βροχές.

Στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα οι συνθήκες αναμένονται συγκριτικά ηπιότερες.

Οι παρελάσεις στη δυτική Ελλάδα εμφανίζουν μικρότερο κίνδυνο σοβαρής διαταραχής από τα έντονα φαινόμενα.

Κρήτη

Στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο χρειάζεται παρακολούθηση των τοπικών προγνώσεων.

Η Κρήτη δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές κόκκινης προειδοποίησης, αλλά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Δεν προκύπτει από το έκτακτο δελτίο γενικευμένη απειλή για όλες τις παρελάσεις του νησιού.

Οι επόμενες ημέρες

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου: Αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού σε αρκετές περιοχές, με περιορισμό των έντονων φαινομένων. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει τάση ανάκαμψης όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου: Ο καιρός ενδέχεται να γίνει ξανά άστατος κατά τόπους, με νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου: Παραμένει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η ακριβής κατανομή τους θα αποσαφηνιστεί με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Άνεμοι, θάλασσες και ακτοπλοΐα

Η ενίσχυση των ανέμων αποτελεί πρόσθετο πρόβλημα, κυρίως στο Αιγαίο. Για την ανατολική Στερεά και την Εύβοια υπάρχει προειδοποίηση για τοπικούς ανέμους έως 8 μποφόρ την Τετάρτη.

Οι επιβάτες πλοίων προς Σποράδες, Εύβοια, νησιά του ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα πρέπει να επιβεβαιώνουν την πραγματοποίηση των δρομολογίων πριν αναχωρήσουν. Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενική απαγόρευση απόπλου.

Προειδοποιήσεις για την εθνική επέτειο

Οι κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδιες πλημμύρες, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις κλαδιών και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους και υπόγειες διαβάσεις, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις μαθητών και οικογενειών προς τους χώρους των παρελάσεων.

Η απόφαση για ενδεχόμενη αναβολή ή ματαίωση παρέλασης ανήκει στις αρμόδιες τοπικές αρχές και δεν προκύπτει αυτομάτως από την έκδοση μετεωρολογικής προειδοποίησης.

Η φετινή 28η Οκτωβρίου απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και αυτό γιατί η εθνική επέτειος δεν γιορτάζεται μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά σε κάθε πόλη, νησί και χωριό της χώρας.