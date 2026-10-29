Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πέμπτη χαρακτηρίζεται από σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας, με τοπικές βροχές να εκδηλώνονται κυρίως στην ανατολική χώρα, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.

Στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα επτά μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή σε ολόκληρη την επικράτεια.

Οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν βελτίωση από το μεσημέρι, ωστόσο η αστάθεια διατηρείται με τοπικές βροχοπτώσεις να αναμένονται κατά διαστήματα έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν προσοχή στους οδηγούς λόγω των φαινομένων, ενώ οι θαλασσινές μετακινήσεις απαιτούν συνεχή ενημέρωση από τα κατά τόπους λιμεναρχεία για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Με φθινοπωρινές συνθήκες, βροχές σε αρκετές περιοχές και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο ξεκινά η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Η κακοκαιρία που επηρέασε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάζει σταδιακή υποχώρηση, χωρίς όμως να εξαφανίζονται εντελώς τα φαινόμενα.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι περισσότερες βροχές αναμένονται στα ανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά, κυρίως προς την Κρήτη. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά χαμηλή για την εποχή, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Αθήνα – Βροχές το πρωί, βελτίωση από το μεσημέρι

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, με μεγαλύτερη πιθανότητα στα βόρεια προάστια και στις περιοχές προς την Πάρνηθα και τον Μαραθώνα.

Σταδιακά, από το μεσημέρι, ο καιρός θα βελτιωθεί, με ανοίγματα στον ουρανό και περιορισμό των βροχοπτώσεων.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί περίπου από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 5.

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Δεν προκύπτει από την τρέχουσα πρόγνωση ένδειξη γενικευμένων επικίνδυνων φαινομένων για την πρωτεύουσα.

Θεσσαλονίκη – Συννεφιά και χαμηλές θερμοκρασίες

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα κυλήσει με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, χωρίς να προβλέπονται εκτεταμένα έντονα φαινόμενα.

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Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, 2 έως 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία αναμένονται τοπικές νεφώσεις, ενώ στα ανατολικότερα τμήματα της Βόρειας Ελλάδας δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές.

Η υπόλοιπη Ελλάδα – Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

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Εύβοια και ανατολική Στερεά: Παραμένουν στις περιοχές που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες. Αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, με σταδιακή εξασθένηση.

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Θεσσαλία: Νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

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Πελοπόννησος και δυτική Ελλάδα: Καλύτερες καιρικές συνθήκες, με παροδικές νεφώσεις και περιορισμένη πιθανότητα βροχής.

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Κρήτη: Βροχές κατά τόπους, οι οποίες ενδέχεται να επιμείνουν περισσότερο από άλλες περιοχές, ακόμη και μετά το απόγευμα.

Κυκλάδες, νησιά ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ισχυρούς βοριάδες.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσουν τους 19–21 βαθμούς και στα νησιά τοπικά τους 21–23 βαθμούς.

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Προειδοποιήσεις – Πού χρειάζεται προσοχή

Η ανατολική Στερεά και η Εύβοια βρίσκονται στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων που είχαν δημοσιοποιηθεί για την Πέμπτη, με κίτρινο επίπεδο για βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε συγκεκριμένες χρονικές ζώνες.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη ενημέρωση, οι κίτρινες προειδοποιήσεις αφορούν καταιγίδες από 02:00 έως 14:00, βροχές από 02:00 έως 17:00 και ισχυρούς ανέμους από 02:00 έως 20:00. Στη νότια Εύβοια χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις ριπές ανέμου.

Οι ώρες αυτές προέρχονται από την προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι οι προειδοποιήσεις παραμένουν ενεργές χωρίς αλλαγή σήμερα το πρωί.

Οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους και υπόγειες διαβάσεις. Όσοι σχεδιάζουν θαλάσσιες μετακινήσεις χρειάζεται να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία για τυχόν αλλαγές δρομολογίων. Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενική απαγόρευση απόπλου.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου – Επιστρέφουν οι τοπικές βροχές

Ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην Αθήνα αναμένονται πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως μετά το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία γύρω στους 20–22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα βροχής αυξάνεται σημαντικά από το μεσημέρι, με θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου – Άστατος καιρός και πτώση της θερμοκρασίας

Οι βροχές θα συνεχιστούν κατά τόπους. Στην Αττική αναμένονται διαστήματα νεφώσεων και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται περισσότερα και μεγαλύτερης διάρκειας διαστήματα βροχής, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 15–16 βαθμούς. Το κρύο θα γίνεται περισσότερο αισθητό στη Βόρεια Ελλάδα.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου – Βροχερή είσοδος στον νέο μήνα

Ο Νοέμβριος αναμένεται να ξεκινήσει με αστάθεια και βροχοπτώσεις.

Στην Αθήνα αυξάνεται η πιθανότητα βροχής κυρίως από το απόγευμα, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επαναλαμβανόμενες βροχές μέσα στην ημέρα και θερμοκρασία κοντά στους 15 βαθμούς.

Η εξέλιξη των φαινομένων στις υπόλοιπες περιοχές θα πρέπει να επανεκτιμηθεί με νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου – Επιμένει η αστάθεια

Η νέα εβδομάδα φαίνεται ότι θα ξεκινήσει με βροχερό καιρό σε αρκετές περιοχές.

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα βροχής και μπόρες, με θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα βροχόπτωσης παραμένει υψηλή σε μεγάλο μέρος της ημέρας, με θερμοκρασία 10–16 βαθμούς.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου – Σταδιακή βελτίωση

Στην Αθήνα αναμένεται βελτίωση μετά τις πρωινές μπόρες, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα βροχών μέχρι και το απόγευμα, με σταδιακό περιορισμό των φαινομένων αργότερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 16 βαθμούς.

Άνεμοι και θάλασσες

Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Πέμπτης, φτάνοντας τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενέστεροι, γενικά 2–4 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Εύβοια και στις Κυκλάδες.

Το συμπέρασμα: Η Πέμπτη φέρνει σταδιακή αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας, όχι όμως οριστική επιστροφή στην καλοκαιρία. Οι επόμενες ημέρες διατηρούν την αστάθεια, με μεγαλύτερη πιθανότητα βροχών το Σαββατοκύριακο και στις αρχές Νοεμβρίου, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.