Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ηλιοφάνειας και βροχοπτώσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η ΕΜΥ εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για την Κεντρική Μακεδονία, όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους είκοσι βαθμούς, ενώ αυξάνεται η πιθανότητα βροχοπτώσεων την Κυριακή πρώτη Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για θαλάσσιες μετακινήσεις οφείλουν να αναζητούν ενημέρωση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

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Επιμέλεια: Γρηγόρης Γρηγορίου

Με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, αλλά και τοπικές βροχές, ολοκληρώνεται ο Οκτώβριος. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην Κυριακή 1 Νοεμβρίου, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα βροχοπτώσεων στην Αττική. Στην Αθήνα η θερμοκρασία παραμένει κοντά στους 20 βαθμούς.

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Αθήνα: Βροχές το μεσημέρι, έως 20 βαθμούς

Η Παρασκευή ξεκινά με διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις. Από τη 1 έως περίπου τις 3 το μεσημέρι αυξάνεται η πιθανότητα τοπικών βροχών, κοντά στο 70%. Η θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Το απόγευμα αναμένονται βελτιωμένες συνθήκες.

Θεσσαλονίκη: Βροχές και κίτρινη προειδοποίηση

Πιο βροχερό το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, με μπόρες το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Θερμοκρασία 13 έως 17 βαθμούς. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για την Κεντρική Μακεδονία έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, με πιθανές τοπικά έντονες βροχές 10–30 χιλιοστών σε 12 ώρες. Χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Στην Πάτρα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ, με μέγιστη θερμοκρασία 21 βαθμούς. Για άλλες περιφέρειες δεν υπάρχουν στην παρούσα ενημέρωση επαρκώς επιβεβαιωμένα τοπικά δεδομένα για λεπτομερή πρόγνωση.

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Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα αυξημένες νεφώσεις, 13–19 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη βροχές κατά περιόδους, 12–16 βαθμοί. Στην Πάτρα πιθανές μπόρες και έως 20 βαθμοί.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

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Βροχές κατά διαστήματα στην Αθήνα, με αυξημένη πιθανότητα το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ, 14–18 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται συχνές βροχοπτώσεις, 14–16 βαθμοί.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Στην Αθήνα βελτίωση στη διάρκεια της ημέρας, με πιθανές βροχές τη νύχτα, 15–20 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη βροχές που σταδιακά εξασθενούν, 13–18 βαθμοί.

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Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Στην Αθήνα σχεδόν ηλιοφάνεια και 12–20 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη πιθανές μπόρες, με σταδιακή βελτίωση και 11–17 βαθμούς.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

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Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Αθήνα, 12–19 βαθμοί, και στη Θεσσαλονίκη, 9–17 βαθμοί.

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Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Στην Αθήνα πιθανές πρόσκαιρες μπόρες και 11–17 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη κυρίως ηλιοφάνεια και 7–14 βαθμοί.

Προειδοποιήσεις και θαλάσσιες μετακινήσεις

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Η επιβεβαιωμένη κίτρινη προειδοποίηση αφορά την Κεντρική Μακεδονία. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί εδώ πρόσθετες προειδοποιήσεις άλλου επιπέδου. Για εντάσεις ανέμων και τυχόν απαγορευτικά απόπλου απαιτείται ενημέρωση από ΕΜΥ, λιμενικές αρχές και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Στοιχεία πρόγνωσης: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, περίπου 07:00.